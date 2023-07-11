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للحفاظ على صحة العين... أضيفوا هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي!

صحة وتغذية
2023-07-11 | 10:11
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للحفاظ على صحة العين... أضيفوا هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي!
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للحفاظ على صحة العين... أضيفوا هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي!

"الجزر يُقوي النظر"... لطالما تداولت هذه المقولة على ألسنة الناس في مختلف المجتمعات والأجيال وذلك للتشديد على صحة العين. ولكن هل كنتم تعلمون أن الجزر ليس الغذاء الوحيد الّذي يُساعد على تقوية النظر؟

وتقول أخصائية التغذية الدكتورة إيما ديربيشاير إنه "نحتاج إلى تغذية رؤيتنا كالحاجة إلى تغذية عقولنا"، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وشددت ديربيشاير على أهمية تناول الفاكهة والخضروات الصحيحة للحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة لدعم صحة العين، وأبرزها:

-السبانخ واللفت:

تقول الدكتورة ديربيشاير إن تناول الخضار الورقية مثل اللفت والسبانخ هو أمر ضروري لصحة العين، وذلك لأنها تحتوي على "الكاروتينات" التي تسمى "لوتين" و"زياكسانثين".

والجسم لا يستطيع صنع "الكاروتينات" من تلقاء نفسه، لذلك يحتاج إلى استهلاكها من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

وبالإضافة إلى الخضار الورقية، توفر الطماطم والبطاطا الحلوة والبروكلي والكوسة والفلفل البرتقالي اللوتين والزياكسانثين.

-الحمضيات والبروكلي وبراعم بروكسل:

توضح ديربيشاير أن تناول البرتقال والبروكلي يمكن أن يكون مفتاحًا للحفاظ على صحة العين مع تقدم العمر لاحتوائها على فيتامين سي، الذي يحتاجه الجسم لإنتاج الكولاجين والحفاظ عليه، وهو بروتين يمنح العينين بنيتها.

وأشارت ديربيشاير إلى أن الفيتامين يحمي الجزء المسؤول عن رؤية الألوان ورؤية التفاصيل الدقيقة في العين من الأضرار التأكسدية التي تضر بخلايا وأنسجة الجسم.

وبالتالي، فإن الفلفل الحلو والحمضيات والخضروات الخضراء، مثل البروكلي وبراعم بروكسل، تحتوي جميعها على فيتامين سي.

-اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبقول:

يقول الخبراء إن الزنك والنحاس وفيتامين أ من أهم العناصر الحيوية لصحة العيون.

ويوفر تناول المأكولات البحرية مثل المحار، والحبوب الكاملة النحاس في الجسم، بينما تحتوي اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبقوليات على الزنك. كما يوجد فيتامين أ في الحليب كامل الدسم والبيض والجزر، والتي من المفترض أن تساعد الناس على الرؤية في الضوء الخافت.

وتحافظ اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية أيضًا على صحة شبكية العين مما يساعد على ترجمة الرؤية من ضوء إلى صورة.

-الزيوت النباتية والمكسرات والبذور:

يمكن أن تؤدي إضافة المكسرات والبذور والزيوت إلى النظام الغذائي إلى إعطاء العين دفعة من فيتامين "هـ" اللازمة للوقاية من الأمراض.

ويمكن أن يسرّع الإجهاد التأكسدي، وهو خلل بين مضادات الأكسدة والجذور الحرة في الجسم، من أمراض الشبكية مثل الغلوكوما، الأمراض التي تسبب فقدان البصر، وانسداد الوريد الشبكي، ما يؤدي إلى ضبابية الرؤية.

وبالتالي تقول الدكتورة ديربيشاير إن تناول ما يكفي من فيتامين "هـ"، أي زيت وبذور دوار الشمس واللوز والفول السوداني والسبانخ واليقطين والفلفل الأحمر، وهو أحد مضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة شبكية العين.

-الفطر واللبن والحبوب:

يُعتبر "الريبوفلافين" والمعروف أيضًا بـ فيتامين B2، من الضروريات للحفاظ على صحة العين والجهاز العصبي والجلد.

ويمكن للفيتامين B2 الموجود في الحليب والبيض وحبوب الإفطار المدعمة والفطر واللبن، أيضًا حماية العينين من التلف.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

أخصائية التغذية

الدكتورة إيما ديربيشاير

صحة العين

تقوية النظر

الجزر

مأكولات

اللفت

الحمضيات

البروكلي

براعم بروكسل

اللحوم الحمراء

منتجات الألبان

البقول

الزيوت النباتية

المكسرات

البذور

الفطر

اللبن

الحبوب.

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