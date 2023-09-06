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مختبر موديرنا ينشر نتائج مشجعة ضد المتحورة الجديدة من كوفيد-19
صحة وتغذية
2023-09-06 | 10:49
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مختبر موديرنا ينشر نتائج مشجعة ضد المتحورة الجديدة من كوفيد-19
مختبر موديرنا ينشر نتائج مشجعة ضد المتحورة الجديدة من كوفيد-19
نشر المختبر الأميركي موديرنا نتائج مشجعة للقاحه المحدث ضد السلالة الجديدة لكوفيد-19، حسبما أعلن في بيان نشر الأربعاء، بحسب "وكالة فرانس برس".
أظهرت التجارب السريرية على البشر أن حقن لقاح موديرنا أدى إلى زيادة الأجسام المضادة المعادلة ضد المتحورة أوميكرون الجديدةBA.2.86، قدرها 8,7 أضعاف كما ذكرت الشركة.
وقال رئيس موديرنا ستيفن هوغ في بيان "تؤكد هذه البيانات أن لقاحنا ضد كوفيد-19 سيظل أداة مهمة للحماية مع دخولنا موسم لقاح الخريف".
وقد قدم المختبر هذه البيانات إلى وكالة الأدوية الأميركية (FDA) بانتظار الحصول على موافقة لموسم التطعيم المقبل.
وقررت منظمة الصحة العالمية تصنيف المتحورة الجديدة BA.2.86، الملقبة "بيرولا" ضمن فئة المتحورات الخاضعة للمراقبة بسبب العدد الكبير جدا (أكثر من 30)من الطفرات في جينة سبايك التي تحملها.
ووفقاً للدراسات الحديثة التي أجرتها جامعة بكين في الصين ومعهد كارولينسكا في السويد وجامعة هارفرد في الولايات المتحدة، فإن اللقاحات الحالية فضلا عن التلوث السابق بكوفيد-19، توفر درجة معينة من الحماية ضد السلالة الجديدة.
آخر الأخبار
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مختبر
موديرنا
متحورة
كوفيد-19
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