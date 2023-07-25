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كم مرة يجب عليك تغيير شفرة الحلاقة الخاصة بك؟

صحة وتغذية
2023-07-25 | 12:34
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كم مرة يجب عليك تغيير شفرة الحلاقة الخاصة بك؟
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كم مرة يجب عليك تغيير شفرة الحلاقة الخاصة بك؟

كم مرة يجب عليك تغيير شفرة الحلاقة الخاصة بك؟

كيفية إزالة الشعر من جسمك هي اختيار يعود لك، ولكن إذا كانت شفرة الحلاقة هي هذا الخيار فمن المحتمل أنكتشتخدمينها لفترة أطول من اللازم!

استخدام الشفرة لأشهر متتالية حتى تصبح غير حادة وصدئة يمكن أن يكون له في الواقع بعض العواقب الوخيمة، وفقًا لطبيبة الأمراض الجلدية وخبيرة دوف، الدكتورة كريستينا سوما.

وقالت الخبيرة إن معظم الناس يتشبثون بأدوات الحلاقة الخاصة بهم لفترة أطول بكثير مما يوصي به خبراء الصحة.

وقد تفاجئك نصيحة الدكتورة سوما بهذا الشأن: فقد نصحت بالتخلص من الشفرة بعد خمس إلى سبع مرات حلاقة، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية: "يعتمد تكرار التغيير أيضًا على عوامل أخرى، مثل عدد مرات الحلاقة وعدد المناطق التي تحلقينها بها، وسماكة شعرك ونوعه، وجودة الشفرة، وما إذا كنت تجيدين غسلها بعد استخدامها والاعتناء بها".

وأوضحت أن "معظم ماكينات الحلاقة لدينا مسدودة بخلايا الجلد والصابون وبقايا الشعر، وقد بدأت تصدأ."

وتابعت: "على الرغم من أن الشفرات باهتة ومغطاة بالأوساخ، إلا أنك في الواقع أكثر عرضة لجرح نفسك بها، ومن غير المرجح أن تحصلي على حلاقة ناعمة ودقيقة."

هذا وشددت الطبيبة أنه "يمكن أن يكون للبكتيريا المتراكمة على ماكينة الحلاقة مع مرور الوقت بعض العواقب الوخيمة."
 

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