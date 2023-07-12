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تحوّل لسناه إلى اللون الأخضر ونمت عليه شعيرات صغيرة... حالة غريبة وصادمة وهكذا فسّرها الأطباء! (صور)

صحة وتغذية
2023-07-12 | 10:26
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تحوّل لسناه إلى اللون الأخضر ونمت عليه شعيرات صغيرة... حالة غريبة وصادمة وهكذا فسّرها الأطباء! (صور)
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تحوّل لسناه إلى اللون الأخضر ونمت عليه شعيرات صغيرة... حالة غريبة وصادمة وهكذا فسّرها الأطباء! (صور)

تحوّل لسناه إلى اللون الأخضر ونمت عليه شعيرات صغيرة... حالة غريبة وصادمة وهكذا فسّرها الأطباء! (صور)

أظهرت مجموعة صور تم نشرها مشهداً صادماً للسان رجل تحوّل إلى اللون الأخضر ونمت عليه شعيرات صغيرة في مشهد صادم، وذلك بسبب التدخين، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وعانى الرجل البالغ من العمر 64 عاماً، من أوهايو، عانى من حالة صحية محرجة لمدة أسبوعين قبل التوحه إلى المستشفى.

اكتشف الأطباء في مركز رايت باترسون الطبي أن "السجادة السميكة" المؤلفة من الجلد الميت والبكتيريا نشأت بعد أن خضع الرجل لدورة من المضادات الحيوية.

وقال الدكتور إريك كار: "تشمل عوامل خطر الإصابة بحالة مشابهة: التدخين والجفاف وسوء نظافة الفم واستخدام مضادات الميكروبات."

وأضاف: " على الرغم من أن لون اللسان يتحول غالبًا إلى اللون الأسود أو البني  أو الأصفر فمن الممكن أن يتحول إلى الأخضر أيضًا".

و "اللسان المشعر"، المعروف طبيا باسم lingua villosa، ينتج عن تراكم خلايا الجلد الميتة على جزء اللسان المغطى ببراعم التذوق.

وتُسد نتوءات صغيرة على سطح اللسان، تسمى الحليمات، بالبكتيريا.

وعلى الرغم من أنها ليست ضارة ، إلا أن الحالة قبيحة وترتبط بسوء صحة الفم.

ويمكن أن يزيد التدخين من فرص رؤية البكتيريا وتراكم اللويحات في الفم.

وتؤثر المضادات الحيوية أيضًا على ميكروبيوم الفم، مما يسمح للبكتيريا بالتراكم على اللسان.
 
وتم توثيق الحالة الأخيرة في مجلة نيو إنجلاند الطبية.

وكان الرجل قد أكمل دورة من الكليندامايسين لعلاج التهاب اللثة قبل 21 يومًا من ذهابه إلى المستشفى بسبب لسان مشعر.

وبدأ لون لسانه بالتغير قبل أسبوعين من ذهابه، واعتقد الأطباء في البداية أنه يعاني من عدوى فطرية في فمه.
 
ولكن بعد أن تم فحصه في المستشفى، وجد الأطباء أنه قد أصيب بحليمات طويلة - من أعراض اللسان المشعر.
 
وقاموا بتشخيص حالته ونصحوه بالعلاج.

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