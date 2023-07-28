بكتيريا مميتة مخبأة داخل بعض الأطعمة... إحذروها!

بكتيريا مميتة مخبأة داخل بعض الأطعمة... إحذروها!





وتعتبر الليستريات خطيرة بشكل خاص على النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية، أو الذين يتناولون أدوية لكبت المناعة، والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.



ويمكن أن تلوث الليستيريا أيضًا أطعمة أخرى، بما في ذلك اللحوم المعبأة المطبوخة مسبقًا، والمأكولات البحرية، والأجبان الطرية المتعفنة، والباتيه.



أما وكالة معايير الغذاء، فتطمئن الأشخاص من أن الحرارة تقتل الليستيريا، لذلك يجب على الأشخاص المعرّضين للخطر الحرص على طهي جميع الأطعمة بشكل صحيح.



وفي عام 2019، أدى تفشي المرض المرتبط بالسندويشات والسلطات إلى مقتل ستة أشخاص، وفقًا لإحصائيات Gov.uk.



وقال البروفيسور نائب المدير المؤقت لأمراض الجهاز الهضمي وسلامة الغذاء في وكالة الصحة والأمن في المملكة المتحدة، انه عادةً ما تكون عدوى الليستريا عند معظم الناس إما غير ملحوظة، أو قد تسبب مرضًا معديًا خفيفًا جدًا.



ومع ذلك، يمكن أن يكون لها عواقب أكثر خطورة على بعض الأشخاص، وخاصةً النساء الحوامل، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية سابقة تسبب ضعف المناعة.



ويمكن أن تؤدي إصابة النساء الحوامل بمرض الليستريات إلى الإجهاض، أو ولادة جنين ميت، أو مرض خطير عند الأطفال حديثي الولادة.



كما يمكن أن تتطوّر العدوى الأكثر خطورة مثل التهاب السحايا لدى أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.



أما الأشخاص المصابون بالسرطان، أو زرع الأعضاء، أو فيروس نقص المناعة البشرية، أو الذين يتناولون المنشطات عن طريق الفم، فيعتبرون أيضاً من الفئات الضعيفة.



ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، إن معدل الوفيات الناجمة عن مرض الليستريات الحاد، الذي يصيب الفئات الضعيفة، يتراوح بين 20 و 30 في المئة.



أما بالنسبة لمعظم الناس، فيعدّ مرض الليستريات مرضًا خفيفًا يتحسن من تلقاء نفسه.



وأبرز العوارض التي يسببها المرض هي: يمكن أن تتلوث الأسماك المدخنة مثل السلمون المدخن أو الترويت ببكتيريا الليستريا القاتلة، وهي عدوى نادرة يمكن أن تكون مميتة لبعض الأشخاص، بحسب موقع "ذا صن" وتعتبر الليستريات خطيرة بشكل خاص على النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية، أو الذين يتناولون أدوية لكبت المناعة، والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.ويمكن أن تلوث الليستيريا أيضًا أطعمة أخرى، بما في ذلك اللحوم المعبأة المطبوخة مسبقًا، والمأكولات البحرية، والأجبان الطرية المتعفنة، والباتيه.أما وكالة معايير الغذاء، فتطمئن الأشخاص من أن الحرارة تقتل الليستيريا، لذلك يجب على الأشخاص المعرّضين للخطر الحرص على طهي جميع الأطعمة بشكل صحيح.وفي عام 2019، أدى تفشي المرض المرتبط بالسندويشات والسلطات إلى مقتل ستة أشخاص، وفقًا لإحصائيات Gov.uk.وقال البروفيسور نائب المدير المؤقت لأمراض الجهاز الهضمي وسلامة الغذاء في وكالة الصحة والأمن في المملكة المتحدة، انه عادةً ما تكون عدوى الليستريا عند معظم الناس إما غير ملحوظة، أو قد تسبب مرضًا معديًا خفيفًا جدًا.ومع ذلك، يمكن أن يكون لها عواقب أكثر خطورة على بعض الأشخاص، وخاصةً النساء الحوامل، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية سابقة تسبب ضعف المناعة.ويمكن أن تؤدي إصابة النساء الحوامل بمرض الليستريات إلى الإجهاض، أو ولادة جنين ميت، أو مرض خطير عند الأطفال حديثي الولادة.كما يمكن أن تتطوّر العدوى الأكثر خطورة مثل التهاب السحايا لدى أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.أما الأشخاص المصابون بالسرطان، أو زرع الأعضاء، أو فيروس نقص المناعة البشرية، أو الذين يتناولون المنشطات عن طريق الفم، فيعتبرون أيضاً من الفئات الضعيفة.ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، إن معدل الوفيات الناجمة عن مرض الليستريات الحاد، الذي يصيب الفئات الضعيفة، يتراوح بين 20 و 30 في المئة.أما بالنسبة لمعظم الناس، فيعدّ مرض الليستريات مرضًا خفيفًا يتحسن من تلقاء نفسه.وأبرز العوارض التي يسببها المرض هي:

• ارتفاع في درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أعلى

• أوجاع وآلام

• قشعريرة

• الشعور بالمرض والتعب

• إسهال

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وتشمل علامات العدوى الأكثر خطورة ما يلي:

• تصلب الرقبة

• ارتباك

• فقدان التوازن

• التشنجات



وقد يكون لدى النساء الحوامل أيضًا العوارض التالية:

• ألم في المعدة

• الشعور بحركة الجنين أقل من المعتاد



العناية بالطعام



تنتشر بكتيريا الليستيريا في الجو، ويمكن أن تلوّث الطعام في درجات حرارة منخفضة، ولكن يتم تدميرها عن طريق الطهي.



لذلك، من المرجح أن تحمل الأطعمة المبردة التي لا تحتاج إلى طهي الحشرات المميتة.



ويُنصح الحوامل بطهي السمك المدخن خصيصاً جيدًا قبل تناوله.



فمن الممكن إبقاء السمك المدخن المثلج الجاهز للأكل باردًا (5 درجات مئوية أو أقل)، واستخدام المنتجات دائمًا حسب تاريخ انتهاء الصلاحية، واتباع تعليمات التخزين والاستخدام على الملصق، وطهي الأسماك المدخنة أو إعادة تسخينها بشكل صحيح.