ما علاقة الاستحمام بالكشف المبكر للخرف؟

التشخيص المبكر للخرف بالغ الأهمية. ويقول خبراء الصحة بأنه خلال الاستحمام، من الممكن رصد علامة غير معروفة من قبل الكثيرين للخرف.فأعراض الخرف الشائعة هي التغيرات المزاجية والارتباك، صعوبة في اتمام المهام اليومية ووجود مشاكل في التواصل والكلام، بالاضافة الى وضع الأشياء في أماكن خاطئة ونسيان مكانها.ووفقًا لدراسة أجراها باحثون في جامعة شيكاغو، فان الانخفاض الحاد في حاسة الشم من الممكن أن تكون مؤشراً مبكراً للخرف. حيث تنخفض قدرة الذاكرة على التعرف على الروائح المختلفة.ويمكن أن تكون هذه النتائج مفيدة لأولئك الذين يراقبون العلامات اليومية للمرض في حياتهم.فعلى سبيل المثال، قد يشير عدم قدرتك على شم رائحة الشامبو إلى ضرورة مراجعة طبيبك العام.وقال كبير الباحثين غايانت إم بينتو، أستاذ الجراحة في جامعة شيكاغو: "تقدم هذه الدراسة دليلاً على أن التراجع السريع في حاسة الشم هو مؤشر يجب الانتباه إليه".