هل أنت من الأشخاص الذين يكتمون عطستهم؟....إحذر لأنك تواجه هذه المخاطر!

هل أنت من الأشخاص الذين يكتمون عطستهم؟....إحذر لأنك تواجه هذه المخاطر!



يميل العديد من الأشخاص إلى كتم العطس خصوصاً في الأماكن العامة، تجنباً للإحراج أو لمنع نشر العدوى.

لكن العلماء حذروا من مخاطر عدم اطلاق العطس.



اذ ان ذلك قد يؤدي إلى خدش بعض الأنسجة الدقيقة في الأنف، وتمزق في الأذن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.



وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني ميشال دييج أن "الهواء يخرج بسرعة كبيرة من القناة الأنفية أثناء العطس. وإذا تم سد الأنف لكتم العطس، فإن الهواء سيبحث عن طريق آخر للخروج، عن طريق الأذن مثلاً. وفي هذه الحالة قد يتسبب الضغط في تمزق طبلة الأذن".



اضافةً إلى انتشار الجراثيم في الجيوب الأنفية أو الأذن الوسطى، مما سيسبب الإصابة بالتهابات مؤلمة، ومن المحتمل أن ينتج عنه أيضا نزف الأنف أو نزف بياض العين.



وينصح ديبج بعدم كتم العطس، واستخدام المنديل، منعاً لانتشار الجراثيم في الهواء.