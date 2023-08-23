الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
29
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا
أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا
أول عملية زرع رحم تشهد نجاحاً في بريطانيا... تبرّعت برحمها لشقيقتها لمساعدتها في تأسيس أسرة! (فيديو)
صحة وتغذية
2023-08-23 | 08:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أول عملية زرع رحم تشهد نجاحاً في بريطانيا... تبرّعت برحمها لشقيقتها لمساعدتها في تأسيس أسرة! (فيديو)
شهدت أول عملية زرع رحم في المملكة المتحدة نجاحاً بعدما خضعت لها امرأة لمساعدة شقيقتها، الّتي لطالما حلمت بإنجاب أطفال.
ويمثل هذا الأمر إنجازًا كبيرًا لآلاف النساء في بريطانيا اللواتي لا يستطعن الإنجاب.
وقدمت المتبرعة البالغة من العمر 40 عامًا، ولديها طفلان، هدية لأختها الصغرى كونها تريد تأسيس أسرة مع زوجها، وذلك لأنها وُلدت بدون رحم.
واستغرقت العملية الجراحية المعقدة، الّتي شملت أكثر من ثمانية جراحين داخل غرفة العمليات، أكثر من 17 ساعة.
وبينما استمرت الجراحة لفترة أطول من المخطط لها، إلا أنها سارت بشكل جيد وأصبح الرحم المزروع في شقيقة المتبرعة "يعمل بكامل طاقته"، وفقًا للجراحين.
على الرغم من أن المتلقية ولدت بدون رحم، إلا أنها تمتلك مبيضين وبإمكانها إجراء التلقيح الاصطناعي.
ويأمل الأطباء أن يتم زرع أحد الأجنة الخمسة التي تم تجميدها في المخزن، داخل الرحم الجديد، في الخريف القادم في عيادة الخصوبة في لندن.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
جراحة
زرع
رحم
بريطانيا
شقيقة
إنجاب
أطفال
متبرعة.
طبيب يؤكد: حليب الحمير صحي ومفيد... وهذه التفاصيل! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-10
يقترب من الأطفال ويسرق الدمى من أيديهم... رجل يثير الرعب في بريطانيا وهذا ما قالته الشرطة!
منوعات
2023-08-10
يقترب من الأطفال ويسرق الدمى من أيديهم... رجل يثير الرعب في بريطانيا وهذا ما قالته الشرطة!
0
أخبار دولية
2023-07-24
نتانياهو يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب
أخبار دولية
2023-07-24
نتانياهو يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب
0
آخر الأخبار
2023-07-22
نتانياهو سيخضع لجراحة بهدف "زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب"
آخر الأخبار
2023-07-22
نتانياهو سيخضع لجراحة بهدف "زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب"
0
صحة وتغذية
2023-06-28
ما هو أفضل سن للمرأة لإنجاب الأطفال؟
صحة وتغذية
2023-06-28
ما هو أفضل سن للمرأة لإنجاب الأطفال؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
14:08
طبيب يؤكد: حليب الحمير صحي ومفيد... وهذه التفاصيل! (فيديو)
صحة وتغذية
14:08
طبيب يؤكد: حليب الحمير صحي ومفيد... وهذه التفاصيل! (فيديو)
0
صحة وتغذية
2023-08-22
ما هو عدد الساعات المناسب للأطفال أمام الشاشة؟
صحة وتغذية
2023-08-22
ما هو عدد الساعات المناسب للأطفال أمام الشاشة؟
0
صحة وتغذية
2023-08-22
للمرة الأولى... إبتكار لقاح للنساء الحوامل يحمي الأطفال من هذا المرض!
صحة وتغذية
2023-08-22
للمرة الأولى... إبتكار لقاح للنساء الحوامل يحمي الأطفال من هذا المرض!
0
صحة وتغذية
2023-08-22
وقايةً من سرطان الثدي أو الخصية... رسائل وقاية داخل الملابس الداخلية في هذا البلد!
صحة وتغذية
2023-08-22
وقايةً من سرطان الثدي أو الخصية... رسائل وقاية داخل الملابس الداخلية في هذا البلد!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:16
أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا
خبر عاجل
13:16
أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا
0
منوعات
10:17
قبل أشهر قليلة من زفافها... وفاة سائقة سيارات السباق أشليا ألبرتسون في حادثٍ مروّع! (صور)
منوعات
10:17
قبل أشهر قليلة من زفافها... وفاة سائقة سيارات السباق أشليا ألبرتسون في حادثٍ مروّع! (صور)
0
منوعات
15:14
ثلاثة رجال اقتحموا منزلها ثم تناوبوا على اغتصابها... ابنة الـ15 سنة وشقيقها ضحيتان للاعتداء وتهديد السلاح في هذا البلد!
منوعات
15:14
ثلاثة رجال اقتحموا منزلها ثم تناوبوا على اغتصابها... ابنة الـ15 سنة وشقيقها ضحيتان للاعتداء وتهديد السلاح في هذا البلد!
0
منوعات
10:04
مأساة في احدى الدول الآسيوية: في منطقة خالية من كاميرات المراقبة...ضربها واغتصبها وهذه كانت النتيجة!
منوعات
10:04
مأساة في احدى الدول الآسيوية: في منطقة خالية من كاميرات المراقبة...ضربها واغتصبها وهذه كانت النتيجة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:59
مولوي اجتمع مع عائلة الحصروني: المجتمعون تطرّقوا إلى التحقيقات
امن وقضاء
07:59
مولوي اجتمع مع عائلة الحصروني: المجتمعون تطرّقوا إلى التحقيقات
0
امن وقضاء
07:53
إليكم نتائج فحوصات معامل لبنة وجبنة في الشمال تنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات
امن وقضاء
07:53
إليكم نتائج فحوصات معامل لبنة وجبنة في الشمال تنتج منتجات غير مطابقة للمواصفات
0
أخبار لبنان
07:12
بري عرض مع الحلبي التحديات التي يعيشها القطاع التربوي
أخبار لبنان
07:12
بري عرض مع الحلبي التحديات التي يعيشها القطاع التربوي
0
أخبار لبنان
05:21
أبو فاعور: مواد زراعية فاسدة تدخل عبر شبكة تهريب بين لبنان وسوريا وعبر مرفأ بيروت..وسأتقدّم بإخبار الى النيابة العامّة
أخبار لبنان
05:21
أبو فاعور: مواد زراعية فاسدة تدخل عبر شبكة تهريب بين لبنان وسوريا وعبر مرفأ بيروت..وسأتقدّم بإخبار الى النيابة العامّة
0
أخبار سياسية
04:48
عون: حلفاء سياسيون التزموا الصمت وبقينا وحدنا في المعركة ضد الفساد.. باسيل: التيار منع الفتنة في البلد منذ سنة ٢٠٠٦ وفي الكحالة
أخبار سياسية
04:48
عون: حلفاء سياسيون التزموا الصمت وبقينا وحدنا في المعركة ضد الفساد.. باسيل: التيار منع الفتنة في البلد منذ سنة ٢٠٠٦ وفي الكحالة
0
أخبار لبنان
04:05
الابيض من السرايا: الاصابات بكورونا في تزايد ولكن الوضع في المستشفيات تحت السيطرة
أخبار لبنان
04:05
الابيض من السرايا: الاصابات بكورونا في تزايد ولكن الوضع في المستشفيات تحت السيطرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
على طاولة مجموعة بريكس توسيع التكتل وتوحيد العملة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
على طاولة مجموعة بريكس توسيع التكتل وتوحيد العملة
0
رياضة
13:44
رحلة باسم السلام من مارساي الفرنسية الى بيروت
رياضة
13:44
رحلة باسم السلام من مارساي الفرنسية الى بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ملف النفط والغاز تحول الى مادة انقسام ونكات بين اللبنانيين على الـSocial Media
تقارير نشرة الاخبار
13:37
ملف النفط والغاز تحول الى مادة انقسام ونكات بين اللبنانيين على الـSocial Media
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:14
ثلاثة رجال اقتحموا منزلها ثم تناوبوا على اغتصابها... ابنة الـ15 سنة وشقيقها ضحيتان للاعتداء وتهديد السلاح في هذا البلد!
منوعات
15:14
ثلاثة رجال اقتحموا منزلها ثم تناوبوا على اغتصابها... ابنة الـ15 سنة وشقيقها ضحيتان للاعتداء وتهديد السلاح في هذا البلد!
2
حال الطقس
01:49
متى تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض؟
حال الطقس
01:49
متى تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض؟
3
فنّ
06:09
صورة جديدة من زفاف ماريتا الحلاني.. والسبب والدتها كوليت!
فنّ
06:09
صورة جديدة من زفاف ماريتا الحلاني.. والسبب والدتها كوليت!
4
خبر عاجل
13:16
أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا
خبر عاجل
13:16
أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا
5
أخبار لبنان
05:04
إدارة الأمن العام تتوجه إلى توقيع الموافقة على عرض فيلم باربي
أخبار لبنان
05:04
إدارة الأمن العام تتوجه إلى توقيع الموافقة على عرض فيلم باربي
6
منوعات
15:39
دعاها الى موعد في السينما ثم اقتادها الى حديقة...كانت مراهقة عندما كذب عليها واغتصبها ضابط شرطة وهذه التفاصيل!
منوعات
15:39
دعاها الى موعد في السينما ثم اقتادها الى حديقة...كانت مراهقة عندما كذب عليها واغتصبها ضابط شرطة وهذه التفاصيل!
7
خبر عاجل
05:13
أبو فاعور من مجلس النواب: معظم المزارعين يستخدمون أسمدة زراعية فاسدة مسرطنة ممنوعة في لبنان والعديد من الدول يتم إدخالها من خلال التهريب بين لبنان وسوريا كما من مرفأ بيروت وسأقدّم قريبا أدلة على ذلك
خبر عاجل
05:13
أبو فاعور من مجلس النواب: معظم المزارعين يستخدمون أسمدة زراعية فاسدة مسرطنة ممنوعة في لبنان والعديد من الدول يتم إدخالها من خلال التهريب بين لبنان وسوريا كما من مرفأ بيروت وسأقدّم قريبا أدلة على ذلك
8
منوعات
15:01
بعد ستة أشهر فقط من زواجهما...اكتشفت خيانته لها وطلبت الطلاق: شجار وإطلاق نار والنتيجة مروعة!
منوعات
15:01
بعد ستة أشهر فقط من زواجهما...اكتشفت خيانته لها وطلبت الطلاق: شجار وإطلاق نار والنتيجة مروعة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More