هذا النوع من الفاكهة يحمي من الترسبات الدهنية التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية!

توصل العلماء إلى أن تناول الفراولة الطازجة يمكن أن يمنع تراكم الترسبات الدهنية التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



وأظهرت دراستهم أن الفاكهة الغنية بفيتامين سي تحمي من انسداد الشرايين القاتل الناجم عن ارتفاع الكوليسترول، ويمكن رؤية الفوائد في غضون ساعة من الاستهلاك، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.



هذا وأراد العلماء في جامعة سيتسونان في أوساكا باليابان أن يروا المدة التي تحتاجها الآثار الصحية حتى تصبح واضحة بعد تناول الفاكهة.



وأعطوا 23 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة، جميعهن شابات في أوائل العشرينات من العمر، 500 غرام من هريس الفراولة أو مشروبًا سكريًا.



وبعد نصف ساعة أخذوا عينات دم - كرروا العملية كل 30 دقيقة لمدة أربع ساعات أخرى.



وأظهرت النتائج ، التي نُشرت في مجلة Journal of Nutritional Science ، أن مجموعة الشابات التي تناولت الفراولة كانت لديها علامات أقل على بناء البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو LDL ، من تلك التي أعطيت علاجًا بنكهة السكر.