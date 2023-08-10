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توقعات مقلقة... نصف سكان العالم سيعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية عند بلوغهم هذا العمر!

توقعات مقلقة... نصف سكان العالم سيعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية عند بلوغهم هذا العمر!







واعتمد الباحثون على ما قيمته عقدين من استطلاعات منظمة الصحة العالمية والتي تمثل أكثر من 156000 بالغ من 29 دولة للبحث عن الاتجاهات في التشخيص، وفق ما نقل موقع



ولقد توقعوا أن شخصًا واحدًا من كل شخصين يمكن أن يكون مصابًا باضطراب نفسي واحد على الأقل بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى الشيخوخة، وهي زيادة كبيرة عن تقدير عام 2019 البالغ واحد من كل ثمانية.



إشارة إلى أن معدلات الأمراض العقلية في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع، بعد أن ساءت خلال السنوات القليلة الفائتة، وخلال هذه الفترة ارتفع عدد حالات الانتحار من 45900 إلى أكثر من 48000.



ويسلط التحليل الأخير الضوء على حقيقة أن أزمة الصحة العقلية لم يتم احتواؤها في الولايات المتحدة، ولكنها وصلت إلى أبعاد عالمية.



وتم إجراء التحليل على نطاق واسع من قبل باحثين من كلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة كوينزلاند في أستراليا الذين جمعوا البيانات من المقابلات وجهًا لوجه مع 156331 شخصًا حول العالم من 2001 إلى 2022.



وقد درس الباحثون 13 حالة عقلية بما في ذلك الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة.



وكانت النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الشديد بالإضافة إلى اضطراب القلق.

توصلت دراسة كبرى إلى أن نصف سكان العالم قد يعانون من حالة صحية عقلية مثل الاكتئاب أو القلق بحلول سن الـ75 عامًا.واعتمد الباحثون على ما قيمته عقدين من استطلاعات منظمة الصحة العالمية والتي تمثل أكثر من 156000 بالغ من 29 دولة للبحث عن الاتجاهات في التشخيص، وفق ما نقل موقع دايلي ميل ولقد توقعوا أن شخصًا واحدًا من كل شخصين يمكن أن يكون مصابًا باضطراب نفسي واحد على الأقل بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى الشيخوخة، وهي زيادة كبيرة عن تقدير عام 2019 البالغ واحد من كل ثمانية.إشارة إلى أن معدلات الأمراض العقلية في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع، بعد أن ساءت خلال السنوات القليلة الفائتة، وخلال هذه الفترة ارتفع عدد حالات الانتحار من 45900 إلى أكثر من 48000.ويسلط التحليل الأخير الضوء على حقيقة أن أزمة الصحة العقلية لم يتم احتواؤها في الولايات المتحدة، ولكنها وصلت إلى أبعاد عالمية.وتم إجراء التحليل على نطاق واسع من قبل باحثين من كلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة كوينزلاند في أستراليا الذين جمعوا البيانات من المقابلات وجهًا لوجه مع 156331 شخصًا حول العالم من 2001 إلى 2022.وقد درس الباحثون 13 حالة عقلية بما في ذلك الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة.وكانت النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الشديد بالإضافة إلى اضطراب القلق.