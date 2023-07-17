الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وظائف قد تزيد من خطر إصابة النساء بسرطان المبيض... ما هي؟!
صحة وتغذية
2023-07-17 | 03:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وظائف قد تزيد من خطر إصابة النساء بسرطان المبيض... ما هي؟!
وظائف قد تزيد من خطر إصابة النساء بسرطان المبيض... ما هي؟!
أظهرت دراسة جديدة أن عمل النساء لمدة 10 سنوات أو أكثر في عدد من الوظائف قد يؤدي إلى تزايد خطر إصابتهنّ بسرطان المبيض.
وذكرت الدراسة التي نُشرت في مجلة Occupational and Environmental Medicine أن عمل مصففي الشعر والخبراء في التجميل والمحاسبين من بين أسوئها.
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن أولئك اللواتي يعملن في مجالات البيع بالتجزئة والملابس والبناء قد يتعرضن أيضا لمخاطر أكبر، وفقاً لما نقل موقع
إندبندنت
.
لكن مؤلفي الدراسة التي شددوا على أن "هذه الاستنتاجات محدودة"، حيث طالبوا بمزيد من العمل لفحص الروابط بين مخاطر الإصابة بسرطان المبيض والمهن المختلفة.
وفحص الفريق، بقيادة أكاديميين في جامعة مونتريال في كندا، بيانات 491 امرأة كندية مصابات بسرطان المبيض وقارنها بـبيانات 897 امرأة غير مصابة بالمرض، وجميعهمن تتراوح أعمارهن بين 18 و79 عاما.
وجمع الفريق معلومات من جميع المشاركات في الدراسة، بما في ذلك تاريخهن الوظيفي. كما فحص ما إذا كان هناك أي تعرض محتمل في مكان العمل لعوامل كيميائية معينة معروفة بارتباطها بالإصابة بالسرطان.
وبعد تفحص العوامل المؤثرة المحتملة، وجد الباحثون أن بعض الوظائف قد تكون مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض.
ويبدو أن أولئك اللائي عملن في تصفيف الشعر أو الحلاقة أو التجميل، يواجهن مخاطر أعلى بثلاثة أضعاف.
وفي الوقت نفسه، كانت النساء اللائي عملن في المحاسبة لمدة عقد من الزمان أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمقدار الضعف، بينما كان احتمال إصابة النساء اللائي يعملن في مجال البناء أكبر بثلاثة أضعاف.
وكانت النساء اللاتي يعملن كمساعدات في المتاجر والمبيعات معرضات لتزايد الخطر بنسبة 45%، بينما أولئك اللائي يصنعن الملابس أو التطريز معرضات لخطر متزايد بنسبة 85%.
وقال الباحثون إن النساء اللاتي كانت لديهن مخاطر أعلى، كن أكثر تعرضا لتأثير عدد من "العوامل" بينها: التلك التجميلي، والأمونيا، وبيروكسيد الهيدروجين، وغبار الشعر، والألياف الاصطناعية، وألياف البوليستر، والأصباغ العضوية، والأصباغ والمبيّضات.
وقال الفريق إن العمل في تصفيف الشعر والتجميل والمهن المرتبطة بهما كانت أكثر الوظائف التي تعرض في كثير من الأحيان النساء لـ 13 عاملا كيميائيا. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت الصلة بسرطان المبيض مدفوعة بعامل واحد، أو بمجموعة من العوامل، أو بعوامل أخرى في مكان العمل.
وأكد الباحثون أن "هناك حاجة إلى مزيد من البحث بين السكان لتقييم المخاطر المحتملة التي تتعرض لها العاملات في المهن التي تشغلها النساء عادة".
آخر الأخبار
صحة وتغذية
إصابة
النساء
بسرطان
المبيض...
التالي
الحيوانات عنصر فعال في معالجة مشكلات الصحة النفسية... كيف؟
هذا النوع من الفاكهة يحمي من الترسبات الدهنية التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-06-03
دراسة سريرية... علاج واعد يقلل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي!
صحة وتغذية
2023-06-03
دراسة سريرية... علاج واعد يقلل خطر تكرار الإصابة بسرطان الثدي!
0
أخبار دولية
2023-07-16
الشرطة الإيرانية تشدّد الرقابة على النساء غير المحجّبات
أخبار دولية
2023-07-16
الشرطة الإيرانية تشدّد الرقابة على النساء غير المحجّبات
0
صحة وتغذية
2023-07-14
طبيب يعلنها: للفياغرا منافع صحية مدهشة... ما هي؟!
صحة وتغذية
2023-07-14
طبيب يعلنها: للفياغرا منافع صحية مدهشة... ما هي؟!
0
أخبار دولية
2023-07-13
إصابة أربعة أشخاص في قصف بطائرات مسيّرة استهدف كييف ليلا
أخبار دولية
2023-07-13
إصابة أربعة أشخاص في قصف بطائرات مسيّرة استهدف كييف ليلا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:41
الحيوانات عنصر فعال في معالجة مشكلات الصحة النفسية... كيف؟
صحة وتغذية
10:41
الحيوانات عنصر فعال في معالجة مشكلات الصحة النفسية... كيف؟
0
صحة وتغذية
2023-07-15
هذا النوع من الفاكهة يحمي من الترسبات الدهنية التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية!
صحة وتغذية
2023-07-15
هذا النوع من الفاكهة يحمي من الترسبات الدهنية التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية!
0
صحة وتغذية
2023-07-14
إكتشاف طبي منتظر... لقاح لسرطان الثدي قد يقضي على المرض بحلول عام 2030!
صحة وتغذية
2023-07-14
إكتشاف طبي منتظر... لقاح لسرطان الثدي قد يقضي على المرض بحلول عام 2030!
0
صحة وتغذية
2023-07-14
طبيب يعلنها: للفياغرا منافع صحية مدهشة... ما هي؟!
صحة وتغذية
2023-07-14
طبيب يعلنها: للفياغرا منافع صحية مدهشة... ما هي؟!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:24
نائب حاكم مصرف لبنان لـ"رويترز": مصرف لبنان سيلغي تدريجًا منصة "صيرفة" بعد انتهاء ولاية الحاكم هذا الشهر
آخر الأخبار
15:24
نائب حاكم مصرف لبنان لـ"رويترز": مصرف لبنان سيلغي تدريجًا منصة "صيرفة" بعد انتهاء ولاية الحاكم هذا الشهر
0
خبر عاجل
2023-07-16
معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني
خبر عاجل
2023-07-16
معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني
0
رياضة
14:05
أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني
رياضة
14:05
أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني
0
أخبار دولية
13:49
هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟
أخبار دولية
13:49
هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:05
أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني
رياضة
14:05
أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني
0
أخبار دولية
14:01
المناخ يجمع خصوم السياسة في بكين
أخبار دولية
14:01
المناخ يجمع خصوم السياسة في بكين
0
أخبار دولية
13:57
أوكرانيا تضرب جسر إمدادات للجيش الروسي
أخبار دولية
13:57
أوكرانيا تضرب جسر إمدادات للجيش الروسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تنبض من جديد من خلال إستثمارات جديدة في الملاهي الليلية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تنبض من جديد من خلال إستثمارات جديدة في الملاهي الليلية
0
أخبار دولية
13:49
هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟
أخبار دولية
13:49
هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع تأجير المنازل للضيوف ينشط في الموسم السياحي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع تأجير المنازل للضيوف ينشط في الموسم السياحي
0
السياحة في لبنان
13:44
أهلا بهالطلة من العاقورة...
السياحة في لبنان
13:44
أهلا بهالطلة من العاقورة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
القموعة جنة تحتاج الى الاستثمار لا الاقتتال... أنقذوها من الخلافات
تقارير نشرة الاخبار
13:14
القموعة جنة تحتاج الى الاستثمار لا الاقتتال... أنقذوها من الخلافات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بلبلة في الخارجية...من الظالم ومن المظلوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بلبلة في الخارجية...من الظالم ومن المظلوم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:54
"السيّدة المتوحشة" في قبضة شعبة المعلومات!
أمن وقضاء
04:54
"السيّدة المتوحشة" في قبضة شعبة المعلومات!
2
علوم وتكنولوجيا
02:06
علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم
علوم وتكنولوجيا
02:06
علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم
3
خبر عاجل
14:59
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
خبر عاجل
14:59
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
4
خبر عاجل
06:30
الأمين العام لجمعية المصارف ينفي عبر الـLBCI الأخبار المتداولة عن اضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين
خبر عاجل
06:30
الأمين العام لجمعية المصارف ينفي عبر الـLBCI الأخبار المتداولة عن اضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين
5
منوعات
08:53
جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)
منوعات
08:53
جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)
6
أخبار لبنان
06:31
أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في قطر اليوم: اجتماع إيجابي والامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً
أخبار لبنان
06:31
أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في قطر اليوم: اجتماع إيجابي والامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً
7
فنّ
06:22
ساندرين الراسي: نادين الراسي تمنّت الموت لجورج قبل وفاته!
فنّ
06:22
ساندرين الراسي: نادين الراسي تمنّت الموت لجورج قبل وفاته!
8
فنّ
05:50
نادين الراسي في تسجيل مُسرّب عن شقيقيها: ضربا أمي وأبي وتمّ تهديدي بالقتل!
فنّ
05:50
نادين الراسي في تسجيل مُسرّب عن شقيقيها: ضربا أمي وأبي وتمّ تهديدي بالقتل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More