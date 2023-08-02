كيف تتم توعية وتحصين الأطفال من التعرض للتحرش الجنسي؟

كيف تتم توعية وتحصين الأطفال من التعرض للتحرش الجنسي؟



تحدثت الاختصاصية في علم النفس لارا جلول في برنامج Morning Talk عن أنواع التحرش الجنسي بالأطفال، منها الاغتصاب، أو اللمس، أو جعل الأطفال يشاهدون مشاهد أو مقاطع فيديو غير لائقة وليست لأعمارهم، أو القيام بتصوير الأجزاء الخاصة في جسم الأطفال.



ونصحت جلول الأهل بأنه يجب عليهم البدء بتسمية الأجزاء الخاصة في الجسم عند عمر صغير للطفل، خلال الاستحمام مثلاً.

فعندما يصبح الطفل قادراً على التمييز بين هذه الأجزاء وتسميتها بشكل صحيح من دون الاستعانة بتسميات أخرى، سوف يعبّر لاحقاً اذا تعرض لملامسة هذه الأجزاء من قبل المتحرشين، فتُتخذ حينها الاجراءات بشكل سريع قبل تفاقم الوضع النفسي للطفل.



و 90% من الأطفال الذين يتعرّضون للتحرش لا يتكلمون أو يعبّرون عنه، لأنهم يخافون من المتحرش اذا كان قد هددهم أو وعدهم بأشياء معينة، لذلك يجب أن نخبر الأطفال بأنه لا وجود لأسرار بين الطفل والوالدين، وبأنه يجب أن يخبر الطفل ذويه بكل التفاصيل وهو مرتاح من دون القاء اللوم عليه.



و 93% من حوادث التحرش بالأطفال تحدث من أشخاص مقرّبين جداً، اما من أحد أفراد العائلة، أو من الأصدقاء.



وأخيراً، أكدت الاختصاصية بأنه لا يجوز على الأهل منع أو تخويف أطفالهم من التحدث مع الغرباء، لأنه في بعض الأحيان ممكن أن يساعد هذا الشخص الغريب الطفل في مواقف معينة. كما يجب احترام مشاعر الطفل عندما لا يرغب في اعطاء قبلة أوغمرة لأحد أفراد العائلة أو حتى الأهل.