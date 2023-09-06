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من القشرة إلى تساقط الشعر... اليكم هذه العلامات لثلاثة أمراض خطيرة كامنة في الشعر!

من القشرة إلى تساقط الشعر... اليكم هذه العلامات لثلاثة أمراض خطيرة كامنة في الشعر!





وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون التغيرات في الشعر علامة على مرض خطير، وفقاً لموقع



1. مرض باركنسون



في حين أن القشرة البيضاء أمر طبيعي تمامًا، إلا أن القشرة الصفراء يمكن أن تكون علامة على مرض باركنسون.



ومرض باركنسون هو مرض عصبي يتفاقم مع مرور الوقت. وعادة ما يرتبط بالرعشة والتصلب وبطء الحركة.



وتنجم القشرة الصفراء عن التهاب الجلد الدهني، وهي حالة تصبح فيها مناطق الجلد التي تحتوي على الكثير من الغدد العرقية، مثل فروة الرأس، حمراء ومثيرة للحكة ومتقرحة ومتقشرة.



2. الثعلبة



إذا لاحظت وجود بقع صغيرة مكان تساقط الشعر أي بحجم العملة المعدنية تقريبًا، فمن المحتمل أنك تعاني من شكل من أشكال الثعلبة البقعية.



ويمكن أن يظهر مرض المناعة الذاتية أيضًا على الجسم بما في ذلك اللحية أو الحاجبين أو الرموش أو شعر الجسم.



ويحدث ذلك عندما تهاجم الخلايا بصيلات الشعر، مما يمنعها من إنتاج المزيد من الشعر.



أما السبب فهو غير معروف، ولكن نقص الحديد والإجهاد يمكن أن يؤديا إلى هذه الحالة.



وفي بعض الحالات، يمكن أن تتحول الثعلبة البقعية إلى الثعلبة الشاملة، عندما ينتشر تساقط الشعر عبر الرأس بأكمله، أو الثعلبة الشاملة، عندما تؤثر على الجسم بأكمله.



ولا يوجد حاليًا علاج لهذه الحالة، ومع ذلك، هناك العديد من العلاجات المتاحة، ولكن لا يوجد ضمان فعال.



3. السرطان



يمكن أن تكون البقع الحمراء أو الأرجوانية على فروة الرأس أو خط الشعر علامة على وجود سرطان الأوعية الدموية النادر، ولكنه مميت.



وتتطور الساركوما الوعائية في البطانة الداخلية للأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية.



ويمكن أن يظهر في أي مكان في الجسم، ولكنه يحدث عادة في الجلد على فروة الرأس، أو الرقبة.



وعندما تؤثر الساركوما الوعائية على الأعضاء، مثل الكبد أو القلب، فإنها غالبًا ما تسبب الألم.



وهو يرتبط بشكل شائع بكبار السن، ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر.



معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة للمصابين بهذا المرض ضعيف، مع فرصة 33% فقط للبقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات. الشعر جزء مهم من هوية الكثير من الناس. لذلك عندما يبدأ في التساقط، أو يبدو ضعيفاً، يمكن أن يكون الأمر مؤلمًا للغاية عند البعض.وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون التغيرات في الشعر علامة على مرض خطير، وفقاً لموقع "ذا صن" في حين أن القشرة البيضاء أمر طبيعي تمامًا، إلا أن القشرة الصفراء يمكن أن تكون علامة على مرض باركنسون.ومرض باركنسون هو مرض عصبي يتفاقم مع مرور الوقت. وعادة ما يرتبط بالرعشة والتصلب وبطء الحركة.وتنجم القشرة الصفراء عن التهاب الجلد الدهني، وهي حالة تصبح فيها مناطق الجلد التي تحتوي على الكثير من الغدد العرقية، مثل فروة الرأس، حمراء ومثيرة للحكة ومتقرحة ومتقشرة.إذا لاحظت وجود بقع صغيرة مكان تساقط الشعر أي بحجم العملة المعدنية تقريبًا، فمن المحتمل أنك تعاني من شكل من أشكال الثعلبة البقعية.ويمكن أن يظهر مرض المناعة الذاتية أيضًا على الجسم بما في ذلك اللحية أو الحاجبين أو الرموش أو شعر الجسم.ويحدث ذلك عندما تهاجم الخلايا بصيلات الشعر، مما يمنعها من إنتاج المزيد من الشعر.أما السبب فهو غير معروف، ولكن نقص الحديد والإجهاد يمكن أن يؤديا إلى هذه الحالة.وفي بعض الحالات، يمكن أن تتحول الثعلبة البقعية إلى الثعلبة الشاملة، عندما ينتشر تساقط الشعر عبر الرأس بأكمله، أو الثعلبة الشاملة، عندما تؤثر على الجسم بأكمله.ولا يوجد حاليًا علاج لهذه الحالة، ومع ذلك، هناك العديد من العلاجات المتاحة، ولكن لا يوجد ضمان فعال.يمكن أن تكون البقع الحمراء أو الأرجوانية على فروة الرأس أو خط الشعر علامة على وجود سرطان الأوعية الدموية النادر، ولكنه مميت.وتتطور الساركوما الوعائية في البطانة الداخلية للأوعية الدموية والأوعية الليمفاوية.ويمكن أن يظهر في أي مكان في الجسم، ولكنه يحدث عادة في الجلد على فروة الرأس، أو الرقبة.وعندما تؤثر الساركوما الوعائية على الأعضاء، مثل الكبد أو القلب، فإنها غالبًا ما تسبب الألم.وهو يرتبط بشكل شائع بكبار السن، ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر.معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة للمصابين بهذا المرض ضعيف، مع فرصة 33% فقط للبقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات.