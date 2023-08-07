الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الزمن الضائع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحر الشديد يهدد ثلاثة أرباع أطفال جنوب آسيا والامم المتحدة تحذر: المخاطر عالية للغاية

صحة وتغذية
2023-08-07 | 11:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحر الشديد يهدد ثلاثة أرباع أطفال جنوب آسيا والامم المتحدة تحذر: المخاطر عالية للغاية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحر الشديد يهدد ثلاثة أرباع أطفال جنوب آسيا والامم المتحدة تحذر: المخاطر عالية للغاية

الحر الشديد يهدد ثلاثة أرباع أطفال جنوب آسيا والامم المتحدة تحذر: المخاطر عالية للغاية

حذرت الأمم المتحدة الاثنين من أن ثلاثة أرباع الأطفال في جنوب آسيا يواجهون خطر ارتفاع درجات الحرارة، الأعلى في جميع أنحاء العالم، مع تزايد تأثير تغير المناخ.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن حوالي 460 مليون طفل يتعرضون لحرارة شديدة في جنوب آسيا أو 76 في المئة من الأطفال مقارنة بثلث الأطفال على مستوى العالم.

اعلن سانجاي ويجيسكيرا المدير الإقليمي لليونيسف لجنوب آسيا "مع ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم تظهر البيانات بوضوح أن تهديد حياة ورفاهية ملايين الأطفال في جميع أنحاء جنوب آسيا يزداد حدة جراء موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة".

حذرت الأمم المتحدة من أن الأطفال في أفغانستان وبنغلادش والهند وجزر المالديف وباكستان يواجهون "مخاطر عالية للغاية" جراء آثار تغير المناخ، مع حرارة مرتفعة للغاية خلال 83 يوما أو أكثر في السنة تتجاوز 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت).

لا يستطيع الأطفال التكيف بسرعة مع تغير درجات الحرارة ولا التخلص من الحرارة الزائدة في أجسامهم.

وأضاف ويجيسكيرا ان "الأطفال الصغار ببساطة لا يستطيعون تحمل الحر". وتابع "ما لم نتحرك الآن سيستمر هؤلاء الأطفال في تحمل وطأة موجات الحر الأكثر تواترا وشدة في السنوات القادمة".

وارتفعت حرارة الارض 1,2 درجة مئوية منذ أواخر القرن التاسع عشر نتيجة حرق الوقود الأحفوري مما جعل موجات الحرارة أكثر سخونة لفترات أطول وبوتيرة أكبر فضلا عن تكثيف العوامل القصوى في تقلب الطقس كالعواصف والأمطار الغزيرة.

كان شهر تموز الاكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير بسبب ظاهرة الاحتباس التي أثرت على الملايين في أجزاء من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.

يقول العلماء إن العالم سيحتاج إلى التأقلم مع الحرارة والآثار الأخرى الناجمة عن الانبعاثات وأنه لا بد من خفض تلوث الكربون بشكل كبير هذا العقد لتجنب ما هو أسوأ في المستقبل.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الحر

الشديد

أطفال

جنوب

آسيا

الامم المتحدة

تحذر

المخاطر

LBCI التالي
بلبلة حول متحوّر كورونا الجديد... "إيريس": إليكم معلومات حول انتشاره وأعراضه وهذا ما يقوله الخبراء!
"إذا كنت تريد أن تعيش قرنًا بأكمله" اتبع هذه الخطوات!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-14

ماذا على طاولة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا؟

LBCI
خبر عاجل
2023-07-01

ترقبوا نشرة الاخبار المسائية بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين لبنان والهند في إطار بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-28

منتخب لبنان لكرة القدم يؤكد صدارة مجموعته بفوز ثالث على التوالي في بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا

LBCI
خبر عاجل
2023-06-28

لبنان يفوز على المالديف ١-٠ بهدف حسن معتوق بالدقيقة ٢٤ ويؤكد صدارة المجموعة الثانية من كأس اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم مع ختام دور المجموعات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:52

بلبلة حول متحوّر كورونا الجديد... "إيريس": إليكم معلومات حول انتشاره وأعراضه وهذا ما يقوله الخبراء!

LBCI
صحة وتغذية
2023-08-05

"إذا كنت تريد أن تعيش قرنًا بأكمله" اتبع هذه الخطوات!

LBCI
صحة وتغذية
2023-08-04

شربت كمية كبيرة من الماء...فماتت!

LBCI
صحة وتغذية
2023-08-03

مجلات طبية تحذّر من "تفاقم" خطر استخدام الأسلحة النووية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:57

مقدمة النشرة المسائية 07-08-2023

LBCI
منوعات
11:05

اقترب منها واعتدى عليها جنسيًا... مراهقة تقع ضحية مغتصب في حافلة نقل مشترك بطريقة مروعة في هذا البلد! (صور)

LBCI
منوعات
12:03

كشفت سروالها الداخلي مباشرة على الهواء ثم نطقت بعبارة اباحية... قناة رياضية توقف بثها المباشر بسبب مشجعة! (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-08-03

"الحبيب طار" و"دي خيانة يا عمرو".. تعليقات طريفة على قبلة عمرو دياب لداليدا خليل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:42

لماذا زار وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبداللهيان اليابان؟

LBCI
أخبار دولية
13:35

إشارة إيرانية مستجدة حول حقل الدرة للغاز المتنازع عليه مع الكويت والسعودية

LBCI
رياضة
13:24

منتخب لبنان لكرة السلة يحقق فوزًا على نظيره السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عايدة صبرا تجسد المرأة الأم على أهم المسارح العالمية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الديمان يستضيف الوزراء: هل أقحم الصرح في المزايدات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الـLBCI بين الشوادر والدشم في مخيم عين الحلوة... أبناء المخيم عاشوا نكبة جديدة

LBCI
السياحة في لبنان
13:03

أهلا بهالطلة من دير القمر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:01

الدولة تفتش عن آليات تمويل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:57

مقدمة النشرة المسائية 07-08-2023

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا

LBCI
منوعات
05:11

أثناء سيره على الطريق السريع ليلاً... ابن لـ 12 عاماً وُجد مقتولاً في هذا البلد!

LBCI
فنّ
04:02

داليدا خليل تحسم الجدل وتجيب على التساؤلات.. هل من علاقة غرامية بينها وبين عمرو دياب؟

LBCI
حال الطقس
02:18

موجة حر شديدة.. قريبا؟

LBCI
أمن وقضاء
03:42

يتعرف على فتيات ويقوم بالاعتداء عليهن جنسيا وتصويرهنّ وسلبهنّ بقوة السلاح وابتزازهنّ.. هذا كان مصيره

LBCI
فنّ
03:37

عريس يفاجئ نانسي عجرم يوم زفافه.. نشر صورة من طفولته برفقتها فشاهدوا ردّ فعلها (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:36

بين حارة حريك وميرنا الشالوحي ... بري يخرج عن صمته (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
02:00

حقيقة تجهلونها عن الأميرة ديانا... كانت عرّابةً لـ17 طفلاً وهذه هويتهم! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More