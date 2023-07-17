الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشق النساء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحيوانات عنصر فعال في معالجة مشكلات الصحة النفسية... كيف؟
صحة وتغذية
2023-07-17 | 10:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الحيوانات عنصر فعال في معالجة مشكلات الصحة النفسية... كيف؟
الحيوانات عنصر فعال في معالجة مشكلات الصحة النفسية... كيف؟
تمسك الطفلة أليسيا برفق بين يديها "وافل"، وهو حيوان هامستر موضوع في تصرفها في إطار برنامج تخضع له الفتاة ذات السنوات التسع لمعالجة اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة في أحد مستشفيات مكسيكو.
تقول الفتاة الصغيرة في نهاية جلسة علاجية بحضور معالجَين نفسيَّين "يساعدني ذلك على نسيان القلق، والتحكم في مشاعري، والاسترخاء، والتركيز أكثر".
تكمّل ثمانية كلاب وببغاوان أستراليان، فريق الحيوانات المدربة في إطار هذا البرنامج الذي أطلقه المركز الوطني للصحة العقلية التابع لمعهد السلامة والخدمات الاجتماعية لموظفي الدولة (ISSSTE).
نجم هذه المجموعة يُدعى "هارلي"، الملقّب أيضاً بـ"الأعور"، وهو كلب من نوع "بغ" Pug عمره خمس سنوات، فَقَدَ عينه اليمنى أثناء اللعب بالباب.
وقد اشتُهر "هارلي" خلال جائحة كوفيد-19 التي فاقمت مشكلات الصحة العقلية وزادت انتشارها في جميع أنحاء العالم.
تقول المديرة الوطنية لخدمة الصحة العقلية في معهد ISSSTE لوسيا ليديسما، إن الكلب "تعافى بسرعة واتخذناه مثالا للمرونة في مواجهة الشدائد".
هذه "الأم البشرية" لهارلي، المتخصصة في علم النفس العصبي، هي من أولى القائمات على المبادرة التي انطلقت عام 2016 لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان في البداية.
وقد بدأت "العلاج بالاستعانة بالحيوانات" في بلدان أخرى منذ سبعينيات القرن الماضي. وتوضح ليديسما أن "الاتصال بالحيوانات يولّد تغيّرات عصبيّة نفسيّة جذريّة، ويقلّل من مستوى التوتّر والقلق، كما يشجّع عمليات معرفية أخرى".
أثناء الجائحة، كان "هارلي" يذهب إلى وحدات كوفيد في المستشفيات للترويح عن أفراد الطاقم الطبي المنفصلين عن عائلاتهم والمنهكين بسبب أيام العمل الطويلة.
وتقول ليديسما "كان ذلك المكان الوحيد في العالم الذي دخلت حيوانات فيه إلى وحدات كوفيد"، و"قد حصلنا على اعتراف دولي".
تعرّفت الممرضة سيلفيا هيرنانديز على "هارلي" أثناء الجائحة. وتقول بتأثر "لقد جاء مباشرة إلي، كما لو أنه يعرفني، كما لو كنا أصدقاء رائعين"، وقد "سمح لنا أن نطعمه".
وتستذكر الممرضة "كنا نرى مشاعر الزملاء ... كيف أتاح لهم وجودُه التخلص من التوتر. بكى البعض بسبب ذلك".
وقد فاقمت الجائحة مشكلات الصحة العقلية في الأميركيتين، وفق تقرير صادر عن منظمة الصحة للبلدان الأميركية (PAHO).
ويعود ذلك إلى ازدياد عوامل الخطر، مثل البطالة وانعدام الأمن الاقتصادي ووفاة الأقارب.
في هذا السياق، أنشأ معهد ISSSTE برنامج الصحة النفسية "هارلي وأصدقاؤه"، بهدف الوقاية من المشكلات الذهنية وتشخيص المضاعفات، والتدخل في المشكلات المشخصة سابقاً، بحسب ليديسما.
وتوضح الطبيبة أن اختيار كلب ما في هذا الإطار يعتمد بدرجة أقل على سلالته بقدر ما يعتمد على مزاجه، خصوصاً لناحية قدرته على التفاعل مع البشر وبث الطمأنينة لديهم.
وتضيف مازحة أن ميزة البرنامج تكمن في أنه لا يرتب أي نفقات مرتبطة بالضمان الاجتماعي، قائلة إن الكلب هارفي "يواظب على نوبات الحراسة باستمرار".
وبفضل شهرة الكلب، قدّمت له ماركات طعام واكسسوارات للكلاب منتجات مجانية وعروضاً لعقود إعلانية.
إلا أن هارلي "رفض جميع العروض. وأضاع فرصة للثراء. وهو يأسف لذلك الآن"، بحسب ليديسما.
بقلم صوفيا ميسيليم
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الحيوانات
الصحة النفسية
التالي
وظائف قد تزيد من خطر إصابة النساء بسرطان المبيض... ما هي؟!
هذا النوع من الفاكهة يحمي من الترسبات الدهنية التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-07-05
رفع النفايات والحيوانات النافقة من بيت الحوش وطمرها على نفقة امين صندوق بلدية جديدة القيطع
أخبار لبنان
2023-07-05
رفع النفايات والحيوانات النافقة من بيت الحوش وطمرها على نفقة امين صندوق بلدية جديدة القيطع
0
منوعات
2023-05-17
بسبب قانون بريطاني ...محنطو الحيوانات في جنوب إفريقيا خائفون على مستقبلهم
منوعات
2023-05-17
بسبب قانون بريطاني ...محنطو الحيوانات في جنوب إفريقيا خائفون على مستقبلهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
03:08
وظائف قد تزيد من خطر إصابة النساء بسرطان المبيض... ما هي؟!
صحة وتغذية
03:08
وظائف قد تزيد من خطر إصابة النساء بسرطان المبيض... ما هي؟!
0
صحة وتغذية
2023-07-15
هذا النوع من الفاكهة يحمي من الترسبات الدهنية التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية!
صحة وتغذية
2023-07-15
هذا النوع من الفاكهة يحمي من الترسبات الدهنية التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية!
0
صحة وتغذية
2023-07-14
إكتشاف طبي منتظر... لقاح لسرطان الثدي قد يقضي على المرض بحلول عام 2030!
صحة وتغذية
2023-07-14
إكتشاف طبي منتظر... لقاح لسرطان الثدي قد يقضي على المرض بحلول عام 2030!
0
صحة وتغذية
2023-07-14
طبيب يعلنها: للفياغرا منافع صحية مدهشة... ما هي؟!
صحة وتغذية
2023-07-14
طبيب يعلنها: للفياغرا منافع صحية مدهشة... ما هي؟!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:24
نائب حاكم مصرف لبنان لـ"رويترز": مصرف لبنان سيلغي تدريجًا منصة "صيرفة" بعد انتهاء ولاية الحاكم هذا الشهر
آخر الأخبار
15:24
نائب حاكم مصرف لبنان لـ"رويترز": مصرف لبنان سيلغي تدريجًا منصة "صيرفة" بعد انتهاء ولاية الحاكم هذا الشهر
0
خبر عاجل
2023-07-16
معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني
خبر عاجل
2023-07-16
معلومات للـLBCI: السفير السعودي وليد بخاري غادر صباحا إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني
0
رياضة
14:05
أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني
رياضة
14:05
أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني
0
أخبار دولية
13:49
هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟
أخبار دولية
13:49
هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:05
أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني
رياضة
14:05
أسطورة التنس دجوكوفيتش يسقط في نهائي ويمبلدون أمام المضرب الإسباني
0
أخبار دولية
14:01
المناخ يجمع خصوم السياسة في بكين
أخبار دولية
14:01
المناخ يجمع خصوم السياسة في بكين
0
أخبار دولية
13:57
أوكرانيا تضرب جسر إمدادات للجيش الروسي
أخبار دولية
13:57
أوكرانيا تضرب جسر إمدادات للجيش الروسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تنبض من جديد من خلال إستثمارات جديدة في الملاهي الليلية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تنبض من جديد من خلال إستثمارات جديدة في الملاهي الليلية
0
أخبار دولية
13:49
هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟
أخبار دولية
13:49
هل ينجح إردوغان في إخراج بلاده من الأزمة الإقتصادية بحلول سياسية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع تأجير المنازل للضيوف ينشط في الموسم السياحي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع تأجير المنازل للضيوف ينشط في الموسم السياحي
0
السياحة في لبنان
13:44
أهلا بهالطلة من العاقورة...
السياحة في لبنان
13:44
أهلا بهالطلة من العاقورة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
القموعة جنة تحتاج الى الاستثمار لا الاقتتال... أنقذوها من الخلافات
تقارير نشرة الاخبار
13:14
القموعة جنة تحتاج الى الاستثمار لا الاقتتال... أنقذوها من الخلافات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بلبلة في الخارجية...من الظالم ومن المظلوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
بلبلة في الخارجية...من الظالم ومن المظلوم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:54
"السيّدة المتوحشة" في قبضة شعبة المعلومات!
أمن وقضاء
04:54
"السيّدة المتوحشة" في قبضة شعبة المعلومات!
2
علوم وتكنولوجيا
02:06
علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم
علوم وتكنولوجيا
02:06
علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم
3
خبر عاجل
14:59
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
خبر عاجل
14:59
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
4
خبر عاجل
06:30
الأمين العام لجمعية المصارف ينفي عبر الـLBCI الأخبار المتداولة عن اضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين
خبر عاجل
06:30
الأمين العام لجمعية المصارف ينفي عبر الـLBCI الأخبار المتداولة عن اضراب تحذيري يومَي الإثنين والثلاثاء المقبلين
5
منوعات
08:53
جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)
منوعات
08:53
جلست لتلتقط صورة وحلّت الفاجعة... نهاية مأساوية لأم أمام أولادها! (فيديو)
6
أخبار لبنان
06:31
أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في قطر اليوم: اجتماع إيجابي والامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً
أخبار لبنان
06:31
أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في قطر اليوم: اجتماع إيجابي والامور بدأت تأخذ منحًى جديًاً
7
فنّ
06:22
ساندرين الراسي: نادين الراسي تمنّت الموت لجورج قبل وفاته!
فنّ
06:22
ساندرين الراسي: نادين الراسي تمنّت الموت لجورج قبل وفاته!
8
فنّ
05:50
نادين الراسي في تسجيل مُسرّب عن شقيقيها: ضربا أمي وأبي وتمّ تهديدي بالقتل!
فنّ
05:50
نادين الراسي في تسجيل مُسرّب عن شقيقيها: ضربا أمي وأبي وتمّ تهديدي بالقتل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More