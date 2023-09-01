الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل يؤدي ظهور النمش في الصيف إلى أمراض الجلد؟
صحة وتغذية
2023-09-01 | 10:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هل يؤدي ظهور النمش في الصيف إلى أمراض الجلد؟
هل يؤدي ظهور النمش في الصيف إلى أمراض الجلد؟
من الشائع أن يتكاثر ظهور النمش في فصل الصيف على الأنف والذراعين، بسبب التعرض لأشعة الشمس، وفق موقع
"ذا صن"
.
ويمكن تحفيز النمش عن طريق الأشعة فوق البنفسجية، مما يعني أن أي شخص غير محمي من أشعة الشمس يمكن أن يصاب به، على الرغم من أن الوراثة تعتبر من الأسباب الأساسية لظهوره.
ويؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى إنتاج مادة الميلانين التي تحمي الجلد، ما يجعل لون النمش أغمق وأكثر تصبغًا.
والأشخاص الذين لديهم بشرة فاتحة هم أكثر عرضة للإصابة بالنمش، لأنهم سينتجون المزيد من الميلانين كرد فعل لحماية جلدهم من أضرار أشعة الشمس.
وفي هذا السياق، يُعتبر ظهور النمش بشكل عام غير ضار وليس علامةً على أضرار أشعة الشمس.
ومع ذلك، حتى مع الميل الوراثي لتطور البقع، فإن استخدام الحماية المناسبة من أشعة الشمس يمكن أن يمنع من ظهورها، لأنها لن تظهر دون التعرض لأشعة الشمس.
وإذا أصبح النمش أغمق بشكل ملحوظ بعد التعرض لأشعة الشمس، أو بدأ يتغير في الحجم أو الشكل، فقد يكون ذلك علامة على زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.
وتميل أشكال أخرى من النمش، تسمى الخمول الشمسي، إلى الظهور فقط عند البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، ويمكن أن تكون علامة طبيعية على شيخوخة الجلد مع التقدم في السن.
ويمكن أيضًا إزالة النمش من خلال إجراءات مختلفة، منها التبييض باستخدام حمض آمن يزيل أضرار أشعة الشمس والبقع الداكنة.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
نمش
صيف
شمس
أشعة
أضرار
التالي
دراسة جديدة تكشف أسباب صعوبة التركيز أو التذكر بعد كوفيد... إكتشفوها!
لتجنب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... إليكم درجة الحرارة المثالية أثناء النوم!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-13
على شاطئ مشمس... جينيفر لوبيز تستمتع باجازتها الصيفية في إيطاليا (فيديو)
فنّ
2023-08-13
على شاطئ مشمس... جينيفر لوبيز تستمتع باجازتها الصيفية في إيطاليا (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-23
في ظلّ موجة الحرّ... روبوت "متعرّق" يساعد البشر على مقاومة أشعة الشمس الحارقة! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2023-07-23
في ظلّ موجة الحرّ... روبوت "متعرّق" يساعد البشر على مقاومة أشعة الشمس الحارقة! (فيديو)
0
أمن وقضاء
2023-07-06
تعرض مسرح دوار الشمس لحريق... والأضرار مادية
أمن وقضاء
2023-07-06
تعرض مسرح دوار الشمس لحريق... والأضرار مادية
0
حال الطقس
2023-07-05
طقس صيفي ومشمس يرافقنا... هل تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
2023-07-05
طقس صيفي ومشمس يرافقنا... هل تنخفض درجات الحرارة؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:09
هل تعانين من آلام الدورة الشهرية في اليوم الثاني؟ خبراء يكشفون السبب!
صحة وتغذية
10:09
هل تعانين من آلام الدورة الشهرية في اليوم الثاني؟ خبراء يكشفون السبب!
0
صحة وتغذية
06:11
دراسة جديدة تكشف أسباب صعوبة التركيز أو التذكر بعد كوفيد... إكتشفوها!
صحة وتغذية
06:11
دراسة جديدة تكشف أسباب صعوبة التركيز أو التذكر بعد كوفيد... إكتشفوها!
0
صحة وتغذية
2023-08-29
لتجنب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... إليكم درجة الحرارة المثالية أثناء النوم!
صحة وتغذية
2023-08-29
لتجنب خطر الإصابة بالسكتة الدماغية... إليكم درجة الحرارة المثالية أثناء النوم!
0
صحة وتغذية
2023-08-29
يفوق تهديد التدخين واستهلاك الكحول... تلوث الهواء أكبر تهديد لصحة الإنسان في العالم!
صحة وتغذية
2023-08-29
يفوق تهديد التدخين واستهلاك الكحول... تلوث الهواء أكبر تهديد لصحة الإنسان في العالم!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-31
سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-31
سفينة الغاز أويل تعود من حيث أتت
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان
تقارير نشرة الاخبار
08:18
البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-10
عقوبات أميركية - بريطانية وكندية على رياض سلامة
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-10
عقوبات أميركية - بريطانية وكندية على رياض سلامة
0
أخبار دولية
2023-08-27
حملة الانتخابات التمهيدية في المكسيك تدخل مرحلة حاسمة والنساء في صدارة المعركة
أخبار دولية
2023-08-27
حملة الانتخابات التمهيدية في المكسيك تدخل مرحلة حاسمة والنساء في صدارة المعركة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بسبب انعدام ظروف العمل بكرامة... أكثر من مئة قاض يعلنون التوقف عن العمل!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بسبب انعدام ظروف العمل بكرامة... أكثر من مئة قاض يعلنون التوقف عن العمل!
0
رياضة
13:40
عرض تايكواندو من قبل المنتخب الكوري في الاونيسكو.. واسبانيا تسقط أمام لاتفيا في بطولة العالم لكرة السلة
رياضة
13:40
عرض تايكواندو من قبل المنتخب الكوري في الاونيسكو.. واسبانيا تسقط أمام لاتفيا في بطولة العالم لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ما هي النقاط المتحفظ عليها عند الحدود؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ما هي النقاط المتحفظ عليها عند الحدود؟
0
رياضة
13:27
لبنان على موعد مع استضافة بطولة آسيا للتايكواندو وبطولة بيروت المفتوحة بين 12 و13 أيلول
رياضة
13:27
لبنان على موعد مع استضافة بطولة آسيا للتايكواندو وبطولة بيروت المفتوحة بين 12 و13 أيلول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رفضٌ من النواب الواحد والثلاثين لدعوة بري الحوارية... وتفاوت في الترحيب بين الكتل الأخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رفضٌ من النواب الواحد والثلاثين لدعوة بري الحوارية... وتفاوت في الترحيب بين الكتل الأخرى
0
أخبار دولية
13:16
تظاهرات السويداء اليوم ليست كما قبل
أخبار دولية
13:16
تظاهرات السويداء اليوم ليست كما قبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
رسائل من وزير الخارجية الايرانية الى المسؤولين اللبنانيين والعدو الإسرائيلي... ما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
رسائل من وزير الخارجية الايرانية الى المسؤولين اللبنانيين والعدو الإسرائيلي... ما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد اوروبا واميركا..النبيذ اللبناني الى الصين
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد اوروبا واميركا..النبيذ اللبناني الى الصين
0
أخبار لبنان
13:14
وزيرِ البيئة اكد السعي لإيجاد حلول لمشكلة المكبات العشوائية للنفايات
أخبار لبنان
13:14
وزيرِ البيئة اكد السعي لإيجاد حلول لمشكلة المكبات العشوائية للنفايات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:13
ارتفاع في اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
ارتفاع في اسعار المحروقات...
2
حال الطقس
00:43
انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
00:43
انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
3
خبر عاجل
07:50
لاتفيا مفاجأة بطولة العالم بكرة السلة تطيح بإسبانيا حاملة اللقب بنتيجة ٧٤-٦٩
خبر عاجل
07:50
لاتفيا مفاجأة بطولة العالم بكرة السلة تطيح بإسبانيا حاملة اللقب بنتيجة ٧٤-٦٩
4
خبر عاجل
06:16
عبد اللهيان: موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيون يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى إتفاق لحسم ملف إنتخاب الرئيس
خبر عاجل
06:16
عبد اللهيان: موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية شأن داخلي والقادة اللبنانيون يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى إتفاق لحسم ملف إنتخاب الرئيس
5
منوعات
10:10
عاد الى الحياة بعد 28 سنة من وفاته دون علمه...والسبب زوجته!
منوعات
10:10
عاد الى الحياة بعد 28 سنة من وفاته دون علمه...والسبب زوجته!
6
موضة وجمال
03:20
كايلي جينر تظهر عارية الصدر في جلسة تصوير أزياء مثيرة! (صور)
موضة وجمال
03:20
كايلي جينر تظهر عارية الصدر في جلسة تصوير أزياء مثيرة! (صور)
7
صحف اليوم
23:57
مصادر القوات لـ"الجمهورية": قرار بري بالجلسات المتتالية كان يجب حصوله ضمن المهلة الدستورية تجنباً للشغور الرئاسي
صحف اليوم
23:57
مصادر القوات لـ"الجمهورية": قرار بري بالجلسات المتتالية كان يجب حصوله ضمن المهلة الدستورية تجنباً للشغور الرئاسي
8
منوعات
06:08
اغتصبها وضربها وقطع يدها بسكين أمام ابنها ... ابنة الـ28 عاما عاشت 3 أسابيع من التعذيب المرعب على يد زوجها!
منوعات
06:08
اغتصبها وضربها وقطع يدها بسكين أمام ابنها ... ابنة الـ28 عاما عاشت 3 أسابيع من التعذيب المرعب على يد زوجها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More