لهذا السبب المقزز... لا تترك فرشاة أسنانك في الحمام أبدا!

لهذا السبب المقزز... لا تترك فرشاة أسنانك في الحمام أبدا!







ولكن هل تعلم أنه من المحتمل أن تعرض نظافة فمك للخطر من خلال وضع فرشاة أسنانك في الحمام؟



ووفقًا للدكتورة بايال بهالا، طبيبة الأسنان الرئيسية والمديرة السريرية لشركة Quest Dental: "تخزين فرشاة أسنانك في الحمام يمكن أن يعرضها لمختلف المخاوف المتعلقة بالنظافة، ولكن مستوى المخاطر يمكن أن يختلف اعتمادًا على بيئة الحمام وعاداتك المحددة"، وفق مل نقل موقع نعلم جميعًا أنه من المهم جدًا الحفاظ على نظافة الفم، وإذا كنت تريد الحصول على أنظف بياض لؤلؤي ممكن لأسنانك، فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا إلى جانب غسل الفم والخيط هو أمر غير قابل للتفاوض على الإطلاق.ولكن هل تعلم أنه من المحتمل أن تعرض نظافة فمك للخطر من خلال وضع فرشاة أسنانك في الحمام؟ووفقًا للدكتورة بايال بهالا، طبيبة الأسنان الرئيسية والمديرة السريرية لشركة Quest Dental: "تخزين فرشاة أسنانك في الحمام يمكن أن يعرضها لمختلف المخاوف المتعلقة بالنظافة، ولكن مستوى المخاطر يمكن أن يختلف اعتمادًا على بيئة الحمام وعاداتك المحددة"، وفق مل نقل موقع ميرور البريطاني

وقالت الدكتورة بايال بهالا إن البكتيريا المتطايرة في الحمام يمكن أن تشكل مشكلة، لأنه "عندما تقوم بغسل المرحاض، خاصة مع فتح الغطاء، يمكن أن تتطاير قطرات الماء الصغيرة التي تحتوي على البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى وتستقر على الأسطح القريبة، بما في ذلك فرشاة أسنانك".



ومن السيء جدا أن تكون فرشاة أسنانك قريبة من المرحاض، حيث "من المرجح أن تتلامس مع الجزيئات المحمولة بالهواء ورذاذ الماء" والتي من المحتمل أن "تؤدي إلى التلوث".



هذا وتميل الحمامات أيضًا إلى أن تكون بيئات رطبة، مما قد يعزز نمو البكتيريا والعفن على فرشاة أسنانك.

وفي الحمامات المشتركة، هناك أيضًا "احتمال أكبر للتلوث المتبادل، حيث قد يستخدم العديد من الأشخاص المساحة ويلمسون أسطحًا مختلفة".



‌وعندما يتعلق الأمر بجزيئات البراز، قالت الدكتور بايال بهالا إنه من الممكن أن تكون باقية على فرشاة أسنانك.



وأوضحت: "من الممكن أن تتواجد جزيئات البراز في بيئة الحمام، بما في ذلك على الأسطح مثل فرشاة الأسنان الخاصة بك. ويمكن أن يحدث هذا عندما يتم تنظيف المراحيض دون إغلاق الغطاء، كما يمكن أن يؤدي التنظيف إلى إطلاق قطرات ماء صغيرة في الهواء قد تحتوي على بكتيريا برازية وكائنات دقيقة أخرى."



وتابعت: "للحد من خطر ملامسة جزيئات البراز لفرشاة أسنانك، يمكنك اتباع نصائح النظافة مثل شطف فرشاة أسنانك قبل الاستخدام، وتخزينها في وضع مستقيم، واستخدام غطاء فرشاة الأسنان، وإغلاق غطاء المرحاض عند التنظيف."



واقترحت أيضًا "شطف فرشاة أسنانك جيدًا بماء الصنبور قبل استخدامها" لأن ذلك "يمكن أن يساعد في إزالة أي ملوثات محتملة... قم أيضًا بتخزين فرشاة أسنانك في وضع مستقيم في حامل أو كوب فرشاة الأسنان للسماح لها بالجفاف في الهواء. وتأكد من أنها لا تلمس فراشي الأسنان الأخرى لمنع التلوث المتبادل."

وسلطت الدكتورة بهالا الضوء على أهمية استبدال فرشاة الأسنان "كل ثلاثة إلى أربعة أشهر أو قبل ذلك" حتى تكون صحية وفعالة.