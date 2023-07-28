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ما هي كمية الجبن اليومية المفيدة للصحة؟
صحة وتغذية
2023-07-28 | 16:54
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ما هي كمية الجبن اليومية المفيدة للصحة؟
ما هي كمية الجبن اليومية المفيدة للصحة؟
أكدت الطبيبة خبيرة التغذية الروسية يلينا سولوماتينا أن تناول 50 غراما من الجبن في اليوم يمكن أن يجلب فائدة للجسم.
وأوضحت أن: "معدل تناول الجبن في اليوم هو بحدود 50 غرام. يحتوي الجبن على تركيز جيد للكالسيوم والبروتين. الكالسيوم مفيد للعظام وبروتين الحليب سهل الامتصاص وهو مادة بناء للجسم".
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الجبن مصدرا مهما لفيتامين D الذي يعاني الكثيرون من نقصه.
وأشارت إلى أن الجبن يحتوي على حمض تريبتوفان الأميني، الذي يصنع منه هرمون الميلاتونين الذي يساعد على نوم جيد، وهو أحد مضادات الأكسدة الداخلية ويمنع تطور أمراض الشيخوخة، وهرمون السيروتونين الذي يوفر للإنسان مزاجا طبيعيا.
وقالت: "يساعد دهن الحليب الذي هو أحد مكونات الجبن، عند تناوله باعتدال، الجسم على إنتاج الهرمونات. كما ان الجبن يحتوي على فيتامين A المفيد للبصر ومنظومة المناعة وتقوية الأغشية المخاطية وتحسين حالة الجلد والشعر والأظافر".
المصدر
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