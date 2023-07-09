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خطر يهدد النساء حول العالم... ما علاقة الإشعاع المنبعث من مجففات طلاء الأظافر وسرطان الجلد؟!
صحة وتغذية
2023-07-09 | 06:21
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خطر يهدد النساء حول العالم... ما علاقة الإشعاع المنبعث من مجففات طلاء الأظافر وسرطان الجلد؟!
خطر يهدد النساء حول العالم... ما علاقة الإشعاع المنبعث من مجففات طلاء الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية وسرطان الجلد؟!
نشر موقع
ذا صن
، دراسة جديدة حول مصابيح الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في مجففات الأظافر والأضرار التي يمكن أن تلحقها بالجلد.
وفي التفاصيل، توصل باحثون أميركيون إلى أن مصابيح الأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في صالونات التجميل والموجودة في مجففات الأظافر، يمكن أن تلحق الضرر بالجلد بطريقة مماثلة لأشعة الشمس.
واكتشف الخبراء أن "نسبة عالية من خلايا الجلد التي سبق أن تعرضت لمرات عدة للضوء المنبعث من هذه المصابيح قد ماتت... وظهرت على الخلايا التي بقيت على قيد الحياة علامات تلف تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد."
وحذر الباحثون في دورية Nature Communications من أن "نتائجنا التجريبية تشير بقوة إلى أن الإشعاع المنبعث من مجففات طلاء الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية قد يسبب سرطان اليد أو الجلد".
وأضافوا: "مجففات طلاء الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية، المشابهة لأسرّة التسمير، قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد في وقت مبكر".
ومع ذلك، أوضحوا أن الدراسة لا تقدم أدلة مباشرة تشير إلى أن الأجهزة تسبب السرطان.
وقال الدكتور ولايت حسين، المتحدث باسم الجمعية البريطانية لأطباء الجلد، ل"ذا صن": "يمكن أن يحدث سرطان الجلد في الأظافر، وهو شكل نادر جدا من سرطان الجلد. إنه خط مصطبغ معزول يمر عبر أحد أظافرك. الأمر يشبه وجود شامة في الظفر، إنها نفس العملية التي تحدث بها الشامة في أي مكان آخر من الجسم".
ولحماية نفسك من الأشعة الضارة المحتملة، توصي مؤسسة سرطان الجلد بتطبيق واقٍ من الشمس على اليدين قبل 20 دقيقة من بدء عملية العناية بالأظافر.
ومع ذلك، فإن هذا الاحتياط لا يحمي من الورم الميلانيني أسفل أحد الأظافر.
وفي حالة الحصول على طلاء أظافر بشكل منتظم، فإن الرهان الأكثر أمانا هو السماح للأظافر بالتجفف في الهواء بشكل طبيعي، وتجنب مصابيح التجفيف تماما أو استخدام مروحة من دون مصابيح الأشعة فوق البنفسجية.
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المنبعث
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وسرطان
الجلد؟!
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