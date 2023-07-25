0min

"لن نتناولها بعد اليوم"... فيديو يكشف: هكذا تصنع "الهوت دوغ"!

"لن نتناولها بعد اليوم"... فيديو يكشف كيف يتم تحضير "الهوت دوغ" وعشاق الطعام يعيشون حالة من الاشمئزاز!







وأظهر مقطع فيديو نُشر على يوتيوب مؤخراً، والذي ظهر في الأصل على قناة Discovery UK في عام 2019، أن "الهوت دوغ" هي نقانق مصنوعة من مزيج من لحم الخنزير ولحم البقر والدجاج.



ولكن اللحم لا يتم تحضيره طازجًا للهوت دوج وبدلاً من ذلك يتكون من بقايا القطع الأخرى التي تستهلكها الناس، بما في ذلك شرائح اللحم وقطع لحم الخنزير.



وانقسمت الآراء بين أشخاص علّقوا بأنهم اشتهوا تناول هذه الأكلة لحظة مشاهدتهم للفيديو، في حين اشمأز القسم الأكبر من المشهد وأكد بأنه لن يتناول "الهوت دوغ" بعد الآن، وفق ما نقل موقع

اجتاح عشاق الطعام شعوراً بالاشمئزاز بعد انتشار مقطع فيديو حول كيفية صنع "الهوت دوغ" عبر الإنترنت.وأظهر مقطع فيديو نُشر على يوتيوب مؤخراً، والذي ظهر في الأصل على قناة Discovery UK في عام 2019، أن "الهوت دوغ" هي نقانق مصنوعة من مزيج من لحم الخنزير ولحم البقر والدجاج.ولكن اللحم لا يتم تحضيره طازجًا للهوت دوج وبدلاً من ذلك يتكون من بقايا القطع الأخرى التي تستهلكها الناس، بما في ذلك شرائح اللحم وقطع لحم الخنزير.وانقسمت الآراء بين أشخاص علّقوا بأنهم اشتهوا تناول هذه الأكلة لحظة مشاهدتهم للفيديو، في حين اشمأز القسم الأكبر من المشهد وأكد بأنه لن يتناول "الهوت دوغ" بعد الآن، وفق ما نقل موقع دايلي ميل