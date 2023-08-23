أول عملية زرع رحم تشهد نجاحاً في بريطانيا... تبرّعت برحمها لشقيقتها لمساعدتها في تأسيس أسرة! (فيديو)

شهدت أول عملية زرع رحم في المملكة المتحدة نجاحاً بعدما خضعت لها امرأة لمساعدة شقيقتها، الّتي لطالما حلمت بإنجاب أطفال.

ويمثل هذا الأمر إنجازًا كبيرًا لآلاف النساء في بريطانيا اللواتي لا يستطعن الإنجاب.

وقدمت المتبرعة البالغة من العمر 40 عامًا، ولديها طفلان، هدية لأختها الصغرى كونها تريد تأسيس أسرة مع زوجها، وذلك لأنها وُلدت بدون رحم.

واستغرقت العملية الجراحية المعقدة، الّتي شملت أكثر من ثمانية جراحين داخل غرفة العمليات، أكثر من 17 ساعة.

وبينما استمرت الجراحة لفترة أطول من المخطط لها، إلا أنها سارت بشكل جيد وأصبح الرحم المزروع في شقيقة المتبرعة "يعمل بكامل طاقته"، وفقًا للجراحين.

على الرغم من أن المتلقية ولدت بدون رحم، إلا أنها تمتلك مبيضين وبإمكانها إجراء التلقيح الاصطناعي.

ويأمل الأطباء أن يتم زرع أحد الأجنة الخمسة التي تم تجميدها في المخزن، داخل الرحم الجديد، في الخريف القادم في عيادة الخصوبة في لندن.