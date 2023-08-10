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كيف تتجنب اصفرار الأسنان أثناء تنظيفها؟
صحة وتغذية
2023-08-10 | 04:29
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كيف تتجنب اصفرار الأسنان أثناء تنظيفها؟
كيف تتجنب اصفرار الأسنان أثناء تنظيفها؟
ان قواعد تنظيف الأسنان الأساسية معروفة اجمالاً لدى الجميع. وهي التنظيف مرتين على الأقل يومياً، مع الاستمرار بالعملية لمدة لا تقل عن دقيقتين.
ولكن يجب الانتباه لقاعدة جديدة لتجنب اصفرار الأسنان.
فقد شدّد أحد الخبراء على ضرورة تبليل الفرشاة بالماء قبل وضع المعجون عليها.
فهذا الأمر يُعتبر مهماً وضرورياً لأسباب عدة بحسب طبيب الأسنان بايال بهالا، الذي أوضح أن:
•
يساعد تبليل شعيرات الفرشاة على توزيع المعجون بشكل أكثر فعالية، مما يضمن تغطية أفضل لأسطح الأسنان، وإزالة أكثر شمولاً للبلاك.
•
يعمل ترطيب الفرشاة على تنعيم الشعيرات مما يجعل تجربة التنظيف ألطف على اللثة ومينا الأسنان، ويقلل من مخاطر التهيج أو التلف.
•
تنشيط مكونات معجون الأسنان مما يجعلها أكثر فعالية في محاربة البكتيريا والحفاظ على نظافة الفم.
•
نشوء رطوبة من دمج المياه مع معجون الأسنان، مما يساعد على إزالة البقايا والبلاك وجزيئات الطعام.
المصدر
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صحة وتغذية
فرشاة
أسنان
اصفرار
تنظيف
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