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للحفاظ على صحة ظهرك وعمودك الفقري... وضعيتان للنوم يجب أن تلتزم بهما (فيديو)

صحة وتغذية
2023-08-09 | 03:34
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للحفاظ على صحة ظهرك وعمودك الفقري... وضعيتان للنوم يجب أن تلتزم بهما (فيديو)
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للحفاظ على صحة ظهرك وعمودك الفقري... وضعيتان للنوم يجب أن تلتزم بهما (فيديو)

للحفاظ على صحة ظهرك وعمودك الفقري... وضعيتان للنوم يجب أن تلتزم بهما (فيديو)

قام أحد خبراء الوضعية برفع الغطاء عن وضعيتي النوم الوحيدتين اللتين يوصي بهما للحصول على الدعم الأمثل للعمود الفقري - وأصر على عدم الاستلقاء على المعدة مطلقًا.

بريت جيمس لينهاردت، من مانشستر، مؤسس ماركة Levitex للوسائد والفرش الإسفنجية، التي لديها أكثر من 648000 متابع على  تيك توك.

قضى هذا الرئيس التنفيذي أكثر من عقد من الزمان في العمل مع مرضى مصابين بجروح خطيرة وأمراض مزمنة لتحسين نومهم ونوعية حياتهم، وفق مانقل موقع دايلي ميل.

وانتشر اسم لينهاردت على نطاق واسع بعد مشاركته مع المتابعين جميع وضعيات النوم الشائعة، واختياره لوضعيتين مناسبتين فقط. 

وكانت أول وضعية أوصى بها هي وضعية "الجندي"، وهي الإستلقاء على الظهر.

وأوضح قائلاً: "إذا كنت مستلقيًا على ظهرك، فإن عمودك الفقري يتم دعمه على الفور بواسطة الفراش، وستحصل على أكبر توزيع متساوٍ لوزن الجسم".

وأضاف: "إذا وضعت وسادة تحت ركبتيك، فستجد أنك تميل حوضك قليلاً وأن ظهرك يلامس السرير الآن. إنه مدعوم بشكل أفضل."

أما الوضعية الثانية، فقد أطلق عليها اسم وضعية "الحالم" ، وهي وضعية شبه جانبية مع وضع وسادة بين الركبتين والكاحلين لمزيد من الدعم.

وقال: "تشير الأدلة السريرية إلى أنك تضع أقل قدر من التوتر من خلال عمودك الفقري في وضع الخط الجانبي".

وأضاف: "إذا قمت بوضع وسادة بين ركبتيك وكاحليك، فإنك ستخفف من وزن الساق العلوية وتحافظ على دعمها بشكل أفضل".

أشار لينهاردت إلى أنه يعارض بشدة النوم على الجبهة "ما لم يكن لديك سبب سريري للاستلقاء على معدتك، وهو أمر نادر جدًا".
 
 

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