الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
35
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
35
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دراسة تكشف... ممارسة هذه الرياضة قد يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الجلد!
صحة وتغذية
2023-08-01 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دراسة تكشف... ممارسة هذه الرياضة قد يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الجلد!
كشفت دراسة أجرتها جامعة University of South Australia، أن الأشخاص الّذين يمارسون رياضة الغولف هم أكثر عرضة بنسبة 2.4 في المئة للإصابة بسرطان الجلد.
وأعرب الدكتور براد ستنر، المحاضر في الجامعة بأستراليا والمشرف على الدراسة، عن قلقه من ارتفاع نسبة مؤشر إصابة سرطان الجلد الى 2.4 في المئة لدى لاعبي الغولف عن الأشخاص الآخرين.
وينصح الدكتور ستنر الرياضيين بإتخاذ إجراءات وقائية لتخفيض إحتمالية إصابتهم بسرطان الجلد، وذلك من خلال اعتماد بعض الطرق الوقائية وأهمها: اعتماد ملابس ذات أكمام طويلة كفيلة لتغطية الذراعين، ارتداء قبعة عريضة بدلاً من القبعة العادية، ووضع كمية كبيرة من واقي الشمس خلال كل جولة.
كما شدّد الدكتور ستنر على أن الشركات المصنعة لواقي الشمس تغفل استهداف الأشخاص الّذين يمارسون رياضة الغولف بالتحديد.
والجدير بالذكر أن لسرطان الجلد أنواع عدة ومنها الـ"ميلانوما" الّذي يعتبر الأخطر والأشرس نظرا لقدرته على إنتشار بالجسم بوتيرة عالية.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
سرطان
الجلد
رياضة
الغولف
جامعة
علماء
أستراليا.
ما هي كمية الجبن اليومية المفيدة للصحة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-07-09
خطر يهدد النساء حول العالم... ما علاقة الإشعاع المنبعث من مجففات طلاء الأظافر وسرطان الجلد؟!
صحة وتغذية
2023-07-09
خطر يهدد النساء حول العالم... ما علاقة الإشعاع المنبعث من مجففات طلاء الأظافر وسرطان الجلد؟!
0
رياضة
2023-07-26
انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة... تعرّض النجل الأكبر لنجم كرة السلة ليبرون جيمس لسكتة قلبية
رياضة
2023-07-26
انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة... تعرّض النجل الأكبر لنجم كرة السلة ليبرون جيمس لسكتة قلبية
0
أخبار لبنان
2023-07-25
مبادرة جديدة من المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق توفّر علاجا مجانيا بالليزر لضحايا انفجار 4 آب الذين يعانون من ندوب جلدية
أخبار لبنان
2023-07-25
مبادرة جديدة من المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق توفّر علاجا مجانيا بالليزر لضحايا انفجار 4 آب الذين يعانون من ندوب جلدية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-23
في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-23
في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-07-28
ما هي كمية الجبن اليومية المفيدة للصحة؟
صحة وتغذية
2023-07-28
ما هي كمية الجبن اليومية المفيدة للصحة؟
0
صحة وتغذية
2023-07-28
بكتيريا مميتة مخبأة داخل بعض الأطعمة... إحذروها!
صحة وتغذية
2023-07-28
بكتيريا مميتة مخبأة داخل بعض الأطعمة... إحذروها!
0
صحة وتغذية
2023-07-28
الذكريات الحزينة والمشاعر السلبية... كيف نتعامل معها ونمنعها من التأثير على حياتنا؟ (خاص)
صحة وتغذية
2023-07-28
الذكريات الحزينة والمشاعر السلبية... كيف نتعامل معها ونمنعها من التأثير على حياتنا؟ (خاص)
0
صحة وتغذية
2023-07-27
رغم أعراضه الصامتة... اكتشفوا بعض العلامات الخطيرة لارتفاع الكوليسترول في القدم
صحة وتغذية
2023-07-27
رغم أعراضه الصامتة... اكتشفوا بعض العلامات الخطيرة لارتفاع الكوليسترول في القدم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-07-30
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على الطريق البحرية في صيدا والطريق ما زالت مقطوعة من الأوتوستراد وتحويل السير الى الطريق البحرية
آخر الأخبار
2023-07-30
التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على الطريق البحرية في صيدا والطريق ما زالت مقطوعة من الأوتوستراد وتحويل السير الى الطريق البحرية
0
خبر عاجل
2023-07-30
الجيش يحذّر من مغبة تعريض المراكز العسكرية القريبة من مخيم عين الحلوة للخطر
خبر عاجل
2023-07-30
الجيش يحذّر من مغبة تعريض المراكز العسكرية القريبة من مخيم عين الحلوة للخطر
0
خبر كاذب
2023-07-18
ما حقيقة وفاة ابنة الممثل عبدو شاهين؟
خبر كاذب
2023-07-18
ما حقيقة وفاة ابنة الممثل عبدو شاهين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-30
رياض سلامة - الجزء الرابع علامات الانذار
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-30
رياض سلامة - الجزء الرابع علامات الانذار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:23
بو صعب من عين التينة: اذا لم نستطع أن نتحاور ونتشاور علينا التفكير جديا باتنتخابات نيابية مبكرة
أخبار لبنان
08:23
بو صعب من عين التينة: اذا لم نستطع أن نتحاور ونتشاور علينا التفكير جديا باتنتخابات نيابية مبكرة
0
أخبار لبنان
08:16
الأبيض شدد على عدم التهاون بسلامة الغذاء: نتائج عينات المطعم في البردوني أظهرت تلوث المياه وإقفاله الإحترازي كان صائبًا
أخبار لبنان
08:16
الأبيض شدد على عدم التهاون بسلامة الغذاء: نتائج عينات المطعم في البردوني أظهرت تلوث المياه وإقفاله الإحترازي كان صائبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
العين على جلسة حكومة تصريف الاعمال اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
07:54
العين على جلسة حكومة تصريف الاعمال اليوم...
0
امن وقضاء
07:52
عين الحلوة...جمرٌ تحت الرماد
امن وقضاء
07:52
عين الحلوة...جمرٌ تحت الرماد
0
امن وقضاء
04:19
وقف لإطلاق النار في مخيّم عين الحلوة.. واجتماع اليوم في السفارة الفلسطينية
امن وقضاء
04:19
وقف لإطلاق النار في مخيّم عين الحلوة.. واجتماع اليوم في السفارة الفلسطينية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات
تقارير نشرة الاخبار
14:05
منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لماذا الحديث عن حقل درّة أو آراش اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لماذا الحديث عن حقل درّة أو آراش اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
وزير الخارجيّة السوري في ايران: تواصل لا يتوقف
تقارير نشرة الاخبار
13:57
وزير الخارجيّة السوري في ايران: تواصل لا يتوقف
0
السياحة في لبنان
13:54
جونيه لؤلؤة البحر تختتم مهرجانها "بنص جونيه"
السياحة في لبنان
13:54
جونيه لؤلؤة البحر تختتم مهرجانها "بنص جونيه"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:44
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في تموز 2023
أخبار لبنان
11:44
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في تموز 2023
2
أخبار لبنان
11:52
الـLBCI تحصل على رسالة الشامي لميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم
أخبار لبنان
11:52
الـLBCI تحصل على رسالة الشامي لميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم
3
خبر عاجل
04:36
نفي من جمعية المصارف...
خبر عاجل
04:36
نفي من جمعية المصارف...
4
خبر عاجل
02:16
ارتفاع بأسعار المحروقات..
خبر عاجل
02:16
ارتفاع بأسعار المحروقات..
5
أخبار لبنان
05:23
وزارة التربية: نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات عند الثالثة اليوم
أخبار لبنان
05:23
وزارة التربية: نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات عند الثالثة اليوم
6
منوعات
10:37
طائرة تتحطم على شاطئ مزدحم بالبشر... ومشاهد توثق اللحظات المرعبة (فيديو)
منوعات
10:37
طائرة تتحطم على شاطئ مزدحم بالبشر... ومشاهد توثق اللحظات المرعبة (فيديو)
7
خبر عاجل
09:10
مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر
خبر عاجل
09:10
مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر
8
فنّ
04:34
ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟
فنّ
04:34
ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More