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دراسة جديدة تكشف أسباب صعوبة التركيز أو التذكر بعد كوفيد... إكتشفوها!
صحة وتغذية
2023-09-01 | 06:11
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دراسة جديدة تكشف أسباب صعوبة التركيز أو التذكر بعد كوفيد... إكتشفوها!
دراسة جديدة تكشف أسباب صعوبة التركيز أو التذكر بعد كوفيد... إكتشفوها!
تشير دراسة بريطانية، بقيادة فريق من الأطباء من جامعة أكسفورد، إلى أن جلطات الدم في الدماغ أو الرئتين قد تفسر بعض الأعراض الشائعة لـ"كوفيد الطويل"، بما في ذلك ضباب الدماغ والإرهاق.
وفي الدراسة، التي أجريت على 1837 شخصًا تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب كوفيد، قال الباحثون إن "اثنين من بروتينات الدم يشيران إلى أن الجلطات هي أحد الأسباب".
كما اعتقد الباحثون أن "16 في المئة من هؤلاء المرضى يعانون من صعوبة في التفكير أو التركيز أو التذكر لمدة لا تقل عن 6 أشهر".
وأكّد فريق البحث من جامعتي أكسفورد وليستر، أن "النتائج التي تم التوصل إليها ذات صلة فقط بالمرضى الذين يدخلون المستشفى"، مشيراً الى أنها "القطعة الأولى من الأحجية" ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يتمكنوا من اقتراح أو اختبار أي علاجات محتملة".
ومن جهته، قال مؤلف الدراسة البروفيسور بول هاريسون، من جامعة أكسفورد، إن "تحديد المتنبئات والآليات المحتملة كان "خطوة رئيسية" في فهم ضباب الدماغ بعد كوفيد، ولكن ربما لا يزال هناك العديد من الأسباب المختلفة لمرض كوفيد الطويل الأمد".
مصدر
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