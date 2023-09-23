الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دراستان حديثتان تلقيان بعض الضوء على أسباب كوفيد الطويل

صحة وتغذية
2023-09-23 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دراستان حديثتان تلقيان بعض الضوء على أسباب كوفيد الطويل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
دراستان حديثتان تلقيان بعض الضوء على أسباب كوفيد الطويل

دراستان حديثتان تلقيان بعض الضوء على أسباب كوفيد الطويل

توفر دراستان حديثتان تفسيرات محتملة لأسباب مرض كوفيد الطويل، وهي متلازمة ما زالت كيفية حدوثها غامضة، إحداهما تستحضر التأثير المشترك اللاحق للفيروس في مختلف الأعضاء، والأخرى مسار تأثيره في خلايا الدماغ. 

قال كريستوفر برايتلينغ، المؤلف المشارك لدراسة نشرت الجمعة في مجلة لانسيت لطب الجهاز التنفسي، إن هناك "أدلة ملموسة على حدوث تغييرات في مختلف أعضاء الجسم" بعد دخول المستشفى بسبب الإصابة بكوفيد.

اعتمدت الدراسة على التصوير بالرنين المغناطيسي الذي تم إجراؤه على 259 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب كوفيد في عامي 2020-2021. وقورنت النتائج بفحوصات أجريت على حوالي خمسين شخصًا لم يصابوا بالعدوى على الإطلاق. 

أظهرت الفحوصات لدى ما يقرب من ثلث مرضى كوفيد "تشوهات" في العديد من الأعضاء بعد عدة أشهر من مغادرة المستشفى. وتشمل هذه الأعضاء الدماغ والرئتين و الكليتين، وبدرجة أقل القلب والكبد. 

على سبيل المثال، لاحظ الباحثون تلفًا في المادة البيضاء في الدماغ، وهي ظاهرة يمكن أن تربطها الأدبيات العلمية بحدوث تدهور إدراكي طفيف.

قال مؤلفا الدراسة ومراقبون مستقلون إن هذه النتائج توفر تفسيرا محتملا لمرض كوفيد الطويل أو استمرار الآثار اللاحقة بعد عدة أشهر من الإصابة. 

هذه المتلازمة التي تفتقر إلى تعريف توافقي بين العلماء، ما زالت غير مفهومة على المستوى الفسيولوجي، مع وجود عدة تفسيرات ليست أي منها نهائية.

وتشير الدراسة التي نُشرت يوم الجمعة إلى أن كوفيد الطويل "لا يفسره قصور خطير يتركز في عضو واحد" بل "تفاعل بين اثنين على الأقل من حالات الخلل في أعضاء (مختلفة)"، كما يشير عالم أمراض الرئة ماثيو بالدوين الذي لم يشارك في الدراسة.

الدراسة الأخرى نُشرت قبل أسبوع في مجلة eBiomedicine وركزت على تأثير المرض في الدماغ. 

فحصت هذه الدراسة التي أجراها فريق من المعهد الوطني الفرنسي للصحة والأبحاث الطبية Inserm حالات نحو خمسين مريضًا عانى بعضهم من انخفاض في مستويات هرمون التستوستيرون لديهم على صلة بتغيير أحدثه الفيروس في بعض الخلايا العصبية التي تنظم الوظائف الإنجابية. 

ثم قام الباحثون بقياس الوظائف المعرفية لهؤلاء المرضى ولاحظوا ضعفًا في الأداء عندما تأثرت هذه الفئة من الخلايا العصبية بالمرض. 

قال المعهد الوطني الفرنسي للصحة والأبحاث الطبية في بيان صحافي "تشير هذه النتائج إلى أن العدوى يمكن أن تؤدي إلى موت هذه الخلايا العصبية وتكون سببًا لأعراض معينة تستمر مع مرور الوقت". 

بدءًا من الشعور بالتعب والسعال وضيق التنفس والحمى المتقطعة وفقدان حاسة التذوق أو الشم والصعوبة في التركيز والاكتئاب... يظهر كوفيد الطويل على شكل واحد أو أكثر من الأعراض من قائمة طويلة، بشكل عام في غضون ثلاثة أشهر بعد الإصابة ويستمر مدة شهرين على الأقل. وهذه الأعراض لا يمكن تفسيرها بتشخيصات أخرى ولها تأثير في حياة المريض اليومية. 

في فرنسا، شُخص كوفيد الطويل لدى 4% من البالغين أو 2,06 مليون شخص فوق 18 عاما. وقالت نسبة صغيرة منهم (1,2%) إنهم يواجهون عوائق جدية أمام أداء أنشطتهم اليومية، بحسب دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة الفرنسية في خريف 2022 ونُشرت نتائجها في حزيران/يونيو. 

ولكن الأعراض تتحسن ببطء بعد عامين لدى الغالبية العظمى من المرضى (90%) الذين يعانون من كوفيد الطويل، بينما يعاني الآخرون من تحسن سريع أو، على العكس من ذلك، استمرار اضطراباتهم، حسب دراسة نشرها في أيار الدكتور فيت ثي تران، عالم الأوبئة في جامعة باريس سيتيه وشملت 2197 مريضًا يعانون من كوفيد الطويل خضعوا لتابعة منتظمة.

                

آخر الأخبار

صحة وتغذية

دراستان

حديثتان

تلقيان

الضوء

أسباب

كوفيد

الطويل

بعد انتشاره بشكل واسع... الخبراء يكشفون مدى خطورة متحور "بيرولا" الجديد!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2023-09-01

دراسة جديدة تكشف أسباب صعوبة التركيز أو التذكر بعد كوفيد... إكتشفوها!

LBCI
منوعات
2023-09-21

من أهمّ الجوائز... مهسا أميني وإيلون ماسك مرشحان لجائزة "ساخاروف" لهذه الأسباب!

LBCI
فيروس كورونا
2023-09-17

منظمة الصحة تطالب الصين بـ"وصول كامل" للتحقيق في منشأ كوفيد-19

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-16

الخلاف ينفجر بين مولوي واللواء عثمان.. ما هي أسبابه؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
04:19

بعد انتشاره بشكل واسع... الخبراء يكشفون مدى خطورة متحور "بيرولا" الجديد!

LBCI
صحة وتغذية
2023-09-21

منظمة الصحة العالمية تكشف: حالات تسمم إضافية محتملة بسبب تناول سردين معلب في فرنسا!

LBCI
صحة وتغذية
2023-09-21

لهذا السبب المقزز... لا تترك فرشاة أسنانك في الحمام أبدا!

LBCI
صحة وتغذية
2023-09-18

تنظيف الأنف يضاهي أهمية تنظيف الأسنان قبل النوم...هذا ما يجب أن تفعلوه! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
06:50

دراستان حديثتان تلقيان بعض الضوء على أسباب كوفيد الطويل

LBCI
منوعات
2023-09-18

والدان احتفلا بعيد ميلاد طفلهما الأول قبل أن يتخذا قرار وفاته...اليكم قصة الطفل آرتشي المؤلمة!

LBCI
فنّ
2023-09-17

بفستان ملفت وإطلالة ساحرة... لحظة وصول الممثلة كاريس بشار إلى الموركس دور (فيديو)

LBCI
فنّ
2023-09-15

في عيد ميلاد والدتهما الهام... رسائل مفاجئة بين نادين الراسي وشقيقتها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:21

نتنياهو يرجح التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال أشهر

LBCI
امن وقضاء
02:07

إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير الشرعية من الموت مقابل شاطئ شكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الشباب العرب يجولون في لبنان ويعيشون روح المغامرة والإستكشاف والتفاعل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عدد البلدات المعرضة لخطر الحرائق إرتفع بشكل ملحوظ... وهكذا توزعت الأرقام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:25

"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!

LBCI
منوعات
15:41

"قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!

LBCI
منوعات
12:45

عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!

LBCI
منوعات
14:44

"سمكة يوم القيامة" أو "سمكة الزلزال" تظهر قبل موجات التسونامي والزلازل... رُصدت في تموز وهذا ما حصل بعدها! (صورة)

LBCI
فنّ
04:12

بفستان أبيض وعلى الشريعة الإسلاميّة... هيفا ماجيك تدخل القفص الذهبي (فيديو)

LBCI
منوعات
15:54

ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!

LBCI
منوعات
11:15

استخدمت المطارق والسكاكين وعلب الطعام لتعنيف زوجها... وبعد سنوات من البؤس وجد الحبّ وهذه قصّته!

LBCI
منوعات
09:20

ظنت أنها تعيش لحظة رومانسية مع زوجها في حفل زفافهما... ثم تدرك أنه ليس هو!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More