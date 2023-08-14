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"دمّرت رئتيه"... شاب يشارك صورًا مروّعة للبقع السوداء الناتجة عن تدخين "السجائر الالكترونية" وهذا ما كشفه الاطباء! (صور)

"دمّرت رئتيه"... شاب يشارك صورًا مروّعة للبقع السوداء الناتجة عن تدخين "السجائر الالكترونية" وهذا ما كشفه الاطباء!(صور)







وكشف توبين، مدرب اللياقة البدنية و احد ابطال فنون القتال المختلطة (MMA) انه كان "يدخن أحيانًا ما يقارب الـ5000 نفخة كل أسبوع"، والذي يعتبر عددا مرتفعا جدًا، موضحاً ان "سيجارته الإلكترونية "لم تترك يده أبدًا" بل انه ادمن على تدخينها".



واستمر شون في هذه الممارسة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، حتى شعر بألم طعن في ظهره أثناء عمله في تيلتون في الولايات المتحدة الاميركية، دخل على اثره الى مستشفى كونكورد حيث قطع الأطباء بين ضلوعه وأدخلوا أنبوبًا صدريًا لدفع الهواء المحبوس الذي كان يسحق أعضاءه، وفقًا



وعندما فشلت الرئة في الشفاء بشكل طبيعي بعد يومين، قام الجراحون بقطع جزء منها.



ونشر توبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مزعجة تظهر البقع السوداء الموجودة في رئتيه قبل الجراحة، حيث كشف الأطباء إنها كانت "رواسب كربونية ناتجة عن التدخين الإلكتروني". أجبر الاطباء على قطع جزء من رئة الشاب شون توبين، البالغ من العمر 20 عامًا، بعد أن كشفت صور الاشعة المرعبة أنها مليئة بالبقع السوداء الناتجة عن تدخين "السجائر الإلكترونية" والمعروفة بالـVape.وكشف توبين، مدرب اللياقة البدنية و احد ابطال فنون القتال المختلطة (MMA) انه كان "يدخن أحيانًا ما يقارب الـ5000 نفخة كل أسبوع"، والذي يعتبر عددا مرتفعا جدًا، موضحاً ان "سيجارته الإلكترونية "لم تترك يده أبدًا" بل انه ادمن على تدخينها".واستمر شون في هذه الممارسة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، حتى شعر بألم طعن في ظهره أثناء عمله في تيلتون في الولايات المتحدة الاميركية، دخل على اثره الى مستشفى كونكورد حيث قطع الأطباء بين ضلوعه وأدخلوا أنبوبًا صدريًا لدفع الهواء المحبوس الذي كان يسحق أعضاءه، وفقًا لصحيفة "ذا صن" وعندما فشلت الرئة في الشفاء بشكل طبيعي بعد يومين، قام الجراحون بقطع جزء منها.ونشر توبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مزعجة تظهر البقع السوداء الموجودة في رئتيه قبل الجراحة، حيث كشف الأطباء إنها كانت "رواسب كربونية ناتجة عن التدخين الإلكتروني".