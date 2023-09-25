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علاقة غريبة بين"سن اليأس" والعيون... هل يغيّر انقطاع الطمث والتغيرات الهرمونية شكل العين؟
صحة وتغذية
2023-09-25 | 03:09
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علاقة غريبة بين"سن اليأس" والعيون... هل يغيّر انقطاع الطمث والتغيرات الهرمونية شكل العين؟
علاقة غريبة بين"سن اليأس" والعيون... هل يغيّر انقطاع الطمث والتغيرات الهرمونية شكل العين؟
تعتبر الهبّات الساخنة والتعرق الليلي من الأعراض المعروفة لانقطاع الطمث.
ومع ذلك، يحذر أخصائيو البصريات من أن عيون النساء يمكن أن تتأثر أيضًا لأن التغيرات الهرمونية يمكن أن تسبب جفاف العين وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، حتى شكل العين يمكن أن يتغير، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقالت شارلوت كوك، طبيبة العيون في سلسلة Bayfields Opticians: "بعض النساء يبلّغن عن تغييرات معينة في أعينهن في وقت قريب من انقطاع الطمث."
وتابعت: "يمكن أن تشمل هذه التغييرات جفاف العين، والذي يمكن أن يشعر بعدم الارتياح ولكنه يؤثر أيضًا على جودة الرؤية، أو ميل العيون إلى أن تكون أكثر عرضة للدمع."
ولفتت الطبيبة إلى أن "يمكن أن يتغير شكل العيون أيضًا مع تقدم المرأة في العمر وتغير هرموناتها. وهذا يمكن أن يسبب مشاكل للنساء اللاتي يرتدين العدسات اللاصقة، لذا قد يكون من الجيد فحص أعينهن."
وأضافت: "العيون التي تشعر بالتعب أو التوتر يمكن أن تكون أمرا شائعا آخر، وهذا يمكن أن يسبب تأثيرات مثل الصداع أو التوتر حول الرقبة والكتفين".
هذا ولفتت الطبيبة إلى أن "لقد أظهرت الدراسات أن شكل القرنية يمكن أن ينحدر قليلاً، مما قد يغير وصفتك الطبية."
وقال بدرول حسين، استشاري جراحة العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون، شرق لندن: "التغيرات الهرمونية يمكن أن تؤثر على غدد الميبوميان، التي تنتج الزيوت لمساعدة العين على حماية وتليين نفسها بالدموع".
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