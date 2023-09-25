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للمرة الثانية... إجراء عملية زرع قلب خنزير في جسد إنسان!

صحة وتغذية
2023-09-25 | 04:43
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للمرة الثانية... إجراء عملية زرع قلب خنزير في جسد إنسان!
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للمرة الثانية... إجراء عملية زرع قلب خنزير في جسد إنسان!

للمرة الثانية... إجراء عملية زرع قلب خنزير في جسد إنسان!

في خطوة تعتبر توضيحاً حديثاً للتقدم المستمر في الأبحاث بمجال زرع القلب، أصبح مريض يبلغ من العمر 58 عامًا، هذا الأسبوع، ثاني شخص في العالم يخضع لعملية زرع قلب خنزير معدل وراثيًا في جسده.
 
وكانت قد أجرت كلية الطب بجامعة ميريلاند في الولايات المتحدة عملية مماثلة مطلع عام 2022 لرجل يدعى ديفيد بينيت، الذي كان مريضاً في ذلك الوقت وتوفي بعد شهرين تقريباً من الجراحة. 

ووفقاً للأطباء، فقد أجريت العملية الجديدة في 20 أيلول للجندي المتقاعد لورانس فوسيت، والذي يعاني من مرض خطير في القلب يؤدي إلى الوفاة.

وأوضح الأطباء، في بيان، أن هذا المريض غير مؤهل لإجراء عملية زراعة قلب بشري، مما يجعل هذا الحل هو الخيار الوحيد أمامه.

وصرح فوسيت قبل العملية أنه "لديه أمل وفرصة للبقاء على قيد الحياة".

وذكر الأطباء أن لورانس فوسيت "قادر حاليًا على التنفس بمفرده، وأن قلبه المزروع حديثًا يعمل بشكل فعال دون أي مساعدة خارجية".

وأعلن معهد زرع الأعضاء في مستشفى جامعة "إن واي يو لانغون" بنيويورك في أيلول الجاري أنه نجح في تشغيل كلية خنزير لدى شخص متوفى لفترة شهرين، وهي مدة قياسية.
 

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