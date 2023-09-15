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لماذا عليكم التوقف عن استخدام المقالي المخدوشة؟

صحة وتغذية
2023-09-15 | 10:16
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لماذا عليكم التوقف عن استخدام المقالي المخدوشة؟
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لماذا عليكم التوقف عن استخدام المقالي المخدوشة؟

لماذا عليكم التوقف عن استخدام المقالي المخدوشة؟

حذرت طبيبة على تيك توك من استخدام المقالي المخدوشة بسبب المواد البلاستيكية الدقيقة التي يمكن أن تُخرجها، وفق موقع "ديلي ميل".

ونشرت الدكتورة بونام ديساي، التي تمارس مهنة الطب في نيويورك، وتسمى طبيبة وراقصة على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو الشهر الماضي حول سبب قيامها برمي المقالي غير اللاصقة أو السيراميكية.

ويظهر الفيديو، الذي حصد ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، الدكتورة ديساي وهي تشرح لمتابعيها البالغ عددهم 22500 أن المقالي غير اللاصقة يمكن أن "تعلق ملايين المواد البلاستيكية الدقيقة في طعامنا".

اذ تأتي المواد البلاستيكية الدقيقة من مجموعة من المصادر، بما في ذلك القطع البلاستيكية الأكبر حجمًا التي تكسرت، مثل طلاء المقلاة.

وتحتوي بعض المواد البلاستيكية الدقيقة على مواد متعددة الفلور (PFAS)، تُعرف أيضًا باسم المواد الكيميائية الأبدية.

وهذه عبارة عن جزيئات لاصقة ومقاومة للحرارة تُستخدم في صنع الملايين من أدوات المطبخ.

وفي السنوات الأخيرة، تم ربطها بمشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك  أنواع عدة من السرطان والتوحد والعقم.

ووجدت دراسة أسترالية سابقة أن خدشًا واحدًا على سطح المقلاة يمكن أن يُدخل الملايين من المواد البلاستيكية الدقيقة في الطعام والمنازل.

وقالت الدكتورة ديساي إنها تتجنب أيضًا استخدام مقالي السيراميك لأنها "تحتوي على طبقة من الألومنيوم تحتها، ويمكن للألمنيوم أن يعلق في الطعام".

وتعتبر مقالي السيراميك النقية عادةً بديلاً أكثر أمانًا للمقالي غير اللاصقة لأنها لا تحتوي على PFAS أو أي معادن.

وبمجرد أن يتناول الشخص طعامًا ملوثًا بمواد كيميائية PFAS، ستبقى الجزيئات في الجسم لفترات طويلة من الزمن، حيث تغادر ببطء شديد عبر البول.

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