الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراسة تكشف... ممارسة هذه الرياضة قد يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الجلد!

صحة وتغذية
2023-08-01 | 08:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراسة تكشف... ممارسة هذه الرياضة قد يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الجلد!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
دراسة تكشف... ممارسة هذه الرياضة قد يضاعف من خطر الإصابة بسرطان الجلد!

كشفت دراسة أجرتها جامعة University of South Australia، أن الأشخاص الّذين يمارسون رياضة الغولف هم أكثر عرضة بنسبة 2.4 في المئة للإصابة بسرطان الجلد.
 
وأعرب الدكتور براد ستنر، المحاضر في الجامعة بأستراليا والمشرف على الدراسة، عن قلقه من ارتفاع نسبة مؤشر إصابة سرطان الجلد الى 2.4 في المئة لدى لاعبي الغولف عن الأشخاص الآخرين.
 
وينصح الدكتور ستنر الرياضيين بإتخاذ إجراءات وقائية لتخفيض إحتمالية إصابتهم بسرطان الجلد، وذلك من خلال اعتماد بعض الطرق الوقائية وأهمها: اعتماد ملابس ذات أكمام طويلة كفيلة لتغطية الذراعين، ارتداء قبعة عريضة بدلاً من القبعة العادية، ووضع كمية كبيرة من واقي الشمس خلال كل جولة.
 
كما شدّد الدكتور ستنر على أن الشركات المصنعة لواقي الشمس تغفل استهداف الأشخاص الّذين يمارسون رياضة الغولف بالتحديد.
 
والجدير بالذكر أن لسرطان الجلد أنواع عدة ومنها الـ"ميلانوما" الّذي يعتبر الأخطر والأشرس نظرا لقدرته على إنتشار بالجسم بوتيرة عالية.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

سرطان

الجلد

رياضة

الغولف

جامعة

علماء

أستراليا.

ما هي كمية الجبن اليومية المفيدة للصحة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-07-09

خطر يهدد النساء حول العالم... ما علاقة الإشعاع المنبعث من مجففات طلاء الأظافر وسرطان الجلد؟!

LBCI
رياضة
2023-07-26

انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة... تعرّض النجل الأكبر لنجم كرة السلة ليبرون جيمس لسكتة قلبية

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-25

مبادرة جديدة من المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية - مستشفى رزق توفّر علاجا مجانيا بالليزر لضحايا انفجار 4 آب الذين يعانون من ندوب جلدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-23

في مئوية "النبي" قراءات ممسرحة من الكتاب في الجامعة اللبنانية الأميركية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-07-28

ما هي كمية الجبن اليومية المفيدة للصحة؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-07-28

بكتيريا مميتة مخبأة داخل بعض الأطعمة... إحذروها!

LBCI
صحة وتغذية
2023-07-28

الذكريات الحزينة والمشاعر السلبية... كيف نتعامل معها ونمنعها من التأثير على حياتنا؟ (خاص)

LBCI
صحة وتغذية
2023-07-27

رغم أعراضه الصامتة... اكتشفوا بعض العلامات الخطيرة لارتفاع الكوليسترول في القدم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-07-30

التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على الطريق البحرية في صيدا والطريق ما زالت مقطوعة من الأوتوستراد وتحويل السير الى الطريق البحرية

LBCI
خبر عاجل
2023-07-30

الجيش يحذّر من مغبة تعريض المراكز العسكرية القريبة من مخيم عين الحلوة للخطر

LBCI
خبر كاذب
2023-07-18

ما حقيقة وفاة ابنة الممثل عبدو شاهين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-30

رياض سلامة - الجزء الرابع علامات الانذار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:23

بو صعب من عين التينة: اذا لم نستطع أن نتحاور ونتشاور علينا التفكير جديا باتنتخابات نيابية مبكرة

LBCI
أخبار لبنان
08:16

الأبيض شدد على عدم التهاون بسلامة الغذاء: نتائج عينات المطعم في البردوني أظهرت تلوث المياه وإقفاله الإحترازي كان صائبًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

العين على جلسة حكومة تصريف الاعمال اليوم...

LBCI
امن وقضاء
07:52

عين الحلوة...جمرٌ تحت الرماد

LBCI
امن وقضاء
04:19

وقف لإطلاق النار في مخيّم عين الحلوة.. واجتماع اليوم في السفارة الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

منظمة التعاون الاسلامي تقول كلمتها في قضية اساءة المقدسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

لماذا الحديث عن حقل درّة أو آراش اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

وزير الخارجيّة السوري في ايران: تواصل لا يتوقف

LBCI
السياحة في لبنان
13:54

جونيه لؤلؤة البحر تختتم مهرجانها "بنص جونيه"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:44

إليكم تسعيرة المولدات الخاصة في تموز 2023

LBCI
أخبار لبنان
11:52

الـLBCI تحصل على رسالة الشامي لميقاتي بشأن حاكمية مصرف لبنان ومطالب نواب الحاكم

LBCI
خبر عاجل
04:36

نفي من جمعية المصارف...

LBCI
خبر عاجل
02:16

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
05:23

وزارة التربية: نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع والآداب والإنسانيات عند الثالثة اليوم

LBCI
منوعات
10:37

طائرة تتحطم على شاطئ مزدحم بالبشر... ومشاهد توثق اللحظات المرعبة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:10

مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية... وهذا ما تقرّر

LBCI
فنّ
04:34

ما حقيقة إصابة فضل شاكر في اشتباكات عين الحلوة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More