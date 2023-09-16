الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رياضة المحركات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أمل جديد لمرضى الزهايمر...هل من علاج قريباً؟
صحة وتغذية
2023-09-16 | 05:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أمل جديد لمرضى الزهايمر...هل من علاج قريباً؟
أمل جديد لمرضى الزهايمر...هل من علاج قريباً؟
ان مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف وانخفاض وظائف المخ والذاكرة ومهارات التفكير.
وأسباب مرض الزهايمر معقدة. ولكن أحد الأجزاء الرئيسية من اللغز، هو تراكم مادتين داخل الدماغ تسمى "الأميلويد" و"تاو"، والتي تتجمع وتشكل هياكل صغيرة تسمى اللويحات والتشابك، التي تصعب على الدماغ العمل بشكل صحيح.
ومن الأشياء الأخرى التي تحدث لدماغ الأشخاص المصابين بهذه الحالة، هو فقدان خلايا الدماغ التي تسمى الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى انهيار الشبكات العصبية وفقدان الذاكرة.
وكيفية ارتباط هاتين العمليتين الرئيسيتين قد حيرت العلماء لعقود من الزمن، وفقاً لموقع
"ذا صن"
.
لكن يبدو أن الباحثين في معهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة بجامعة كوليدج لندن وجامعة كيه يو لوفين في بلجيكا قد توصلوا إلى حل لهذه المشكلة.
ويعتقدون أن تراكم البروتينات غير الطبيعية في الدماغ يرتبط بشكل من أشكال الانتحار الخلوي يسمى "التنخر".
اذ إنه عندما تتراكم بروتينات الأميلويد في الفراغات بين الخلايا العصبية، فإنها تؤدي إلى التهاب الدماغ. وبالتالي لا تتفاعل الخلايا العصبية بشكل جيد، وتبدأ كيمياءها الداخلية في التغير.
وعندما تبدأ تشابكات "تاو" في التشكل، تنتج خلايا الدماغ جزيئًا يسمى MEG3 الذي يؤدي إلى الانتحار الخلوي.
وعادةً ما تستخدم أجسامنا "التنخر" للتخلص من الخلايا غير المرغوب فيها عند تكوين خلايا جديدة.
ودرس العلماء هذه العملية عن طريق زرع خلايا الدماغ البشرية في أدمغة الفئران المعدلة وراثياً، التي كانت قادرة على إنتاج الكثير من الأميلويد.
وتمكنوا من ضمان بقاء خلايا الدماغ البشرية عندما منعوا إنتاج MEG3.
وقال البروفيسور بارت دي ستروبر ، من معهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة إن اكتشاف أن حجب جزيء MEG3 يمكن أن يمنع موت خلايا الدماغ، قد يؤدي إلى خط جديد بالكامل من تطوير الأدوية، على الرغم من أن الأمر سيستغرق سنوات من البحث.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الزهايمر
مرض
علاج
أمل
التالي
استخدام مستحضرات التجميل سبب لها مرضاً مميتاً...ما حصل معها صادم!
اعتقدت أنها تعاني من حكة في عينها بسبب العدسات اللاصقة... ابنة الـ25 سنة كادت أن تفقد بصرها والسبب مخيف!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-09-12
إلى مرضى سرطان الرئة... تجارب سريرية على لقاح علاجي تُحقق نتائج إيجابية
صحة وتغذية
2023-09-12
إلى مرضى سرطان الرئة... تجارب سريرية على لقاح علاجي تُحقق نتائج إيجابية
0
أخبار لبنان
2023-08-16
سلوم: علاج مرضى السرطان لا يحتمل دقيقة تأجيل واحدة
أخبار لبنان
2023-08-16
سلوم: علاج مرضى السرطان لا يحتمل دقيقة تأجيل واحدة
0
أخبار لبنان
2023-08-09
كركي: تسديد 116 مليار ل.ل. بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات منذ مطلع العام 2023
أخبار لبنان
2023-08-09
كركي: تسديد 116 مليار ل.ل. بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات منذ مطلع العام 2023
0
أخبار لبنان
2023-07-27
كركي : دفع 14 مليار ل.ل. بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات
أخبار لبنان
2023-07-27
كركي : دفع 14 مليار ل.ل. بدل علاج مرضى غسيل الكلى للمستشفيات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:04
استخدام مستحضرات التجميل سبب لها مرضاً مميتاً...ما حصل معها صادم!
صحة وتغذية
07:04
استخدام مستحضرات التجميل سبب لها مرضاً مميتاً...ما حصل معها صادم!
0
صحة وتغذية
12:59
اعتقدت أنها تعاني من حكة في عينها بسبب العدسات اللاصقة... ابنة الـ25 سنة كادت أن تفقد بصرها والسبب مخيف!
صحة وتغذية
12:59
اعتقدت أنها تعاني من حكة في عينها بسبب العدسات اللاصقة... ابنة الـ25 سنة كادت أن تفقد بصرها والسبب مخيف!
0
صحة وتغذية
10:16
لماذا عليكم التوقف عن استخدام المقالي المخدوشة؟
صحة وتغذية
10:16
لماذا عليكم التوقف عن استخدام المقالي المخدوشة؟
0
صحة وتغذية
2023-09-15
كلية خنزير زُرعت في جسم إنسان بقيت تعمل مدة قياسية بلغت شهرين!
صحة وتغذية
2023-09-15
كلية خنزير زُرعت في جسم إنسان بقيت تعمل مدة قياسية بلغت شهرين!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-08-04
محافظ بيروت للـLBCI: الجرح لا يلتئم نهائيًا إلا عند تحقيق العدالة
أخبار لبنان
2023-08-04
محافظ بيروت للـLBCI: الجرح لا يلتئم نهائيًا إلا عند تحقيق العدالة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-14
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-14
الذكرى ٤١ على استشهاد بشير الجميل
0
منوعات
2023-09-12
"ما الذي أنظر إليه؟"... مشهد غريب لحيوان ثديي غامض يرقص واقفا ويثير التساؤلات! (فيديو)
منوعات
2023-09-12
"ما الذي أنظر إليه؟"... مشهد غريب لحيوان ثديي غامض يرقص واقفا ويثير التساؤلات! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2023-09-14
الراعي استقبل لودريان: انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الحصري لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية
أخبار لبنان
2023-09-14
الراعي استقبل لودريان: انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الحصري لإنتظام عمل المؤسسات الدستورية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:06
هل حان وقت السلام في اليمن؟
أخبار دولية
14:06
هل حان وقت السلام في اليمن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
جولة لودريان الثالثة لم تكن ثابتة وبحث عن أفكار جديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
جولة لودريان الثالثة لم تكن ثابتة وبحث عن أفكار جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أصحاب الهمم يستحقون الأفضل
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أصحاب الهمم يستحقون الأفضل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
Path Of Joy يخرج تلامذة مركز سرطان الأطفال من طلاب الشهادات الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
Path Of Joy يخرج تلامذة مركز سرطان الأطفال من طلاب الشهادات الرسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إختتام النسخة الثالثة من برنامج Youth For Governance
تقارير نشرة الاخبار
13:56
إختتام النسخة الثالثة من برنامج Youth For Governance
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
العمال السوريون يغزون قطاع العمل في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
العمال السوريون يغزون قطاع العمل في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من عين الحلوة طريق نحو تحرير القدس
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من عين الحلوة طريق نحو تحرير القدس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم عين الحلوة عاصمة شتات بفصائل كثيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مخيم عين الحلوة عاصمة شتات بفصائل كثيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لبنان يسير بخطة بيئية لمكافحة الحرائق.. فهل ينجح بإقناع دول العالم بأنه يستحق المساعدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لبنان يسير بخطة بيئية لمكافحة الحرائق.. فهل ينجح بإقناع دول العالم بأنه يستحق المساعدة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:06
قرار لمصرف لبنان حول إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية
خبر عاجل
10:06
قرار لمصرف لبنان حول إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية
2
فنّ
14:46
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
فنّ
14:46
قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
3
أمن وقضاء
13:43
موسم الحرائق.. ما هي المناطق الأكثر خطورة؟
أمن وقضاء
13:43
موسم الحرائق.. ما هي المناطق الأكثر خطورة؟
4
منوعات
14:26
زار منزلها وتحرش بها... مراهقة شنقت نفسها بتعليقة ملابس وهذه القصة الكاملة!
منوعات
14:26
زار منزلها وتحرش بها... مراهقة شنقت نفسها بتعليقة ملابس وهذه القصة الكاملة!
5
صحف اليوم
00:57
الخلاف ينفجر بين وزير الداخلية اللبناني ومدير قوى الأمن (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:57
الخلاف ينفجر بين وزير الداخلية اللبناني ومدير قوى الأمن (الشرق الأوسط)
6
رياضة
12:07
"اغتصبني 400 مرة وأقنعني أنني مصابة بالإيدز "... نجمة تنس فرنسية كشفت: هذا ما فعله بي مدربي عندما كان عمري 12 سنة!
رياضة
12:07
"اغتصبني 400 مرة وأقنعني أنني مصابة بالإيدز "... نجمة تنس فرنسية كشفت: هذا ما فعله بي مدربي عندما كان عمري 12 سنة!
7
اقتصاد
09:34
وفد صندوق النقد يختتم زيارته إلى لبنان: عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد والحل الدائم يتطلب قرارات سياسية شاملة
اقتصاد
09:34
وفد صندوق النقد يختتم زيارته إلى لبنان: عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد والحل الدائم يتطلب قرارات سياسية شاملة
8
منوعات
14:00
في مشهد مرعب... دراجة "أشباح" دون دراج تتجول في الشارع! (فيديو)
منوعات
14:00
في مشهد مرعب... دراجة "أشباح" دون دراج تتجول في الشارع! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More