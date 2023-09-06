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إلى الرجال... احذروا تأثير السجائر الالكترونية على الجهاز التناسلي الذكري!

صحة وتغذية
2023-09-06 | 06:15
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إلى الرجال... احذروا تأثير السجائر الالكترونية على الجهاز التناسلي الذكري!
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إلى الرجال... احذروا تأثير السجائر الالكترونية على الجهاز التناسلي الذكري!

وجد فريق من العلماء الأتراك أن تدخين السجائر الإلكترونية يُؤثر على حجم الخصيتين وعدد الحيوانات المنوية لدى الرجال.
 
وفي التفاصيل، استعان الباحثون في الدراسة الّتي نُشرت في المجلة الطبية الإسبانية Revista Internacional de Andrología بالفئران والجرذان أثناء قيامهم بالتجربة العلمية.
 
وقد أخذ العلماء الملاحظات عن حجم خصيتي الفئران وعدد الحيوانات المنوية لديها قبل بدء الاختبار.
 
ووجدوا أن عدد الحيوانات المنوية انخفض من 98.5 إلى حوالي 95.1 مليونًا عند تعرضها لبخار السجائر الإلكترونية و89 مليونًا عند تعرضها لدخان السجائر التقليدية.
 
كما اكتشفوا أن كان لدى الفئران المعرضة لدخان السجائر خصية أصغر مقارنةً بالسجائر الإلكترونية.
 
وخلصوا أيضًا إلى ما يلي: "أظهرت نتائج هذه الدراسة تغيرات في التشريح المرضي للخصية، ومخطط الحيوانات المنوية، ومعايير الإجهاد التأكسدي لدى الجرذان المعرضة لدخان السجائر التقليدية والالكترونية".
 
وجاء في نتائج الدراسة أيضاً "لذلك، ينبغي الأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من أن سائل EC (الموجود في السجائر الالكترونية) قد تم تقديمه على أنه غير ضار في دراسات الإقلاع عن التدخين، إلا أنه يمكن أن يزيد من الإجهاد التأكسدي ويسبب تغيرات شكلية في الخصية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم نتائج مخطط الحيوانات المنوية بعد التعرض لدخان السجائر الالكترونية."
 
وقال الباحثون إن هذا البحث يوفر "فرصة مثيرة لتعزيز المعرفة الحالية فيما يتعلق بتأثير التدخين والوسائل الطارئة على التسبب في الجهاز التناسلي الذكري".
 
ويعتقدون أن القيد الوحيد على البحث هو أنه تم إجراؤه على الفئران ويجب تكراره على البشر لضمان توافق البيانات.
 

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