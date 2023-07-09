الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الأحد مع ماريو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دولة عربية تتصدر اللائحة... ما هي الدول التي تستهلك أكبر عدد من السعرات الحرارية؟
صحة وتغذية
2023-07-09 | 11:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دولة عربية تتصدر اللائحة... ما هي الدول التي تستهلك أكبر عدد من السعرات الحرارية؟
دولة عربية تتصدر اللائحة... ما هي الدول التي تستهلك أكبر عدد من السعرات الحرارية؟
تشتهر أميركا بمشكلة السمنة التي تنتشر فيها بشكل كبير، ويستهلك الناس في الولايات المتحدة ما معدله 3868 سعرة حرارية في اليوم، وهو ثاني أعلى رقم في أي بلد في العالم.
لا يتفوق عليها سوى البحرين، في الشرق الأوسط، حيث يستهلك الناس هناك أكثر من 4000 سعرة حرارية في اليوم في المتوسط، وفق ما نقل كوقع
دايلي ميل
.
وهذه المعلومات هي نتيجة بحث أجرته OurWorldInData ومقرها جامعة أكسفورد، والتي جمعت أرقامًا عن استهلاك السعرات الحرارية حسب البلد من الأمم المتحدة.
وجاءت البحرين على رأس القائمة، حيث تظهر البيانات أن أربعة من كل عشرة بالغين في البلاد يعانون من السمنة، وهو ما ارتبط بنمط حياة أكثر خمولاً وزيادة في استهلاك الوجبات السريعة.
ويمكنكم الإطلاع على الدول الـ20 الأولى التي تصدرت اللائحة من خلال الصورة أدناه.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
عربية
تتصدر
اللائحة...
الدول
تستهلك
السعرات
الحرارية؟
التالي
خطر يهدد النساء حول العالم... ما علاقة الإشعاع المنبعث من مجففات طلاء الأظافر وسرطان الجلد؟!
أعطته شركة الأدوية علاجًا كيميائيًا "غير مرخص" أدّى الى وفاته... وهيئة الرقابة الصحية تفتح تحقيقًا بالحادث!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:35
سامي الجميل لـ"الأحد مع ماريو": اعزي أهالي بشري على المأساة التي هي ليست الا نتيجة اهمال وتقصير الدولة في معالجة خلافات عمرها عشرات السنوات
آخر الأخبار
14:35
سامي الجميل لـ"الأحد مع ماريو": اعزي أهالي بشري على المأساة التي هي ليست الا نتيجة اهمال وتقصير الدولة في معالجة خلافات عمرها عشرات السنوات
0
أخبار لبنان
2023-06-08
أمن الدولة تُحرز مراكز متقدمة في بطولات لبنانية وعربية ودولية
أخبار لبنان
2023-06-08
أمن الدولة تُحرز مراكز متقدمة في بطولات لبنانية وعربية ودولية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-02
المصارف تدعو الدولة للقيام بمهامها لتجنب اللائحة السوداء
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-02
المصارف تدعو الدولة للقيام بمهامها لتجنب اللائحة السوداء
0
آخر الأخبار
2023-05-19
الاسد في جامعة الدول العربية: نحن اليوم امام فرصة تبدّل الوضع الدولي وإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الخارجي مستثمرين في الاجواء الايجابية التي سبقت القمة وصولا إلى اليوم
آخر الأخبار
2023-05-19
الاسد في جامعة الدول العربية: نحن اليوم امام فرصة تبدّل الوضع الدولي وإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الخارجي مستثمرين في الاجواء الايجابية التي سبقت القمة وصولا إلى اليوم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
06:21
خطر يهدد النساء حول العالم... ما علاقة الإشعاع المنبعث من مجففات طلاء الأظافر وسرطان الجلد؟!
صحة وتغذية
06:21
خطر يهدد النساء حول العالم... ما علاقة الإشعاع المنبعث من مجففات طلاء الأظافر وسرطان الجلد؟!
0
صحة وتغذية
2023-07-08
أعطته شركة الأدوية علاجًا كيميائيًا "غير مرخص" أدّى الى وفاته... وهيئة الرقابة الصحية تفتح تحقيقًا بالحادث!
صحة وتغذية
2023-07-08
أعطته شركة الأدوية علاجًا كيميائيًا "غير مرخص" أدّى الى وفاته... وهيئة الرقابة الصحية تفتح تحقيقًا بالحادث!
0
صحة وتغذية
2023-07-07
دراسة توضح... خطر الوفاة أعلى عند من يعانون السمنة المفرطة لا لدى ذوي الوزن الزائد
صحة وتغذية
2023-07-07
دراسة توضح... خطر الوفاة أعلى عند من يعانون السمنة المفرطة لا لدى ذوي الوزن الزائد
0
صحة وتغذية
2023-06-30
أصيبت بها مادونا... ما هي أبرز أسباب "العدوى البكتيرية" وما هي أعراضها؟ (خاص)
صحة وتغذية
2023-06-30
أصيبت بها مادونا... ما هي أبرز أسباب "العدوى البكتيرية" وما هي أعراضها؟ (خاص)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2023-07-02
ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟
رياضة
2023-07-02
ماذا في نتائج سباق النمسا في المرحلة التاسعة من بطولة العالم بالفورمولا وان؟
0
منوعات
2023-07-05
فتح باب سيارتها وغطاها بالبنزين ثم أشعل النار فيها... أحرق زوجته حتى الموت لهذا السبب!
منوعات
2023-07-05
فتح باب سيارتها وغطاها بالبنزين ثم أشعل النار فيها... أحرق زوجته حتى الموت لهذا السبب!
0
فنّ
2023-07-08
ميريام فارس تستمتع بوقتها على جزيرة بالمايوه.. وتلغي خاصيّة التعليقات (صور)
فنّ
2023-07-08
ميريام فارس تستمتع بوقتها على جزيرة بالمايوه.. وتلغي خاصيّة التعليقات (صور)
0
منوعات
04:58
خطف إبنة الـ12 عاماً من أمام مدرستها وخبأها في حقيبة... إعتداء واغتصاب واحتمالية حرق بالبنزين: جريمة مروعة وفيديو يوثّق العملية!
منوعات
04:58
خطف إبنة الـ12 عاماً من أمام مدرستها وخبأها في حقيبة... إعتداء واغتصاب واحتمالية حرق بالبنزين: جريمة مروعة وفيديو يوثّق العملية!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
"بنص جونيه" .. وجهتكم هذا الموسم
تقارير نشرة الاخبار
14:26
"بنص جونيه" .. وجهتكم هذا الموسم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
مصير النجم الفرنسي مبابي مع "باريس سان جرمان" على المحك
تقارير نشرة الاخبار
14:19
مصير النجم الفرنسي مبابي مع "باريس سان جرمان" على المحك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اختطاف باحثة روسية اسرائيلية في العراق.. تل ابيب تتهم حزب الله العراقي وبغداد فتحت تحقيقاً
تقارير نشرة الاخبار
14:17
اختطاف باحثة روسية اسرائيلية في العراق.. تل ابيب تتهم حزب الله العراقي وبغداد فتحت تحقيقاً
0
امن وقضاء
13:57
نزاع بشري بقاعصفرين...أبعد من "القرنة"
امن وقضاء
13:57
نزاع بشري بقاعصفرين...أبعد من "القرنة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الحقيقة الكاملة لمقتل هيثم ومالك طوق في القرنة السوداء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل فقدنا الامل بإصلاح لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل فقدنا الامل بإصلاح لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مجموعة ازياء طوني ورد تجمع الاناقة والاستدامة في باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مجموعة ازياء طوني ورد تجمع الاناقة والاستدامة في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أهلا بهالطلة من بالوع بعتارة في تنورين
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أهلا بهالطلة من بالوع بعتارة في تنورين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نص جونية يتألق بعرض للسيارات الرياضية الاميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نص جونية يتألق بعرض للسيارات الرياضية الاميركية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:07
معلومات للـLBCI: مخابرات الجيش أوقفت قبل ساعات أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة
خبر عاجل
07:07
معلومات للـLBCI: مخابرات الجيش أوقفت قبل ساعات أحد المشاركين في الاشتباك المسلح الذي حصل في القرنة السوداء وأدى الى مقتل هيثم طوق وقد تم رصده منذ وقوع الحادثة
2
منوعات
05:18
خطأ مأساوي أودى بحياة إبنة السنة... وضعتها أمها في ممر المنزل ثم دهستها!
منوعات
05:18
خطأ مأساوي أودى بحياة إبنة السنة... وضعتها أمها في ممر المنزل ثم دهستها!
3
منوعات
04:58
خطف إبنة الـ12 عاماً من أمام مدرستها وخبأها في حقيبة... إعتداء واغتصاب واحتمالية حرق بالبنزين: جريمة مروعة وفيديو يوثّق العملية!
منوعات
04:58
خطف إبنة الـ12 عاماً من أمام مدرستها وخبأها في حقيبة... إعتداء واغتصاب واحتمالية حرق بالبنزين: جريمة مروعة وفيديو يوثّق العملية!
4
امن وقضاء
07:32
إليكم آخر معطيات التحقيق في جريمة القرنة السوداء
امن وقضاء
07:32
إليكم آخر معطيات التحقيق في جريمة القرنة السوداء
5
رأي حر
15:30
من سيحكم العالم في العقد القادم
رأي حر
15:30
من سيحكم العالم في العقد القادم
6
حال الطقس
01:09
موجة حر متوقعة أن تبدأ يوم الاربعاء
حال الطقس
01:09
موجة حر متوقعة أن تبدأ يوم الاربعاء
7
امن وقضاء
08:31
جريمة جرود القموعة: توقيف شخصين من قبل شعبة المعلومات
امن وقضاء
08:31
جريمة جرود القموعة: توقيف شخصين من قبل شعبة المعلومات
8
فنّ
03:04
بعد موجة الاتهامات التي لاحقت ياسمين صبري حول تقليدها لجورجينا رودريغيز... النجمة المصرية تخرج عن صمتها للمرة الأولى وترد!
فنّ
03:04
بعد موجة الاتهامات التي لاحقت ياسمين صبري حول تقليدها لجورجينا رودريغيز... النجمة المصرية تخرج عن صمتها للمرة الأولى وترد!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More