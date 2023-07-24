ما هي أهمية شفط شمع الأذن لدى مختصّ؟

ما هي أهمية شفط شمع الأذن لدى مختصّ؟



إزالة شمع الأذن بالشفط الدقيق هي عملية يتم إجراؤها عادة بواسطة أخصائي السمعيات أو الطبيب العام.

ووفق ما جاء في موقع ذا صن ، فشمع الأذن هي مادة يصنعها الجسم للمساعدة في الحماية من الأوساخ والجراثيم. ولكن مع مرور الوقت يمكن أن يتراكم كثيرًا، مما يؤثر على القدرة على السمع أو حتى يسبب مشاكل في التوازن والدوار.

وهذا محتمل بشكل خاص إذا كان لديك قنوات أذن ضيقة أو تالفة، أو الكثير من الشعر، أو حالة جلدية تؤثر على فروة رأسك أو حول أذنك، أو التهاب القنوات.

وفي هذه الحالات قد يقترح المتخصصون إزالة شمع الأذن بالشفط الدقيق للمساعدة في تنظيف ثقوب أذنيك وجعلك تسمع بشكل صحيح مرة أخرى.

ويتضمن الشفط الدقيق استخدام جهاز صغير يعمل مثل المكنسة الكهربائية لشفط الشمع من أذنيك.

وبعد استخدام الكاميرا لتقييم مستويات الشمع في الأذن، سيضع اختصاصي السمعيات أنبوب الشفط برفق في أذنك لإزالة المادة. هذا الإجراء لطيف بشكل عام ولا يجب أن يسبب أي ألم.

ومع ذلك ، للتأكد من أنك تشعر براحة أكبر، قد يقترح إختصاصيو السمعيات استخدام قطرات تليين شمع الأذن في الأيام التي تسبق موعدك.

ويساعد ذلك على تمهيد الشمع ليتم شفطه، مما يجعل العملية أسهل. وهي تُعتبر من العمليات الأكثر أماناً اذا تم اجراؤها على يد متخصص مدرب.