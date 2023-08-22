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ما هو عدد الساعات المناسب للأطفال أمام الشاشة؟

ما هو عدد الساعات المناسب للأطفال أمام الشاشة؟





ولكن هناك بحثًا جديدًا يشير إلى أن الأطفال الذين يقضون عدة ساعات يوميًا أمام الشاشات، قد يواجهون مشكلات في النمو مع تقدمهم في السن.



ووفقاً لموقع



وقال الخبراء إن "المهارات اللغوية لدى بعض الأطفال تتحسن إذا تم استخدام الشاشات لأغراض تعليمية".



وأجريت دراسة على 7097 طفلاً من قبل جامعة توهوكو في اليابان، حيث قام الآباء بملء استبيانات لمراقبة نمو أطفالهم.



وأوضح مؤلف الدراسة الدكتور تاكو أوبارا إلى أن "قضاء وقت أطول أمام الشاشات في عمر السنة يرتبط بتأخر النمو في التواصل، ولكن غالباً ما تُحلّ المشكلة بين العامين والأربعة أعوام".



وتقترح شركة Excellence (NICE) أن الأطفال يجب أن يحصلوا على أيام خالية تماماً من مشاهدة التلفاز أو أن يكون لديهم حد لا يتجاوز الساعتين من الوقت الذي يقضونه أمام الشاشة.



والجدير بالذكر ان قضاء وقت محدود أمام الشاشة مناسبًا للأطفال لأغراض تعليمية، ولكن من المهم التأكد من أن المحتوى يناسب الأطفال كذلك. أصبحت شاشات التكنولوجيا على أنواعها جزءاً من حياتنا اليومية. لذا فمن المنطقي أن يكبر الجيل القادم ويستخدمها أيضًا.ولكن هناك بحثًا جديدًا يشير إلى أن الأطفال الذين يقضون عدة ساعات يوميًا أمام الشاشات، قد يواجهون مشكلات في النمو مع تقدمهم في السن.ووفقاً لموقع "ذا صن" ، قال علماء يابانيون إنه "كلما شاهد الطفل البالغ من العمر سنة واحدة وأكثر، كلما كان التأثير أكبر".وقال الخبراء إن "المهارات اللغوية لدى بعض الأطفال تتحسن إذا تم استخدام الشاشات لأغراض تعليمية".وأجريت دراسة على 7097 طفلاً من قبل جامعة توهوكو في اليابان، حيث قام الآباء بملء استبيانات لمراقبة نمو أطفالهم.وأوضح مؤلف الدراسة الدكتور تاكو أوبارا إلى أن "قضاء وقت أطول أمام الشاشات في عمر السنة يرتبط بتأخر النمو في التواصل، ولكن غالباً ما تُحلّ المشكلة بين العامين والأربعة أعوام".وتقترح شركة Excellence (NICE) أن الأطفال يجب أن يحصلوا على أيام خالية تماماً من مشاهدة التلفاز أو أن يكون لديهم حد لا يتجاوز الساعتين من الوقت الذي يقضونه أمام الشاشة.والجدير بالذكر ان قضاء وقت محدود أمام الشاشة مناسبًا للأطفال لأغراض تعليمية، ولكن من المهم التأكد من أن المحتوى يناسب الأطفال كذلك.