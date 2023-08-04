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شربت كمية كبيرة من الماء...فماتت!

صحة وتغذية
2023-08-04 | 05:38
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شربت كمية كبيرة من الماء...فماتت!
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شربت كمية كبيرة من الماء...فماتت!

شربت كمية كبيرة من الماء...فماتت!

توفيت آشلي سامرز البالغة من العمر 35 عاماً، وهي أم لطفلين في ولاية إنديانا في الولايات المتحدة بعد شرب ما يقرب من 64 أونصة من الماء، وتسممها في غضون 20 دقيقة فقط، بحسب موقع "دايلي مايل".

وكانت قد شعرت سامرز بالدوار والصداع وأعراض الجفاف، ولكن لم يكن هناك قدر كاف من الماء يمكن أن يشبع عطشها. فشربت ما يعادل أربع زجاجات من الماء.

وعندما عادت السيدة سامرز إلى المنزل، انهارت بعد أن عانت من تورم حاد في الدماغ. فلم تستعد وعيها أبدًا.

وفي المستشفى، شخّصها الأطباء بتسمم الماء، وتسمى أيضًا نقص صوديوم الدم، والتي تتطور نتيجة وجود الكثير من الماء في الجسم، وعدم كفاية الصوديوم.

وهذه الحالة تحدث عندما يبتلع الشخص كمية زائدة من الماء في فترة زمنية قصيرة، مما يربك قدرة أجهزة الجسم المعقدة، وخاصة الكلى، على تنظيم توازن السوائل.

والهدف النهائي هو تحقيق التوازن بين الماء والإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد، مما يضمن وظيفة الخلية المناسبة.

فالصوديوم مهم بشكل خاص لقدرته على الحفاظ على التواصل بين الخلايا عبر النبضات الكهربائية.

ويساعد الصوديوم أيضًا في امتصاص العناصر الغذائية في الجهاز الهضمي والكلى، مما يضبط كمية الماء والإلكتروليتات التي يتم امتصاصها في مجرى الدم، أو تفرز عن طريق البول.

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