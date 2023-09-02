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"حليب الثدي" سيصبح متوفرا للكبار... قريباً!

صحة وتغذية
2023-09-02 | 02:45
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"حليب الثدي" سيصبح متوفرا للكبار... قريباً!

"حليب الثدي" سيصبح متوفرا للكبار... قريباً!

قد يضيف المتسوقون المهتمون بالصحة قريبًا عنصرًا مفاجئًا إلى نظامهم الغذائي - حليب الثدي.

فقد طور العلماء مكملاً للبالغين مصممًا ليعكس حليب الأم، وفق مانقل موقع دايلي ميل.

ويُقال إن المسحوق الأبيض، الذي يمكن إضافته إلى العصائر أو وضعه على الحبوب، له فوائد كبيرة في معالجة الالتهابات وتحسين صحة الأمعاء والمساعدة في تعافي العضلات.

وتم استخدام المكونات الطبيعية مثل الفطر والطحالب لإنشاء 1500 خليط وظيفي من بروتين الحليب.

جاءت هذه الفكرة إلى واحد من مؤسسي الشركة المصنعة للمنتج ، أثناء إرضاع طفلها الأول.

وقالت: "قلت لنفسي إن هذا هو الغذاء المثالي للثدييات... وسنوفر خلطتين من المسحوق تستهدفان الرياضيين المحترفين وكبار السن."

ومن الممكن أن يتم إطلاق المنتج في الأسواق في بدايات العام المقبل.

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الثدي"

سيصبح

متوفرا

للكبار...

قريباً!

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