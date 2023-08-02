0min

بعد أن قتل المليارات من الناس حول العالم... تطوير دواء لعلاج السرطان: يقتل جميع الأورام السرطانية الصلبة!

بعد أن قتل المليارات من الناس حول العالم... تطوير دواء لعلاج السرطان: يقتل جميع الأورام السرطانية الصلبة!







ويستهدف الجزيء الجديد بروتينًا موجودًا في معظم السرطانات التي تساعد الأورام على النمو والتكاثر في الجسم، وفق ما نقل موقع



وتم اختبار الدواء على 70 خلية سرطانية مختلفة في المختبر - بما في ذلك تلك المشتقة من سرطان الثدي والبروستاتا والدماغ والمبيض وعنق الرحم والجلد والرئة - وكان فعالًا ضدها كلها.



ويعتبر هذا الدواء تتويجًا لـ 20 عامًا من البحث والتطوير من قبل مستشفى مدينة الأمل في لوس أنجلوس ، أحد أكبر مراكز السرطان في أميركا.



وأُطلق على هذا الدواء اسم AOH1996 على اسم آنا أوليفيا هيلي، التي توفيت عام 2005 بسرطان طفولي مميت عن عمر تسع سنوات.



ويأتي ذلك وسط الإثارة بأن السرطان سيكون قابلاً للشفاء خلال العقد المقبل ، وهو ادعاء أدلى به العلماء الذين اخترعوا لقاح فايزر كوفيد.

طور العلماء دواءً لعلاج السرطان يقتل جميع الأورام السرطانية الصلبة بينما يترك الخلايا الأخرى سليمة.ويستهدف الجزيء الجديد بروتينًا موجودًا في معظم السرطانات التي تساعد الأورام على النمو والتكاثر في الجسم، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وتم اختبار الدواء على 70 خلية سرطانية مختلفة في المختبر - بما في ذلك تلك المشتقة من سرطان الثدي والبروستاتا والدماغ والمبيض وعنق الرحم والجلد والرئة - وكان فعالًا ضدها كلها.ويعتبر هذا الدواء تتويجًا لـ 20 عامًا من البحث والتطوير من قبل مستشفى مدينة الأمل في لوس أنجلوس ، أحد أكبر مراكز السرطان في أميركا.وأُطلق على هذا الدواء اسم AOH1996 على اسم آنا أوليفيا هيلي، التي توفيت عام 2005 بسرطان طفولي مميت عن عمر تسع سنوات.ويأتي ذلك وسط الإثارة بأن السرطان سيكون قابلاً للشفاء خلال العقد المقبل ، وهو ادعاء أدلى به العلماء الذين اخترعوا لقاح فايزر كوفيد.