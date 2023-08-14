الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

علاجات جديدة للسمنة تدر أرباحا على شركات الأدوية

صحة وتغذية
2023-08-14 | 04:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
علاجات جديدة للسمنة تدر أرباحا على شركات الأدوية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
علاجات جديدة للسمنة تدر أرباحا على شركات الأدوية

علاجات جديدة للسمنة تدر أرباحا على شركات الأدوية

 يثير جيل جديد من الأدوية المخصصة لإنقاص الوزن آمالا كبيرة في محاربة هذه الآفة الصحية العالمية التي تجني منها المختبرات والمستثمرون أصلا أرباحا طائلة.

والسمنة مرض مزمن قد يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وبعض أنواع السرطان ومضاعفات في حال الإصابة بعدوى مثل كوفيد. وبما أن علاجها صعب، فهي مكلفة بالنسبة إلى الأنظمة الصحية. لا تتعلق أسبابها بنمط الحياة فحسب، بل قد تكون أيضا عائدة إلى عوامل وراثية.

إذا لم تُعزَّز الوقاية منها وتُحسَّن الرعاية الطبية للمصابين بها، يتوقع الاتحاد العالمي لمكافحة السمنة أن يصل عدد الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة إلى نصف سكان العالم (51 %) بحلول العام 2035.

ووفقا لحساباته، فإن التأثير الاقتصادي العالمي سيكون مدمّرا بالمقدار نفسه إذ قد يتجاوز أربعة آلاف مليار دولار سنويا.

منذ الجيل الأول للعلاجات المخصصة لإنقاص الوزن التي طوِّرت حتى الستينات، ارتفعت معدلات السمنة بشكل مطرد، كما أن الأبحاث بشأنها تقدّمت.

خيارات جديدة 
وبالإضافة إلى فعاليتها ضد السكري، تساهم الأدوية الحديثة المضادة للسمنة في إنقاص وزن أكبر بكثير من الأدوية المتوافرة، مع آثار جانبية أقل حدة (غثيان وإسهال). كما أنها تظهر فائدة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحاكي هذه الأدوية هرمونا تفرزه الأمعاء (GLP-1) لإعلام الدماغ بالشبع بعد تناول الطعام.

وشهدت مجموعتا "إيلي ليلي" الأميركية و"نوفو نورديسك" الدنماركية للصيدلة ارتفاع مبيعاتهما في الربع الثاني بفضل أدويتهما المخصصة لتحفيز خسارة الوزن والتي تزداد شعبيتها.

في نيسان ، أكدت مجموعة "إيلي ليلي" أن منتجها المضاد للسكري والذي يسوّق تحت اسم "مونجارو" (tirzepatide) يساهم أيضا في إنقاص الوزن (أكثر من 15 %).

ونظرا إلى حجم السوق في الولايات المتحدة حيث يعاني 40 % من البالغين السمنة، فإن صدور الضوء الأخضر المحتمل عن الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) بحلول نهاية العام لتسويق هذا الدواء لمكافحة السمنة هذه المرة، سيكون بمثابة دفع تجاري للمجموعة، بعدما قاربت مبيعاتها من "مونجارو" المليار دولار في الربع الثاني وحده.

وقال أكاش باتيل، المحلل لدى "غلوبل داتا"، "سيقدّم العلاج من دون شك على أنه بديل لجراحة السمنة، إذ ساهم +مونجارو+ بخسارة وزن بالمستوى نفسه".

طلب قوي
بالنسبة إلى مجموعة "نوفو نورديسك"، يبدو المستقبل مشرقا. فقد أظهرت دراسة هذا الأسبوع أن علاج السمنة "ويغوفي" (semaglutide) الذي ازدادت مبيعاته أكثر من أربع مرات في الربع الثاني، قلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد يكون ذلك كافيا لإقناع شركات التأمين عبر الأطلسي بتغطية هذه العلاجات التي تستجيب لمشكلات صحية حقيقية وليس فقط للرغبة في إنقاص الوزن.

لكن "إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون وصول المريض إلى أدوية GLP-1 هي الكلفة"، كما قال الاتحاد الأميركي للصيادلة.

ويبلغ سعر هذه الحقن التي تعطى تحت الجلد مرة واحدة في الأسبوع، أكثر من 10 آلاف دولار سنويا.

ومن بين الوسائل التي من شأنها خفض الكلفة وتبسيط تناول الدواء، تطوير أقراص تؤخذ عن طريق الفم يوميا. وهو مسار تتقدم فيه "نوفو نورديسك" في دراساتها السريرية.

وتسعى "إيلي ليلي" وكذلك "فايزر" إلى تطوير حلول مماثلة.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

جديدة

للسمنة

أرباحا

شركات

الأدوية

المشي يومياً يمنح فوائد صحية عديدة...تعرّفوا عليها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-08-11

"الفيروس وجد ليبقى"... سلالات جديدة من أوميكرون تنتشر: هل وصلت إلى لبنان؟ (خاص)

LBCI
فنّ
2023-08-11

هيفاء وهبي تشعل الساحل الشمالي في "ليلة ذهبية".. نجاح جماهيري جديد في العلمين الجديدة

LBCI
أخبار دولية
2023-08-10

واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين

LBCI
أخبار دولية
2023-08-09

واشنطن تحظر على الشركات الأميركية الإستثمار في قطاع الذكاء الإصطناعي في الصين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-08-12

المشي يومياً يمنح فوائد صحية عديدة...تعرّفوا عليها!

LBCI
صحة وتغذية
2023-08-11

"الفيروس وجد ليبقى"... سلالات جديدة من أوميكرون تنتشر: هل وصلت إلى لبنان؟ (خاص)

LBCI
صحة وتغذية
2023-08-10

توقعات مقلقة... نصف سكان العالم سيعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية عند بلوغهم هذا العمر!

LBCI
صحة وتغذية
2023-08-10

"شرب الصودا يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85%"...وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:20

بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!

LBCI
فنّ
03:28

الاحتفالات بـ "عروس الحلانيّة" مستمرّة.. عاصي الحلاني يراقص ابنته ماريتا (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:01

باسيل تعليقًا على تقرير ألفاريز أند مارسال: جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية!

LBCI
أخبار دولية
2023-08-13

هجوم على قافلة مهندسين صينيين قرب ميناء كوادر الباكستاني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

قمة ثلاثية مصرية-أردنية فلسطينية... ماذا على طاولة البحث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

نهائي مثير لبطولة كأس الملك سلمان العربية في كرة القدم

LBCI
رياضة
14:12

نشاطات رياضية - سياحية تستقطب جمهوراً في عز موسم الصيف

LBCI
السياحة في لبنان
14:10

أهلا بهالطلة من آثار صور!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

مصطلحات مسودة قرار التمديد لليونيفيل قاسية بحق لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تقرير التدقيق الجنائي: ٤٧ مليار دولار خسائر مصرف لبنان والكهرباء ابرزها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

معاشات القطاع العام بالليرة او بالدولار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ظواهر التطرف المناخي تطال دولاً عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

التغير المناخي يدق أبواب البحار والمحيطات وكائناتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:07

موجة الحرّ الى الانحسار الجزئيّ..واحتمال أمطار رعديّة

LBCI
منوعات
07:00

شقيقها يتعاطى المخدرات... فقررت الانتحار من أجله!

LBCI
فنّ
14:30

كايلي جينر تستمتع بوقتها على البحر بالمايوه... ورشاقتها تخطف الأنظار! (صور)

LBCI
منوعات
15:47

غار عليها فحرقها... شاب يضرم النار في خطيبته وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
15:14

سكب البنزين على رأس ابنها وأشعل النيران في شقتها... رجل مصري يقتل شقيقته وأولادها بسبب مبلغ مالي!

LBCI
صحف اليوم
00:25

مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن": شاحنة الكحّالة كانت متجهة إلى "عين الحلوة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

معاشات القطاع العام بالليرة او بالدولار؟

LBCI
منوعات
12:41

بطريقة غامضة... العثور على رجل ثلاثيني مقتول في منتجع صحي ومشتبه به يرتدي ثياباً ملطخة بالدماء!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More