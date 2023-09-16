أمل جديد لمرضى الزهايمر...هل من علاج قريباً؟

استخدام مستحضرات التجميل سبب لها مرضاً مميتاً...ما حصل معها صادم!

استخدام مستحضرات التجميل سبب لها مرضاً مميتاً...ما حصل معها صادم!

اعتقدت أنها تعاني من حكة في عينها بسبب العدسات اللاصقة... ابنة الـ25 سنة كادت أن تفقد بصرها والسبب مخيف!