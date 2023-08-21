من الطعم الأكثر حلاوة وصولاً الى المخلل والحر...تحديات الأكل المنتشرة على تيكتوك: خطر مميت؟! (خاص)

من الطعم الأكثر حلاوة وصولاً الى المخلل والحر...تحديات الأكل المنتشرة على تيكتوك: خطر مميت؟! (خاص)

تومي وينكلر المعروف ب "The Food Guy" على تيكتوك هو من الأشخاص الذين يشاركون بتحديات الطعام. يتابعه العديد من الأشخاص، إذ يملك 10.2 مليون متابع على حسابه الخاص. ويقدّم محتوى متخصص بالطعام، ويجرّب تحديات جديدة تنتشر على تطبيق تيكتوك، أو حتى تحديات يطلبها منه المتابعون.

ومن أبرز هذه التحديات التي شارك فيها وينكلر هي تناول Fruits roll-ups مع البوظة ، والتاكيس الذي أصبح موجوداً في أغلب بلدان العالم ويُستهلك بكميات كبيرة.



وبما أن تحديات الطعام على تيكتوك أصبحت تجذب معظم مستخدمي هذا التطبيق الذين يرغبون في تجربتها، رغماً عن الأضرار الصحية التي تسببها والتي يجهلها البعض، أو حتى يعرفونها، ولكن يستمرون بالقيام بهذه التحديات فقط لأنها viral trends.

ولكن يجب معرفة مكونات ومخاطر هذه الأطعمة مثل (Takis, Korean noodles, Paqui, Pickle kit, Fruit roll-up) قبل تجربتها والإفراط في تناولها.

فهاشتاغ foodchallenge# على تيكتوك قد حصد على أكثر من 15 مليار مشاهدة، وهو يتزايد يومياً.





• تاكيس وكوريان نودلز Takis and Korean Noodles



رقائق التاكيس غنية بالسعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات والصوديوم. اذ ان كمية السعرات الحرارية في الكيس الواحد الذي يزن 28 غراما هي 140.

وقد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم المتواجد كذلك في وجبات ال Korean Noodles إلى زيادة مستويات ضغط الدم الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة وأمراض القلب، بحسب كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة . وتحتوي هذه الوجبة على 530 سعرة حرارية.

وتساهم الأطعمة الحارة مثل تاكيس و Korean Noodles في التهاب المعدة، وتسبب أعراض الجهاز الهضمي بين الأشخاص المصابين بارتجاع المريء أو القولون العصبي.

وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من الأشخاص يتناولون أكثر من حصة واحدة في كل مرة، مما يزيد من إجمالي كمية السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات التي يستهلكونها.





• باكي Paqui



تحتوي رقاقة باكي على الكابسيسين، وهو مركب موجود بشكل طبيعي في الفلفل الحار.عادة ما يسبب استهلاك الكابسيسين ألمًا في الفم والحلق ومشاكل صحية أكثر خطورة مثل ؛ ألم في الصدر، وخفقان القلب، وحتى النوبات القلبية. ومن المكونات التي يحتوي عليها تاكيس أيضاً هي نوعين من أخطر الأصباغ (Red 40 , Yellow 6) التي تُعتبر ملوثة بالبنزيدين (وهي مادة كيميائية مصنعة لا تحدث في الطبيعة. وتم ربط مادة البنزيدين بسرطان المثانة والبنكرياس، بحسب المعهد الوطني للسرطان )، أو مواد مسرطنة أخرى.تحتوي رقاقة باكي على الكابسيسين، وهو مركب موجود بشكل طبيعي في الفلفل الحار.عادة ما يسبب استهلاك الكابسيسين ألمًا في الفم والحلق ومشاكل صحية أكثر خطورة مثل ؛ ألم في الصدر، وخفقان القلب، وحتى النوبات القلبية.

ويمكن أن يؤدي تناول كميات أكبر من الكابسيسين أيضًا إلى القيء المتكرر، الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف المريء الذي يهدد الحياة.

ويوجد داخل الشريحة الواحدة من باكي 20 سعرة حرارية.





• بيكل كيت Pickle Kit



يحتوي طقم المخلل على عدد من المكونات التي تُضاف إليه. منها التشاموي وهو موجود غالبًا في المكسيك، ويمكن صنعه من المشمش أو البرقوق أو المانغو مع الفلفل الحار والملح وعصير الليمون. ويحتوي كذلك على بنزوات الصوديوم الذي يُعتبر حافظاً للطعام ولديه آثار جانبية أبرزها الآلام أو تقلصات في البطن أو المعدة، نقص البول، احمرار وجفاف الجلد…

وكذلك من مكوناته المضرة هو Red 40 الموجود كذلك في التاكيس، والذي يُسبب اضطراباً في المعدة، والصداع النصفي، والعصبية، وعدم القدرة على التركيز، إذا تم تناول كميات كبيرة منه. وكمية السعرات الحرارية الموجودة في طقم المخلل هي 5 فقط.





• فروت رول ابس Fruit Roll-Ups



انتشرت تراند تناول الـ Fruit Roll-Ups أو لفائف الفاكهة مع البوظة، وطقم المخلل الذي تحدثنا عنه سابقاً، ومع الفاكهة مثل العنب والفراولة وغيرها.

وتظهر لفائف الفاكهة على أنها وجبات خفيفة مغذية. ومع ذلك، فإن العديد من لفائف الفاكهة تحتوي على كميات زائدة من السكر المضاف، وربما حتى مكونات صناعية، وكل لفة تحتوي على 50 سعرة حرارية.

ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للفائف الفاكهة إلى العديد من الآثار السلبية منها تآكل مينا الأسنان اذا التصقت عليها أثناء المضغ وبقيت لفترة طويلة.



الآثار الجانبية



في كاليفورنيا السنة الفائتة تم ادخال 3 طلاب من المدرسة الثانوية إلى المستشفى بعد مشاركتهم في تحدي رقاقة الباكي. فواجهوا فجأة صعوبة في التنفس، وهناك أيضاً من عانى من التقيؤ. وتم من بعدها تحذير الأهالي والطلاب، ومنعهم من القيام بهذا التحدي في المدرسة.

رأي متخصص



تقول أخصائية التغذية آن ماري شبلي لموقع الـLBCI الالكتروني انه من غير الممكن منع الأشخاص من تجربة هذه التحديات وتصويرها والترويج لها.

"ولكن أستطيع أن أنصحهم بتناول هذه المأكولات باعتدال، وعدم اعتمادها كجزء من أسلوب حياتهم أو نظامهم الغذائي. فجميع هذه المأكولات تسبب مشاكل صحية على المدى الطويل، أبرزها البدانة الجسدية، وارتفاع ضغط الدم بسبب احتوائها على نسبة عالية من الملح، المواد الحافظة، الدهون المتحولة والدهون المشبعة.

ورغم موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA approved) على المواد الحافظة الموجودة داخل هذه الأطعمة، إلا أنها تبقى مواداً مصنعة وليست مواداً عضوية."