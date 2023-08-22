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طبيب يؤكد: حليب الحمير صحي ومفيد... وهذه التفاصيل! (فيديو)

صحة وتغذية
2023-08-22 | 14:08
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طبيب يؤكد: حليب الحمير صحي ومفيد... وهذه التفاصيل! (فيديو)
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طبيب يؤكد: حليب الحمير صحي ومفيد... وهذه التفاصيل! (فيديو)

طبيب يؤكد: حليب الحمير صحي ومفيد... وهذه التفاصيل! (فيديو)

أوضح أستاذ العقاقير السعودي الدكتور جابر القحطاني، أن الحليب عموما قد يؤدي إلى وفاة من يعانون من حساسية اللاكتوز، مشيرا الى أن حليب الحمير صحي ويستخدمه البعض كعلاج.

وقال القحطاني، خلال لقاء له مع برنامج "موزون"، الاثنين:" كل أنواع الحليب تحتوي على دهون وكوليسترول، ولكن النسبة تختلف من نوع إلى آخر، سواء حليب الإبل أو الغنم أو البقر"، مشيرا إلى أن النسبة الموجودة في حليب الإبل لا تضر الإنسان.

وتابع:" بعض الناس يحبون حليب الخيول، والبعض يستخدمون حليب الحمار كعلاج، وهذا صحيح، والبعض يشربون حليب الحمار ويعتبرونه صحيا".

ولفت القحطاني إلى أن "سكر الحليب اللاكتوز ليس متوفرا في أغلب الخضروات والفاكهة، بينما هو موجود في الحليب، ولكن من لديهم حساسية من اللاكتوز يجب عليهم عدم تناوله، لأن أغلبهم إذا تناولوه قد يتعرضون لمضاعفات تصل إلى الوفاة."
 
 

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يؤكد:

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ومفيد...

التفاصيل!

(فيديو)

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