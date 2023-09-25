للمرة الثانية... إجراء عملية زرع قلب خنزير في جسد إنسان!

للمرة الثانية... إجراء عملية زرع قلب خنزير في جسد إنسان!

للتخلص من رائحة الثوم الكريهة في أنفاسك... إليك هذا الحل اللذيذ والسريع!