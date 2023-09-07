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اكتشفوا الفوائد العديدة لشرب الشاي...سوف تنبهرون!
صحة وتغذية
2023-09-07 | 15:33
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اكتشفوا الفوائد العديدة لشرب الشاي...سوف تنبهرون!
اكتشفوا الفوائد العديدة لشرب الشاي...سوف تنبهرون!
شاركت ديبيكا جاياسوال، أخصائية التغذية الهندية الفوائد الصحية لشرب الشاي، وهي 11:
1. يحتوي على مضادات الأكسدة
الشاي يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة مثل الكاتيكين والفلافونويد. وتلعب هذه المركبات دورًا حيويًا في مكافحة الإجهاد التأكسدي، ودعم الصحة العامة للجسم عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.
2. يعزز عملية الهضم
تشتهر أنواع أعشاب الشاي مثل الزنجبيل والنعناع والبابونج بفوائدها الهضمية. ويمكن لهذه الأنواع أن تخفف من أعراض عسر الهضم والانتفاخ والغثيان، وفق موقع
Health Shots
.
3. يعزز الاسترخاء
يعزز وجود L-theanine في الشاي الاسترخاء واليقظة الذهنية دون التسبب في النعاس.
4. مفيد لصحة القلب
يحتوي الشاي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي ترتبط بفوائد صحية محتملة للقلب والأوعية الدموية، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
5. إدارة الوزن
قد تساعد بعض المركبات الموجودة في الشاي، مثل الكاتيكين والكافيين، في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في جهود إدارة الوزن.
6. يعزز اليقظة العقلية
يحتوي الشاي على مادة الكافيين بكميات صغيرة. اذ يمكن لمحتوى الكافيين هذا أن يعزز اليقظة ويحسن التركيز، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على نشاطهم الذهني طوال اليوم.
7. يقلل من التوتر
يجد الكثير من الناس العزاء في كوب من الشاي الدافئ خلال الأوقات العصيبة. ويمكن أن يكون لعملية تخمير الشاي واحتساءه تأثير مهدئ يعزز الاسترخاء ويقلل من القلق.
8. تحسين صحة الفم
يحتوي الشاي على الفلورايد والعفص، وهما مفيدان لصحة الفم من دون الإفراط في السكر أو المواد المضافة.
9. يبقيك رطبًا
يساهم الشاي في الترطيب كبديل لذيذ للمياه العادية.
10. مفيد للمناعة
الشاي، وخاصة شاي الأعشاب، يمكن أن يوفر فوائد تعزيز المناعة عن طريق تقوية دفاعات الجسم.
11. يحسن صحة الجلد
يمكن للمحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الشاي أن يعزز صحة البشرة. وتساعد المركبات الموجودة في الشاي على حماية البشرة من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية والتلوث.
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