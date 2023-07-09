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دولة عربية تتصدر اللائحة... ما هي الدول التي تستهلك أكبر عدد من السعرات الحرارية؟

صحة وتغذية
2023-07-09 | 11:27
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دولة عربية تتصدر اللائحة... ما هي الدول التي تستهلك أكبر عدد من السعرات الحرارية؟
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دولة عربية تتصدر اللائحة... ما هي الدول التي تستهلك أكبر عدد من السعرات الحرارية؟

دولة عربية تتصدر اللائحة... ما هي الدول التي تستهلك أكبر عدد من السعرات الحرارية؟

تشتهر أميركا بمشكلة السمنة التي تنتشر فيها بشكل كبير، ويستهلك الناس في الولايات المتحدة ما معدله 3868 سعرة حرارية في اليوم، وهو ثاني أعلى رقم في أي بلد في العالم.
 
لا يتفوق عليها سوى البحرين، في الشرق الأوسط، حيث يستهلك الناس هناك أكثر من 4000 سعرة حرارية في اليوم في المتوسط، وفق ما نقل كوقع دايلي ميل.
 
وهذه المعلومات هي نتيجة بحث أجرته OurWorldInData ومقرها جامعة أكسفورد، والتي جمعت أرقامًا عن استهلاك السعرات الحرارية حسب البلد من الأمم المتحدة.
 
وجاءت البحرين على رأس القائمة، حيث تظهر البيانات أن أربعة من كل عشرة بالغين في البلاد يعانون من السمنة، وهو ما ارتبط بنمط حياة أكثر خمولاً وزيادة في استهلاك الوجبات السريعة.
 
ويمكنكم الإطلاع على الدول الـ20 الأولى التي تصدرت اللائحة من خلال الصورة أدناه.

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