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قد تكون ناجمة عن الحرّ... دراسة تكشف: وفاة أكثر من 60 ألف شخص في أوروبا خلال صيف 2022
صحة وتغذية
2023-07-11 | 02:04
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قد تكون ناجمة عن الحرّ... دراسة تكشف: وفاة أكثر من 60 ألف شخص في أوروبا خلال صيف 2022
قد تكون ناجمة عن الحرّ... دراسة تكشف: وفاة أكثر من 60 ألف شخص في أوروبا خلال صيف 2022
نسبت دراسة واسعة نُشرت الإثنين أكثر من 60 ألف حالة وفاة إلى درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها أوروبا خلال صيف 2022، داعية إلى مضاعفة الجهود لمواجهة موجات الحر المقبلة.
ونشرت الدراسة في مجلّة "نيتشور ميدسين Nature Medicine".
ورأى علماء من المعهد الفرنسي لأبحاث الصحة (Inserm) ومعهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal) أنه بدون استجابة فعالة، ستواجه القارة الأوروبية في المتوسط أكثر من 68 ألف حالة وفاة كل صيف بحلول العام 2030 وأكثر من 94 ألف بحلول العام 2040.
وكان صيف عام 2022 الأكثر حرًا على الإطلاق في أوروبا إذ شهد سلسلة متتالية من موجات الحر التي تجاوزت المستويات القياسية من ناحية درجات الحرارة والجفاف وحرائق الغابات.
وحلّل العلماء بيانات درجات الحرارة وبيانات الوفيات للفترة الممتدة بين 2015 و2022 في 823 منطقة من 35 دولة أوروبية، يزيد إجمالي عدد سكان من 543 مليون شخص. بناء على ذلك، تمكنوا من وضع "نماذج وبائية" لتوقّع عدد الوفيات التي تسببها درجات الحرارة في كل منطقة وكل أسبوع من فترة الصيف في العام الماضي.
وأظهر التحليل أنه بين 30 أيار و4 أيلول 2022، قد تكون 61672 حالة وفاة ناجمة عن الحر في أوروبا.
خلال تلك الفترة، ضربت أوروبا موجة حرّ شديدة، خصوصا بين 18 و24 تموز، حيث تم نسب ما مجموعه 11637 حالة وفاة الى درجات الحرارة المرتفعة.
وعلّق هشام أشباك، الباحث في Inserm والمؤلف المشارك في الدراسة على هذه الظاهرة، قائلًا لوكالة فرانس برس، "إنه عدد كبير جدًا من الوفيات".
وأضاف، "كنا نعلم تأثير الحرارة على معدل الوفيات منذ سابقة العام 2003 ولكننا نرى مع هذا التحليل، أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لحماية السكان".
وتجاوزت أرقام الوفيات في أوروبا، في صيف 2003، عدنما شهدت القارة إحدى أكبر موجات الحرّ في تاريخها، 70000 حالة وفاة.
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