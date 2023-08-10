الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقعات مقلقة... نصف سكان العالم سيعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية عند بلوغهم هذا العمر!

صحة وتغذية
2023-08-10 | 05:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقعات مقلقة... نصف سكان العالم سيعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية عند بلوغهم هذا العمر!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توقعات مقلقة... نصف سكان العالم سيعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية عند بلوغهم هذا العمر!

توقعات مقلقة... نصف سكان العالم سيعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية عند بلوغهم هذا العمر!

توصلت دراسة كبرى إلى أن نصف سكان العالم قد يعانون من حالة صحية عقلية مثل الاكتئاب أو القلق بحلول سن الـ75 عامًا.

واعتمد الباحثون على ما قيمته عقدين من استطلاعات منظمة الصحة العالمية والتي تمثل أكثر من 156000 بالغ من 29 دولة للبحث عن الاتجاهات في التشخيص، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ولقد توقعوا أن شخصًا واحدًا من كل شخصين يمكن أن يكون مصابًا باضطراب نفسي واحد على الأقل بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى الشيخوخة، وهي زيادة كبيرة عن تقدير عام 2019 البالغ واحد من كل ثمانية.

إشارة إلى أن معدلات الأمراض العقلية في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع، بعد أن ساءت خلال السنوات القليلة الفائتة، وخلال هذه الفترة ارتفع عدد حالات الانتحار من 45900 إلى أكثر من 48000.

ويسلط التحليل الأخير الضوء على حقيقة أن أزمة الصحة العقلية لم يتم احتواؤها في الولايات المتحدة، ولكنها وصلت إلى أبعاد عالمية.

وتم إجراء التحليل على نطاق واسع من قبل باحثين من كلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة كوينزلاند في أستراليا الذين جمعوا البيانات من المقابلات وجهًا لوجه مع 156331 شخصًا حول العالم من 2001 إلى 2022.

وقد درس الباحثون 13 حالة عقلية بما في ذلك الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة.

وكانت النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الشديد بالإضافة إلى اضطراب القلق.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

مقلقة...

العالم

سيعانون

اضطرابات

نفسية

عقلية

بلوغهم

العمر!

"شرب الصودا يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85%"...وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-05

وضعوا لها حفاضاً وقيّدوها بالسرير... قصة حزينة لمراهقة مصابة باضطرابات في صحتها العقلية

LBCI
منوعات
2023-07-24

"إنها نهاية العالم"... نيزك يُرعب سكان بعض الولايات الأميركية (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-07-21

دراسة تكشف... نسبة عالية من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي!

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-22

باسيل: الايطاليون مقيّدون بالنازحين ونتيجة النزوح تخريب للنسيج السكاني وازمتنا غير مفصولة عن الأزمة العالمية أما الفرق فهو أن لبنان عدد سكانه قليل فهو الاول في العالم بكثافة النزوح والاول في هجرة مواطنيه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
04:38

"شرب الصودا يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85%"...وهذه التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
04:29

كيف تتجنب اصفرار الأسنان أثناء تنظيفها؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-08-09

للحفاظ على صحة ظهرك وعمودك الفقري... وضعيتان للنوم يجب أن تلتزم بهما (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2023-08-08

ما علاقة الاستحمام بالكشف المبكر للخرف؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
02:32

الطبيب الشرعي عاين الجثتين اللتين سقطتا باشتبكات الكحالة وتبين أن بجاني قُتل بأكثر من رصاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-11

"فينيقيا" عمل مسرحي جديد لفرقة كركلا والإفتتاح الخميس

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-07

يتعرف على فتيات ويقوم بالاعتداء عليهن جنسيا وتصويرهنّ وسلبهنّ بقوة السلاح وابتزازهنّ.. هذا كان مصيره

LBCI
فنّ
05:46

ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون تصرخ فور وصولها الى مطار بيروت... "أهلا بهالطلّة أهلا"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

حزب الله يشيّع أحمد علي قصاص في روضة الحوراء زينب - الغبيري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

كيف يبدو المشهد في الكحالة اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
07:08

بري يدعو إلى جلسة تشريعية عند الساعة 11 من قبل ظهر الخميس في 17 آب

LBCI
أخبار لبنان
06:53

باسيل: على المجلس النيابي الرد على قرار البرلمان الاوروبي بشأن النازحين

LBCI
امن وقضاء
03:15

بالفيديو: الادلّة الجنائية في الكحالة

LBCI
امن وقضاء
02:39

التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟

LBCI
أخبار لبنان
16:05

كيف تبدو الصورة من خط صيدا الفاصل بين عين الرمانة والشياح؟

LBCI
رياضة
14:31

روي تابت يحسم لقب بطولة كأس لبنان للتنس لعام ٢٠٢٣ على ملاعب نادي برمانا

LBCI
أخبار دولية
14:28

هل تسعى واشنطن إلى إعادة العلاقة إلى سابق عهدها مع واحدة من حلفائها البارزين في الشرق الأوسط؟ وكيف ستتلقف الإمارات هذا المسعى؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:00

بعد انقلاب شاحنة في الكحالة... حزب الله يصدر بيانا

LBCI
امن وقضاء
02:48

بيان للجيش بشأن حادثة الكحالة.. هذا ما تتضمنه الشحنة

LBCI
خبر عاجل
14:14

أهالي الكحالة يطالبون الدولة اللبنانية بالقيام بواجباتها وهم شبه مؤكدين بأن الشاحنة تابعة لحزب الله والحصيلة بحسب القوى الأمنية قتيلان الأول من الكحالة والثاني من الطرف الآخر بالإضافة إلى إصابة ثالثة

LBCI
خبر عاجل
13:53

إصابتان حرجتان إثر إطلاق نار في الكحالة بعد إنقلاب شاحنة والجيش ينفذ طوقًا أمنيًا

LBCI
خبر عاجل
02:32

الطبيب الشرعي عاين الجثتين اللتين سقطتا باشتبكات الكحالة وتبين أن بجاني قُتل بأكثر من رصاصة

LBCI
امن وقضاء
02:39

التحقيقات بحادثة الكحالة بدأت... ماذا كشف الطبيب الشرعي؟

LBCI
أمن وقضاء
14:14

توتر في الكحالة اثر انقلاب شاحنة... ماذا يحصل؟

LBCI
خبر عاجل
14:53

توتر وإشكال بعد محاولة دخول شاحنة نزولًا من طريق الشام إلى الكحالة والجيش يحاول تهدئة الوضع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More