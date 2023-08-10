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"شرب الصودا يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85%"...وهذه التفاصيل!
صحة وتغذية
2023-08-10 | 04:38
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"شرب الصودا يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85%"...وهذه التفاصيل!
"شرب الصودا يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85%"...وهذه التفاصيل!
توصلت دراسة إلى أن النساء اللواتي يشربن صودا واحدة فقط يومياً، هنّ أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد، بحسب موقع
"دايلي مايل"
.
فلاحظ فريق من كلية الطب في جامعة هارفارد في بوسطن، مجموعة من ما يقرب من مئة ألف امرأة أميركية فوق سن الخمسين، تمت متابعتهن لأكثر من 20 عامًا.
وكانت النساء اللواتي شربن واحدة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر في اليوم، أكثر عرضة بنسبة 85% للإصابة بسرطان الكبد في ذلك الوقت، مقارنةً بأولئك الذين تناولن أقل من واحدة في الأسبوع.
كما كان من يشربون الصودا يومياً أكثر عرضة للوفاة بأمراض الكبد بنسبة 68% مقارنةً بمن يشربون ثلاث مرات أو أقل في الشهر.
ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن الخطر الإجمالي للوفاة لا يزال منخفضًا للغاية مع حوالي 150 حالة وفاة فقط من المرض في التجربة.
وتعليقًا على الدراسة، قالت الدكتورة بولين إيميت زميلة أبحاث بارزة في جامعة بريستول: "هذه الدراسة قائمة على الملاحظة لذا لا يمكن إعطاء السبب والنتيجة، فنحن نعلم من مجموعة من الأدلة أن الأمر يستحق التفكير مرتين قبل اختيار شرب المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا".
وغالبًا ما تكون المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر عالية في السعرات الحرارية، وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة، وتعدّ بحد ذاتها عاملاً خطيراً للإصابة بالسرطان وأمراض الكبد.
ويمكن أن يؤدي الإفراغ الهائل من السكر أيضًا إلى مقاومة الأنسولين ومرض السكري، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول.
وتتبعت الدراسة 98786 امرأة بعد سن اليأس تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 سنة التحقن بمبادرة صحة المرأة من 1993 إلى 1998 في 40 مركزًا إكلينيكيًا في الولايات المتحدة. وتمت متابعتهن حتى 1 آذار 2020.
وذكرت الدراسة أن حوالي 6.8 في المئة من النساء تناولن حصة واحدة أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر كل يوم، بينما تناول 13.1 في المئة مشروبًا أو أكثر من المشروبات المحلاة صناعياً في اليوم.
وأضاف المؤلفون أنه على الرغم من أن دراستهم لم تكن قادرة على تحديد الطريقة التي يرتبط بها استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بأمراض الكبد، فإن بعض المسارات المحتملة تشمل السمنة والزيادات الهائلة في نسبة السكر في الدم وتراكم الدهون حول الكبد.
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