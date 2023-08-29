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لتجنب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... إليكم درجة الحرارة المثالية أثناء النوم!

صحة وتغذية
2023-08-29 | 10:24
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لتجنب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... إليكم درجة الحرارة المثالية أثناء النوم!
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لتجنب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... إليكم درجة الحرارة المثالية أثناء النوم!

يزيد النوم لأقلّ من سبع ساعات ليلياً خطر الإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والاضطراب العقلي.
 
وتكمن مشكلة النوم بشكل خاص لدى كبار السّنّ، الّذين غالباً ما يعانون من اضطرابات النوم. ويحتاج المسنون إلى 7 أو 9 ساعات من النوم ليليا، كالبالغين.
 
ويمكن أن تتفاقم مشاكل النوم بين كبار السن بسبب الشعور بالألم أو الإصابة بمرض أو تناول أدوية معينة.
 
وأوضح الدكتور أمير بانياسادي من معهد هندا وآرثر ماركوس لأبحاث الشيخوخة في بيان أن معظم الأبحاث المتعلقة بمشاكل النوم ركزت على العوامل الجسدية والسلوكية.
 
ولفهم العلاقة بين درجة حرارة غرفة النوم ونوعية النوم، قام بانياسادي وزملاؤه في مؤسسة Ancient SeniorLife، وهي إحدى الشركات التابعة لكلية الطب بجامعة هارفارد، بجمع بيانات من ما يقرب 11 ألف شخص.
 
وباستخدام أجهزة مراقبة النوم القابلة للارتداء وأجهزة الاستشعار البيئية، راقب الباحثون مدة النوم والأرق على مدى فترة طويلة في منازل المشاركين.
 
وكشفت النتائج، التي نشرت في مجلة Science of the Total Environment، أن النوم يكون أكثر فعالية وراحةً بالنسبة لكبار السن عندما تتراوح درجات الحرارة المحيطة بهم ليلاً من 68 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية) إلى 77 فهرنهايت درجة (25 درجة مئوية).
 
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون انخفاضاً بنسبة 5 إلى 10 في المئة في فعالية النوم مع زيادة درجة الحرارة المحيطة من 77 فهرنهايت إلى 86 فهرنهايت (30 درجة مئوية).
 
وقال بانياسادي: "تسلط هذه النتائج الضوء على إمكانية تحسين نوعية النوم لدى كبار السن من خلال تحسين البيئات الحرارية المنزلية والتأكيد على أهمية تعديلات درجة الحرارة الشخصية بناءً على الاحتياجات والظروف الفردية".
 

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