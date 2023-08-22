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وقايةً من سرطان الثدي أو الخصية... رسائل وقاية داخل الملابس الداخلية في هذا البلد!
صحة وتغذية
2023-08-22 | 02:30
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وقايةً من سرطان الثدي أو الخصية... رسائل وقاية داخل الملابس الداخلية في هذا البلد!
تتعاون متاجر "موريسونز" وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (إن إتش إس) في حملة للوقاية من السرطان عبر ملصقات على الملابس الداخلية، وفقا لبيان مشترك صدر الاثنين.
وأوضح بيان "إن إتش إس" أن بعض السراويل الداخلية والصدريات التي توزعها "موريسونز" في كل أنحاء المملكة المتحدة، ستشمل رسائل وقاية تتضمن المواد المصنوعة منها والمقاسات ونصائح غسلها، مشيرا إلى أن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها.
كذلك، تحض تلك الرسائل المستهلكين على الاتصال بطبيبهم إذا لاحظوا علامات على سرطان الثدي أو الخصية، بما فيها ظهور ورم أو تغير في المظهر، وفق البيان.
وبحسب أرقام هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن 91 في المئة من النساء يبقين على قيد الحياة ما لا يقل عن خمس سنوات بعد إصابتهن بسرطان الثدي عند تشخيص المرض في مرحلة مبكرة.
وأضافت أن "كل الرجال تقريبا ينجون من سرطان الخصية، لكن إذا انتشر السرطان، تنخفض تلك النسبة إلى 65 في المئة".
آخر الأخبار
صحة وتغذية
بريطانيا
السراويل الداخلية
سرطان
الثدي
الخصية
وقاية
الخدمة الصحية الوطنية.
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