الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تحذير من طبق تايلاندي مميت... قضمة واحدة منه يمكن أن تصيبك بالسرطان! (صورة)
صحة وتغذية
2023-09-12 | 15:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
تحذير من طبق تايلاندي مميت... قضمة واحدة منه يمكن أن تصيبك بالسرطان! (صورة)
تحذير من طبق تايلاندي مميت... قضمة واحدة منه يمكن أن تصيبك بالسرطان!
لطالما كان البريطانيون يحبون المطبخ الآسيوي، بدءًا من الدجاج الحلو والحامض وحتى السوشي، ولكن يوجد طبق تايلاندي محدد ربما يجب تجنبه.
تتكون الوصفة المعروفة باسم كوي بلا، من السمك النيئ المفروم مع مزيج من الأعشاب والتوابل وعصير الليمون.
وتحظى الوجبة بشعبية كبيرة بين السكان المحليين في مقاطعة خون كاين في تايلاند وخاصة في واحدة من أفقر مناطق البلاد، إيسان.
ومع ذلك، فإن تناوله ينطوي على مخاطر كبيرة، وفق ما نقل
موقع ميرور
.
إذ إن تناول قضمة واحدة فقط من السمك يمكن أن يؤدي إلى إصابة الشخص بسرطان الكبد والوفاة.
لكن الأسماك النيئة في حد ذاتها ليست السبب المحتمل للمرض، إنما الديدان المفلطحة الطفيلية - أو الديدان المثقوبة الحية - التي تعيش بداخلها هي السبب.
ويعتقد أن هذا الطبق المسرطن هو السبب في وفاة 20 ألف شخص في تايلاند كل عام.
والآن، يهدف أحد الأطباء إلى التشجيع على عدم تناول هذه الوجبة بعد وفاة والديه بسبب سرطان الكبد إثر تناولها.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
تايلاندي
مميت...
واحدة
تصيبك
بالسرطان!
(صورة)
التالي
إلى مرضى سرطان الرئة... تجارب سريرية على لقاح علاجي تُحقق نتائج إيجابية
من مضغ العلكة إلى حمل الثلج...كيف تسيطر على القلق؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-08-13
الراعي: لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة وجيش وسلطة
أخبار لبنان
2023-08-13
الراعي: لا يمكن العيش على ارض واحدة فيها اكثر من دولة وجيش وسلطة
0
منوعات
2023-06-18
"وميضٌ" غريب ظهر في عين إبن الـ10 أشهر... صورة كشفت إصابة جايكوب بالسرطان!
منوعات
2023-06-18
"وميضٌ" غريب ظهر في عين إبن الـ10 أشهر... صورة كشفت إصابة جايكوب بالسرطان!
0
صحة وتغذية
2023-06-18
مشهد مرعب... كيف يمكن أن يؤثر العمل من المنزل على أجسادنا؟! (صورة)
صحة وتغذية
2023-06-18
مشهد مرعب... كيف يمكن أن يؤثر العمل من المنزل على أجسادنا؟! (صورة)
0
أخبار دولية
02:11
بوتين يعلن أن روسيا يمكن أن تساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية
أخبار دولية
02:11
بوتين يعلن أن روسيا يمكن أن تساعد كوريا الشمالية على بناء أقمار اصطناعية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
06:15
إلى مرضى سرطان الرئة... تجارب سريرية على لقاح علاجي تُحقق نتائج إيجابية
صحة وتغذية
06:15
إلى مرضى سرطان الرئة... تجارب سريرية على لقاح علاجي تُحقق نتائج إيجابية
0
صحة وتغذية
2023-09-11
من مضغ العلكة إلى حمل الثلج...كيف تسيطر على القلق؟
صحة وتغذية
2023-09-11
من مضغ العلكة إلى حمل الثلج...كيف تسيطر على القلق؟
0
صحة وتغذية
2023-09-07
اكتشفوا الفوائد العديدة لشرب الشاي...سوف تنبهرون!
صحة وتغذية
2023-09-07
اكتشفوا الفوائد العديدة لشرب الشاي...سوف تنبهرون!
0
صحة وتغذية
2023-09-06
دراسة... ازدياد الإصابات بالسرطان عالمياً لدى الأشخاص دون سن الخمسين
صحة وتغذية
2023-09-06
دراسة... ازدياد الإصابات بالسرطان عالمياً لدى الأشخاص دون سن الخمسين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
23:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
23:28
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
اقتصاد
02:26
الـPay Card: الحل لصرف رواتب وأجور الموظفين بسهولة
اقتصاد
02:26
الـPay Card: الحل لصرف رواتب وأجور الموظفين بسهولة
0
فنّ
07:31
ابن نادين الراسي في لقطة رومانسية مع حبيبته... هل يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً؟
فنّ
07:31
ابن نادين الراسي في لقطة رومانسية مع حبيبته... هل يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً؟
0
آخر الأخبار
2023-09-06
مريضة في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى وحدات دم من فئة B+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03958583
آخر الأخبار
2023-09-06
مريضة في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى وحدات دم من فئة B+... للمساعدة الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03958583
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
ما هي الشروط المطلوبة من الصرّافين لاعتماد منصة بلومبرغ؟
0
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
أخبار دولية
13:39
ماذا يفعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سلطنة عمان؟
0
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
رياضة
13:35
المانيا تحاول الخروج من أزمتها عندما تستقبل الليلة فرنسا في مباراة دولية ودية في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف النازحين السوريين.. ماذا في جعبة الحكومة للمعالجة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حسين مقشر ضحية الرصاص الطائش من عين الحلوة.. شقيقه يروي اللحظات المرعبة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
منكوبو الزلزال وحيدون في المناطق النائية
0
أخبار دولية
13:25
غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟
أخبار دولية
13:25
غضب الطبيعة يضرب ليبيا ويحول مناطق فيها الى مستنقعات... كيف وصلت العاصفة وما اسباب هذه الفيضانات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
جولة لودريان الثالثة على بيروت: ضرورة الحوار للخروج من الازمة الرئاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
انجاز موازنة ٢٠٢٤..فماذا تتضمن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:47
وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
خبر عاجل
10:47
وزارة الخزانة الأميركية تدرج عناصر في حزب الله ومساعدين ماليين في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات
2
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
خبر عاجل
12:36
"فتح" تشنّ هجومًا غير مسبوق على محور حطين واندلاع اشتباكات عنيفة في مخيّم عين الحلوة
3
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
منوعات
08:37
سمع طاقم الطائرة صوتاً غريباً... وعندما فُتح باب الحمام وجدوا ثنائي يمارس الجنس! (فيديو)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:16
مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
مطار "حزب الله" في جزين متى وكيف؟ ولأي نوع من المسيرات؟
5
منوعات
14:10
مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)
منوعات
14:10
مراسلة تتعرض للتحرش مباشرة على الهواء! (فيديو)
6
منوعات
15:35
صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!
منوعات
15:35
صاحبة أكبر شفاه في العالم: أعاني للعثور على الحب وهذا هو السبب!
7
فنّ
07:31
ابن نادين الراسي في لقطة رومانسية مع حبيبته... هل يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً؟
فنّ
07:31
ابن نادين الراسي في لقطة رومانسية مع حبيبته... هل يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً؟
8
منوعات
16:18
" كان يحب الماء وهذا آخر ما طلبه مني"... أغرقوا إبن الـ6 أعوام بعد أن عذبوه واحتجزوه في قفص للكلاب: هوية الفاعل صادمة!
منوعات
16:18
" كان يحب الماء وهذا آخر ما طلبه مني"... أغرقوا إبن الـ6 أعوام بعد أن عذبوه واحتجزوه في قفص للكلاب: هوية الفاعل صادمة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More