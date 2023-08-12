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المشي يومياً يمنح فوائد صحية عديدة...تعرّفوا عليها!

المشي يومياً يمنح فوائد صحية عديدة...تعرّفوا عليها!





وبحسب موقع



وقال الباحثون إن ألف خطوة إضافية تتجاوز الـ 4000، تقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 15 في المئة.



ووجد فريق من جامعة لودز الطبية في بولندا، وكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، أن مزايا المشي تنطبق على جميع الأجناس والأعمار، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.



ومع ذلك، لوحظت أكبر الفوائد بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا.



ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن النشاط البدني غير الكافي مسؤول عن 3.2 مليون حالة وفاة كل عام، وهو رابع أكثر الأسباب شيوعًا في جميع أنحاء العالم.



فالجلوس لمدة طويلة يمكن أن يبطئ من عملية التمثيل الغذائي، ويؤثر على نمو العضلات وقوتها، مما قد يسبب آلامًا عديدة.



كما يسبب الجلوس مشاكل في الظهر، خصوصاً عند الأشخاص الذين لديهم وظائف مكتبية، الأمر الّذي يسبب الكثير من المشاكل لاحقًا في الحياة.



فالمهام الصغيرة مثل الوقوف، وحمل أكياس التسوق، وغسل الأرضيات، والقفز، والسرعة أثناء التحدث على الهاتف، هي التي تجعلنا أكثر نشاطًا وتساعدنا على حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر كفاءة.



أما المشي فيمكن أن يخفض ضغط الدم، ويقوي العضلات لحماية العظام، ويمكن أن يزيد من مستويات الطاقة، بالإضافة إلى منح مادة الإندورفين للجسم. ويمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي إلى جانب تناول الأطعمة الصحية.



وتشمل الفوائد الأخرى تعزيز الصحة العقلية، وقضاء الوقت بعيدًا عن الشاشات والمشتتات الأخرى في الحياة اليومية.



ويقول البروفيسور ماسيج باناخ من جامعة لودز، ان المشي مناسب لأي شخص تقريباً، لأنه منخفض التأثير، وسهل على المفاصل والعضلات. ومن أهم نصائحه:

• السير إلى المكان المعيّن بدلاً من ركوب الحافلة أو السيارة

• إذا كنتم تعملون في المكاتب، فحاولوا التنقل في الموقع كل ساعة

• للنساء الحوامل، فإن المشي هو أفضل تمرين يمكنكنّ القيام به

• قوموا بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا خلال الاستماع إلى "بودكاست" مثلاً

• مارسوا رياضة المشي مع الأصدقاء أو مع الكلب في الحديقة بدلاً من الجلوس على الأريكة لطالما رُوّج بأن 10 آلاف خطوة من المشي يومياً هو الرقم السحري الذي يحتاج إليه الإنسان للحفاظ على اللياقة والصحة. ولكن أظهرت دراسة جديدة أن أقل من 5 آلاف خطوة قد تكون كافية ومفيدة لتعزيز الصحة.وبحسب موقع "بي بي سي" ، أظهرت التحاليل على أكثر من 226 ألف شخص حول العالم، أن 4 آلاف خطوة من المشي يومياً تعتبر كافيةً للبدء في تقليل مخاطر الوفاة المبكر، وأن 2300 خطوة تكفي لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.وقال الباحثون إن ألف خطوة إضافية تتجاوز الـ 4000، تقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 15 في المئة.ووجد فريق من جامعة لودز الطبية في بولندا، وكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة، أن مزايا المشي تنطبق على جميع الأجناس والأعمار، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.ومع ذلك، لوحظت أكبر الفوائد بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا.ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن النشاط البدني غير الكافي مسؤول عن 3.2 مليون حالة وفاة كل عام، وهو رابع أكثر الأسباب شيوعًا في جميع أنحاء العالم.فالجلوس لمدة طويلة يمكن أن يبطئ من عملية التمثيل الغذائي، ويؤثر على نمو العضلات وقوتها، مما قد يسبب آلامًا عديدة.كما يسبب الجلوس مشاكل في الظهر، خصوصاً عند الأشخاص الذين لديهم وظائف مكتبية، الأمر الّذي يسبب الكثير من المشاكل لاحقًا في الحياة.فالمهام الصغيرة مثل الوقوف، وحمل أكياس التسوق، وغسل الأرضيات، والقفز، والسرعة أثناء التحدث على الهاتف، هي التي تجعلنا أكثر نشاطًا وتساعدنا على حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر كفاءة.أما المشي فيمكن أن يخفض ضغط الدم، ويقوي العضلات لحماية العظام، ويمكن أن يزيد من مستويات الطاقة، بالإضافة إلى منح مادة الإندورفين للجسم. ويمكن أن يساعد في الحفاظ على وزن صحي إلى جانب تناول الأطعمة الصحية.وتشمل الفوائد الأخرى تعزيز الصحة العقلية، وقضاء الوقت بعيدًا عن الشاشات والمشتتات الأخرى في الحياة اليومية.ويقول البروفيسور ماسيج باناخ من جامعة لودز، ان المشي مناسب لأي شخص تقريباً، لأنه منخفض التأثير، وسهل على المفاصل والعضلات. ومن أهم نصائحه:السير إلى المكان المعيّن بدلاً من ركوب الحافلة أو السيارةإذا كنتم تعملون في المكاتب، فحاولوا التنقل في الموقع كل ساعةللنساء الحوامل، فإن المشي هو أفضل تمرين يمكنكنّ القيام بهقوموا بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا خلال الاستماع إلى "بودكاست" مثلاًمارسوا رياضة المشي مع الأصدقاء أو مع الكلب في الحديقة بدلاً من الجلوس على الأريكة