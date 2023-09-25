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للتخلص من رائحة الثوم الكريهة في أنفاسك... إليك هذا الحل اللذيذ والسريع!

للتخلص من رائحة الثوم الكريهة في أنفاسك... إليك هذا الحل اللذيذ والسريع!







لكن يقول العلماء إن مجرد تناول بعض الزبادي الطبيعي (اللبن) يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الثوم الكريهة في أنفاسك.



واكتشف الباحثون أن البروتينات الموجودة في الزبادي (اللبن) العادي كامل الدسم تعمل بشكل جيد على تحييد المركّبات القائمة على الكبريت والتي تسبب الرائحة، وفق ما نقل موقع



وقام فريق من جامعة ولاية أوهايو بوضع كميات متساوية من الثوم الخام في عبوات زجاجية قبل إضافة الزبادي (اللبن) بمحتوى مختلف من الدهون والبروتين والماء.



واكتشفوا أن الزبادي (اللبن) فعال بنسبة 99% في تقليل مركبات الثوم الرئيسية المسببة للرائحة.



وكشف التحليل أن الزبادي (اللبن) الذي يحتوي على مستويات عالية من البروتين كان أكثر فعالية في تقليل رائحة الثوم، وكذلك الزبادي (اللبن) الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون في الزبدة.

من الطبيعي أن تشعر بالانزعاج بعد أن تأطل الطعام الذي يحتوي على كمية من الثوم، ما يجعل رائحة نفسك مزعجة أو "كريهة" بحسب البعض.لكن يقول العلماء إن مجرد تناول بعض الزبادي الطبيعي (اللبن) يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الثوم الكريهة في أنفاسك.واكتشف الباحثون أن البروتينات الموجودة في الزبادي (اللبن) العادي كامل الدسم تعمل بشكل جيد على تحييد المركّبات القائمة على الكبريت والتي تسبب الرائحة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وقام فريق من جامعة ولاية أوهايو بوضع كميات متساوية من الثوم الخام في عبوات زجاجية قبل إضافة الزبادي (اللبن) بمحتوى مختلف من الدهون والبروتين والماء.واكتشفوا أن الزبادي (اللبن) فعال بنسبة 99% في تقليل مركبات الثوم الرئيسية المسببة للرائحة.وكشف التحليل أن الزبادي (اللبن) الذي يحتوي على مستويات عالية من البروتين كان أكثر فعالية في تقليل رائحة الثوم، وكذلك الزبادي (اللبن) الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون في الزبدة.