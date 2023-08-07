بلبلة حول متحوّر كورونا الجديد... "إيريس": إليكم معلومات حول انتشاره وأعراضه وهذا ما يقوله الخبراء!

بلبلة حول متحوّر كورونا الجديد... "إيريس": إليكم معلومات حول انتشاره وأعراضه!







وتم تصنيف سليل Omicron أو Eris أو EG.5.1 لأول مرة على أنه متغير في المملكة المتحدة في 31 تموز، ولكنه يمثل الآن واحدة من كل 10 حالات كوفيد.



متى شوهد إيريس لأول مرة؟

وفقًا لـ UKHSA ، تم رفع إيريس في البداية كإشارة في المراقبة في 3 تموز 2023 بسبب زيادة التقارير على المستوى الدولي، لا سيما في آسيا.



وفي الأسبوع الذي دأ في 10 تموز 2023، تم تصنيف 11.8 في المائة من التسلسلات في المملكة المتحدة على أنها إيريس (البيانات اعتبارًا من 27 تموز 2023). وتشير أحدث البيانات إلى أنها تمثل الآن 14.6 في المائة من الحالات.



وأضافت منظمة الصحة العالمية (WHO) EG.5.1 إلى قائمة المتغيرات الخاضعة للمراقبة. ظهر متحوّر جديد من فيروس كوفيد يطلق عليه اسم "إيريس" مع ارتفاع حالات دخول المستشفيات وسط سوء الأحوال الجوية وتراجع المناعة هذا الصيف، وفق ما نقل موقع ذا اندبندنت وتم تصنيف سليل Omicron أو Eris أو EG.5.1 لأول مرة على أنه متغير في المملكة المتحدة في 31 تموز، ولكنه يمثل الآن واحدة من كل 10 حالات كوفيد.وفقًا لـ UKHSA ، تم رفع إيريس في البداية كإشارة في المراقبة في 3 تموز 2023 بسبب زيادة التقارير على المستوى الدولي، لا سيما في آسيا.وفي الأسبوع الذي دأ في 10 تموز 2023، تم تصنيف 11.8 في المائة من التسلسلات في المملكة المتحدة على أنها إيريس (البيانات اعتبارًا من 27 تموز 2023). وتشير أحدث البيانات إلى أنها تمثل الآن 14.6 في المائة من الحالات.وأضافت منظمة الصحة العالمية (WHO) EG.5.1 إلى قائمة المتغيرات الخاضعة للمراقبة.

ما هي الأعراض؟

إيريس سلالة من أوميكرون. وفقًا لدراسة ZOE Health Study ، فإن الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا لأوميكرون هي:



- سيلان الأنف

- صداع

- التعب (خفيف أو شديد)

- العطس

- إلتهاب الحلق



ماذا يقول الخبراء؟

وقالت كريستينا باغل، العضوة المستقلة في ساج ، إنها تعتقد أن المملكة المتحدة "بدأت بالتأكيد موجة أخرى" تقودها متغيرات Omicron الفرعية ، Arcturus و Eris ، مما يؤدي إلى ضعف المناعة .



وقالت: "ربما لم يساعد الطقس الرطب خلال الأسابيع القليلة الفائتة... ومع ذلك، هناك احتمال أن يتباطأ انتشار المتغير خلال العطلة الصيفية مع إغلاق المدارس والسفر إلى الخارج."



وأضافت: "من المرجح أن يهيمن الانتشار بحلول أيلول عندما يعود الأطفال إلى المدرسة والبالغون للعمل أو الجامعة ، بالإضافة إلى أننا نبدأ في قضاء المزيد من الوقت في الداخل".