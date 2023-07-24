الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ما هي أهمية شفط شمع الأذن لدى مختصّ؟
صحة وتغذية
2023-07-24 | 10:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
ما هي أهمية شفط شمع الأذن لدى مختصّ؟
ما هي أهمية شفط شمع الأذن لدى مختصّ؟
إزالة شمع الأذن بالشفط الدقيق هي عملية يتم إجراؤها عادة بواسطة أخصائي السمعيات أو الطبيب العام.
ووفق ما جاء في موقع
ذا صن
، فشمع الأذن هي مادة يصنعها الجسم للمساعدة في الحماية من الأوساخ والجراثيم. ولكن مع مرور الوقت يمكن أن يتراكم كثيرًا، مما يؤثر على القدرة على السمع أو حتى يسبب مشاكل في التوازن والدوار.
وهذا محتمل بشكل خاص إذا كان لديك قنوات أذن ضيقة أو تالفة، أو الكثير من الشعر، أو حالة جلدية تؤثر على فروة رأسك أو حول أذنك، أو التهاب القنوات.
وفي هذه الحالات قد يقترح المتخصصون إزالة شمع الأذن بالشفط الدقيق للمساعدة في تنظيف ثقوب أذنيك وجعلك تسمع بشكل صحيح مرة أخرى.
ويتضمن الشفط الدقيق استخدام جهاز صغير يعمل مثل المكنسة الكهربائية لشفط الشمع من أذنيك.
وبعد استخدام الكاميرا لتقييم مستويات الشمع في الأذن، سيضع اختصاصي السمعيات أنبوب الشفط برفق في أذنك لإزالة المادة. هذا الإجراء لطيف بشكل عام ولا يجب أن يسبب أي ألم.
ومع ذلك ، للتأكد من أنك تشعر براحة أكبر، قد يقترح إختصاصيو السمعيات استخدام قطرات تليين شمع الأذن في الأيام التي تسبق موعدك.
ويساعد ذلك على تمهيد الشمع ليتم شفطه، مما يجعل العملية أسهل. وهي تُعتبر من العمليات الأكثر أماناً اذا تم اجراؤها على يد متخصص مدرب.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
أهمية
الأذن
مختصّ؟
أمل لمرضى الإيدز... حالة شفاء جديدة من المرض!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-19
قمة الخليج وآسيا الوسطى تؤكد أهمية تعزيز علاقات الجانبين والتعاون في مختلف المجالات
أخبار دولية
2023-07-19
قمة الخليج وآسيا الوسطى تؤكد أهمية تعزيز علاقات الجانبين والتعاون في مختلف المجالات
0
أخبار لبنان
2023-07-13
سلام خلال مؤتمر "اتحاد رجال الأعمال": أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان والدول الخليجية لا سيما السعودية
أخبار لبنان
2023-07-13
سلام خلال مؤتمر "اتحاد رجال الأعمال": أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان والدول الخليجية لا سيما السعودية
0
أخبار دولية
2023-07-02
لقاء بين السوداني والسفير السوري لدى العراق.. وتأكيد أهمية التعاون الثنائي
أخبار دولية
2023-07-02
لقاء بين السوداني والسفير السوري لدى العراق.. وتأكيد أهمية التعاون الثنائي
0
آخر الأخبار
2023-06-22
لودريان من بكركي: هدف الزيارة المساعدة في الخروج من الازمة التي يمر بها لبنان وكان لنا لقاء مطول وتطرقنا الى الأزمة السياسة والاجتماعية وشرحت للبطريرك أهمية مهمتي
آخر الأخبار
2023-06-22
لودريان من بكركي: هدف الزيارة المساعدة في الخروج من الازمة التي يمر بها لبنان وكان لنا لقاء مطول وتطرقنا الى الأزمة السياسة والاجتماعية وشرحت للبطريرك أهمية مهمتي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-07-20
أمل لمرضى الإيدز... حالة شفاء جديدة من المرض!
صحة وتغذية
2023-07-20
أمل لمرضى الإيدز... حالة شفاء جديدة من المرض!
0
صحة وتغذية
2023-07-17
الحيوانات عنصر فعال في معالجة مشكلات الصحة النفسية... كيف؟
صحة وتغذية
2023-07-17
الحيوانات عنصر فعال في معالجة مشكلات الصحة النفسية... كيف؟
0
صحة وتغذية
2023-07-17
وظائف قد تزيد من خطر إصابة النساء بسرطان المبيض... ما هي؟!
صحة وتغذية
2023-07-17
وظائف قد تزيد من خطر إصابة النساء بسرطان المبيض... ما هي؟!
0
صحة وتغذية
2023-07-15
هذا النوع من الفاكهة يحمي من الترسبات الدهنية التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية!
صحة وتغذية
2023-07-15
هذا النوع من الفاكهة يحمي من الترسبات الدهنية التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
12:08
إطلاق سراح معلمة استغلّت تلميذها القاصر جنسياً... مارست الجنس معه وأرسلت له صوراً عارية!
منوعات
12:08
إطلاق سراح معلمة استغلّت تلميذها القاصر جنسياً... مارست الجنس معه وأرسلت له صوراً عارية!
0
منوعات
2023-07-17
اصطحبتهم للتنزه واشترت لهم الطعام ثم نفذت جريمتها البشعة... أم مصرية قتلت أولادها الثلاثة والسبب صادم!
منوعات
2023-07-17
اصطحبتهم للتنزه واشترت لهم الطعام ثم نفذت جريمتها البشعة... أم مصرية قتلت أولادها الثلاثة والسبب صادم!
0
السياحة في لبنان
2023-07-10
أهلا بهالطلة من جبيل الحافلة بالتاريخ والأسماك المتحجرة
السياحة في لبنان
2023-07-10
أهلا بهالطلة من جبيل الحافلة بالتاريخ والأسماك المتحجرة
0
فنّ
2023-07-20
بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
فنّ
2023-07-20
بعد طردهما من المنزل.. أين ينام أهل نادين الراسي؟! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
ميقاتي إلتقى نواب الحاكم الأربعة في السرايا الحكومية... ماذا في تفاصيل اللقاء؟
أخبار لبنان
08:00
ميقاتي إلتقى نواب الحاكم الأربعة في السرايا الحكومية... ماذا في تفاصيل اللقاء؟
0
أخبار لبنان
07:59
جلسة لمجلس الوزراء تبحث في موازنة العام 2023... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
07:59
جلسة لمجلس الوزراء تبحث في موازنة العام 2023... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
15:23
علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا
أخبار لبنان
15:23
علي عواض عسيري لـ"الأحد مع ماريو": أعتقد أن لودريان سيحمل جديدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:59
في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان
تقارير نشرة الاخبار
13:55
كارنفال "بنص جونيه" يشعل أجواء المهرجان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
زحمة سياح من كافة دول العالم هذا الصيف.. فكيف ينظرون الى السياحة Through their eyes ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حرائق رودس خارج السيطرة... والسياح بعيدا من بؤر النيران
0
السياحة في لبنان
13:42
أهلا بهالطلة من عمق بحر البترون إلى أجمل الأسواق القديمة
السياحة في لبنان
13:42
أهلا بهالطلة من عمق بحر البترون إلى أجمل الأسواق القديمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جولة جديدة من سباقات السرعة Speed Test ضمن مراحل بطولة لبنان لعام ٢٠٢٣
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جولة جديدة من سباقات السرعة Speed Test ضمن مراحل بطولة لبنان لعام ٢٠٢٣
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:47
خاص للـLBCI: وثيقة جديدة تثبت كيف يتابع مولوي "قصقصة جوانح" عثمان
خبر عاجل
08:47
خاص للـLBCI: وثيقة جديدة تثبت كيف يتابع مولوي "قصقصة جوانح" عثمان
2
منوعات
07:08
"من يدسّون الفتنة بيننا لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة"... والد الشيف بوراك يكشف لموقع الـLBCI تفاصيل خلافه مع ابنه!
منوعات
07:08
"من يدسّون الفتنة بيننا لا يريدون سوى مصلحتهم الخاصّة"... والد الشيف بوراك يكشف لموقع الـLBCI تفاصيل خلافه مع ابنه!
3
منوعات
15:10
محاولة انتحار تبوء بالفشل... شاب يضرم النار في نفسه أمام المارة!
منوعات
15:10
محاولة انتحار تبوء بالفشل... شاب يضرم النار في نفسه أمام المارة!
4
خبر عاجل
10:18
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية
خبر عاجل
10:18
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية
5
فنّ
03:03
نجم "ذا فويس كيدز" يعود عن قرار اعتزاله الغناء بعد أشهر ويكشف السر الصادم حول قراره المفاجئ!
فنّ
03:03
نجم "ذا فويس كيدز" يعود عن قرار اعتزاله الغناء بعد أشهر ويكشف السر الصادم حول قراره المفاجئ!
6
خبر عاجل
10:17
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام
خبر عاجل
10:17
مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام
7
أخبار لبنان
13:28
لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري
أخبار لبنان
13:28
لودريان يصل إلى بيروت في ٢٥ الجاري
8
امن وقضاء
08:36
العثور على جثة رجل مجهول الهويّة على رصيف طريق خلدة - الأوزاعي... هل من يعرف عنه شيئاً؟
امن وقضاء
08:36
العثور على جثة رجل مجهول الهويّة على رصيف طريق خلدة - الأوزاعي... هل من يعرف عنه شيئاً؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More