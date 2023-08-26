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من الرطوبة إلى البقع الحمراء... ماذا يكشف كف يدك عن صحتك ومتى يجب أن تشعر بالخطر؟

من الرطوبة إلى البقع الحمراء... ماذا يكشف كف يدك عن صحتك ومتى يجب أن تشعر بالخطر؟





وهذه هي علامات وأعراض ثلاث حالات مختلفة يمكن أن تؤثر على يديك، ولكنها تكشف المزيد...



1. فرط نشاط الغدة الدرقية



إذا تعرقت راحة يدك عندما لا تشعر بالتوتر أو الحرارة أو المرض، فقد يكون ذلك علامة على فرط نشاط الغدة الدرقية.



وتحدث هذه الحالة النادرة عندما تنتج الغدة الدرقية الكثير من الهرمونات.



ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن الكثير من هذه الهرمونات يمكن أن يسبب مشاكل مزعجة وربما خطيرة، أحدها هو العرق الزائد.



ولحسن الحظ، يمكن علاج هذه الحالة باستخدام الأدوية التي توقف الغدة الدرقية عن إنتاج الكثير من الهرمونات.



وتشمل الأعراض الأخرى القلق والتعب ورعشة اليد وتساقط الشعر وحركات الأمعاء المتكررة.



2. التهاب الشغاف



التغيير الأكثر إثارة للقلق في كف يدك هو ظهور علامات حمراء أو أرجوانية، والتي يمكن أن تظهر أيضًا على الأصابع.



ويمكن أن تكون هذه العلامات الشبيهة بالبقع في بعض الأحيان علامة على التهاب الشغاف، وهو عدوى نادرة ومميتة تصيب البطانة الداخلية للقلب.



وتقول طبيبة بريطانية، إن السبب عادة هو دخول البكتيريا إلى الدم وانتقالها إلى القلب.



وقالت إن العلامات الأخرى لهذه الحالة تشمل آلام المفاصل والعضلات، وألما في الصدر، وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، والتعرق الليلي، وضيقا في التنفس، وتورما في القدمين أو الساقين أو المعدة.



3. أمراض الكبد



الأيدي الحمراء والمبقعة يمكن أن تكون إشارة إنذار مبكر لنوع من أمراض الكبد المعروفة باسم تليّف الكبد.



وتليّف الكبد هو نتيجة للضرر المستمر طويل الأمد للكبد.



وتشير الدراسات إلى أن ما يقرب من ربع (23٪) من الذين يعانون من أمراض الكبد يعانون من بقع في راحة اليد.



ويحدث الاحمرار عادة في الجزء السفلي من راحة اليد، ولكنه قد يمتد إلى أعلى الأصابع.



وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من تليّف الكبد أيضًا من فقدان الشهية وحكة في الجلد والغثيان وفقدان الوزن والتعب. يمكن أن تكشف راحة يدك الكثير عن حالتك الصحية، وفقاً لموقع "ذا صن" وهذه هي علامات وأعراض ثلاث حالات مختلفة يمكن أن تؤثر على يديك، ولكنها تكشف المزيد...إذا تعرقت راحة يدك عندما لا تشعر بالتوتر أو الحرارة أو المرض، فقد يكون ذلك علامة على فرط نشاط الغدة الدرقية.وتحدث هذه الحالة النادرة عندما تنتج الغدة الدرقية الكثير من الهرمونات.ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن الكثير من هذه الهرمونات يمكن أن يسبب مشاكل مزعجة وربما خطيرة، أحدها هو العرق الزائد.ولحسن الحظ، يمكن علاج هذه الحالة باستخدام الأدوية التي توقف الغدة الدرقية عن إنتاج الكثير من الهرمونات.وتشمل الأعراض الأخرى القلق والتعب ورعشة اليد وتساقط الشعر وحركات الأمعاء المتكررة.التغيير الأكثر إثارة للقلق في كف يدك هو ظهور علامات حمراء أو أرجوانية، والتي يمكن أن تظهر أيضًا على الأصابع.ويمكن أن تكون هذه العلامات الشبيهة بالبقع في بعض الأحيان علامة على التهاب الشغاف، وهو عدوى نادرة ومميتة تصيب البطانة الداخلية للقلب.وتقول طبيبة بريطانية، إن السبب عادة هو دخول البكتيريا إلى الدم وانتقالها إلى القلب.وقالت إن العلامات الأخرى لهذه الحالة تشمل آلام المفاصل والعضلات، وألما في الصدر، وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، والتعرق الليلي، وضيقا في التنفس، وتورما في القدمين أو الساقين أو المعدة.الأيدي الحمراء والمبقعة يمكن أن تكون إشارة إنذار مبكر لنوع من أمراض الكبد المعروفة باسم تليّف الكبد.وتليّف الكبد هو نتيجة للضرر المستمر طويل الأمد للكبد.وتشير الدراسات إلى أن ما يقرب من ربع (23٪) من الذين يعانون من أمراض الكبد يعانون من بقع في راحة اليد.ويحدث الاحمرار عادة في الجزء السفلي من راحة اليد، ولكنه قد يمتد إلى أعلى الأصابع.وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من تليّف الكبد أيضًا من فقدان الشهية وحكة في الجلد والغثيان وفقدان الوزن والتعب.