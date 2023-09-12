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تحذير من طبق تايلاندي مميت... قضمة واحدة منه يمكن أن تصيبك بالسرطان! (صورة)

صحة وتغذية
2023-09-12 | 15:46
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تحذير من طبق تايلاندي مميت... قضمة واحدة منه يمكن أن تصيبك بالسرطان! (صورة)
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تحذير من طبق تايلاندي مميت... قضمة واحدة منه يمكن أن تصيبك بالسرطان! (صورة)

تحذير من طبق تايلاندي مميت... قضمة واحدة منه يمكن أن تصيبك بالسرطان!

لطالما كان البريطانيون يحبون المطبخ الآسيوي، بدءًا من الدجاج الحلو والحامض وحتى السوشي، ولكن يوجد طبق تايلاندي محدد ربما يجب تجنبه.

تتكون الوصفة المعروفة باسم كوي بلا، من السمك النيئ المفروم مع مزيج من الأعشاب والتوابل وعصير الليمون. 

وتحظى الوجبة بشعبية كبيرة بين السكان المحليين في مقاطعة خون كاين في تايلاند وخاصة في واحدة من أفقر مناطق البلاد، إيسان.

ومع ذلك، فإن تناوله ينطوي على مخاطر كبيرة، وفق ما نقل موقع ميرور.

إذ إن تناول قضمة واحدة فقط من السمك يمكن أن يؤدي إلى إصابة الشخص بسرطان الكبد والوفاة.

لكن الأسماك النيئة في حد ذاتها ليست السبب المحتمل للمرض، إنما الديدان المفلطحة الطفيلية - أو الديدان المثقوبة الحية - التي تعيش بداخلها هي السبب.

ويعتقد أن هذا الطبق المسرطن هو السبب في وفاة 20 ألف شخص في تايلاند كل عام. 

والآن، يهدف أحد الأطباء إلى التشجيع على عدم تناول هذه الوجبة بعد وفاة والديه بسبب سرطان الكبد إثر تناولها.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

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(صورة)

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